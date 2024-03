„I ti jejich příbuzní od vlády utíkají.“ Havlíček na ČT potopil vládu

reklama

Rozhovor otevřelo téma Ukrajiny. Silné země, případně EU nebo NATO, by měly podle Havlíčka vyvinout maximální možné úsilí, aby válka na Ukrajině byla ukončena. Na otázku, jaký by v této otázce zaujalo postoj hnutí ANO, pokud bylo ve vládních pozicích, uvedl: „Nedělám si iluze, že by Česká republika, ať už by u moci byla tato vláda nebo vláda naše, že by otočila úplně kormidlem dějin. Ale neměli bychom vidět jen to, co vidět chceme a do nekonečna opakovat, že Ukrajina musí zvítězit, když je čím dál více patrné, že se to blíží k patu nebo dokonce že Ukrajina začne ztrácet. Je třeba vyvíjet maximální úsilí k tomu, aby se skutečně zahájila ta tzv. mírová jednání.“

V tomto kontextu odmítl zvažované vyslání vojáků ze zemí NATO na Ukrajinu. „Uvědomme si, že Ukrajina stojí proti obrovské přesile. Rusko má několikanásobně větší armádu. Co si budeme nalhávat, Rusové jsou v tomto nevyzpytatelní. Naprosto. Z mého pohledu jsou to šílenci. Můžeme se dožít toho, že Ukrajinci přijdou i o další vojáky. A co bude dál? My zásadně odmítáme to, že by tam měla vstoupit vojska zemí NATO,“ pokračoval Karel Havlíček. V inciativě shánění munice pro Ukrajinu by podle jeho slov hnutí ANO zřejmě nemělo problém pokračovat.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česká vláda v uplynulých dnech pozastavila mezivládní konzultace se Slovenskem, podle premiéra Fialy se obě země liší v názorech na klíčová zahraničněpolitická témata, zejména příčiny ruské invaze na Ukrajině. Havlíček takové kroky vnímá negativně. „Je to chyba. Vláda může mít jiný názor, než má vláda jiná, ale neměla by si na druhou stranu brát jako rukojmí občany dvou zemí, které k sobě mají nejblíže ze všech zemí, které jsou kolem nás. Neměli by si brát jako rukojmí lidi, jakožto vztahy na úrovni rodin, kultury a podobně. Vláda Petra Fialy zde nepochybně nebude po roce 2025,“ řekl Havlíček v pořadu Interview ČT24.

Že občané nesouhlasí s rozhodnutím vlády Petra Fialy, to lze podle Havlíčka usoudit z toho, jak slabou má vláda důvěru lidí. „Tato vláda má naprostou důvěru dvou procent lidí. Jí už věří pouze její přímí příbuzní. A to mám pocit, že už i oni od ní utíkají. Zní logicky, že s tímto krokem bude většina lidí nesouhlasit,“ míní Havlíček.

„Vláda může říct, že s něčím nesouhlasí, ale nemá to dělat tím aktivistickým způsobem, když pražská kavárna zvedne varovně prst a poučuje Slováky, to není správná cesta. Toho bychom se měli vyvarovat, vláda má jednat na diplomatické úrovni,“ dodal místopředseda Poslanecké sněmovny.

Sešel by se ministr zahraničních věcí pod Havlíčkem coby premiérem s šéfem ruské diplomacie Lavrovem, jak to začátkem března učinil slovenský ministr zahraničí? „Ne,“ odvětil bez váhání Karel Havlíček.

Stranou nezůstalo ani třaskavé dění kolem Havlíčkova stranického šéfa Andreje Babiše. Příští týden se uskuteční mimořádná schůze Sněmovny kvůli jeho komunikaci. Poté, co ministr Lipavský v nedělních Otázkách Václava Moravce řekl, že Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním ohrožením Česka. Expremiér v reakci na dotaz ČTK označil za hrozbu pro českou bezpečnost a suverenitu naopak Piráty a poptával „složku“ na Lipavského e-mailem, který však odeslal na špatnou adresu. Spekuluje v něm i o rodině Lipavského.

Psali jsme: Babiš řekne sprosťárnu, je haló. Kolář? Ticho po pěšině. To nezůstalo jen tak

Úplně jinak. Babišův mail o Lipavském: O čem se mlčelo

Havlíček k tomu na platformě X napsal, že není týdne, aby provládní politici vulgárně a křivě neosočili své oponenty. A chtějí jen dělat drama ve Sněmovně ze soukromé konverzace, za kterou se již dotyčný omluvil.

Nyní k tomu dodal: „Každý, kdo si přečetl ten mail, muselo mu být jasné, že cílem nebylo lynčovat něčí děti, jestli někdo má nebo nemá děti si můžete zjistit tím, že se podíváte do prvního vyhledávače. ANO se chce tázat členů vlády, jestli by byli připraveni poslat své děti do války za předpokladu, že by se vojáci NATO zúčastnili manévru na Ukrajině.“

Odmítl to, že by Babiš sháněl na Lipavského kompromitující informace: „To, že někdo chce informace o svých oponentech, je naprosto běžné. Když se podíváte, co chtěl pirátský předseda Bartoš po svých kolezích, aby sháněli informace, s kým Babiš spolupracoval. Rozdíl vidím jen v té formě, za kterou se Andrej Babiš omluvil. A znovu říkám, jestliže někdo chce vědět, zda má oponent děti, to je běžná informace, to není zatahování děti, jejich využívání nebo zneužívání dětí, které nastalo zrovna v případě Andreje Babiš juniora,“ připomněl Havlíček.

Moderátorka namítla, že své děti zatáhnul do politiky sám Andrej Babiš, Havlíčkovi citovala vyjádření jeho syna, které měla po ruce a kde o tomto hovoří.

„Nezlobte se na mě, teď s vámi fatálně nesouhlasím, jedná se o vážně nemocného člověka,“ zdůraznil Havlíček a rozzlobil se, že pokračuje přesně v tom, co udělali béčkovi, céčkoví novináři. „Nešiřte to. Toto je zneužití nemocného člověka,“ řekl značně rozhořčený Karel Havlíček.

Psali jsme: Nechcete se mít líp, chcete nám zatnout tipec. Investor k „Česku B“ Fialovi hrozí další hnůj. A ví se, jak dopadl „sypač“ prvního „Babiš už má 40 %... Zveřejnit maily!“ Pekarová svolává mimořádnou Sněmovnu. A mezitím jinde Babiš a „podklady na Lipavského“. Mistr světa v mafiánských praktikách, vzkazuje Pekarová a volá po rezignaci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama