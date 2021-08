„Já se Pirátům nezodpovídám!“ Zákon o dávkách: Rozkol v PirSTAN. Nálet na senátora, je veselo

Zatímco předsedové Vít Rakušan a Ivan Bartoš objíždějí republiku při kampani a jejich spolupráce je, dá se říci, harmonická, mezi členy Pirátů a STAN to tak idylické není. Když se senátor za Benešov Zdeněk Hraba (STAN) pochlubil, že hlasoval pro zákon Třikrát a dost, neozvali se jen pracovníci neziskovek a aktivisté, ale také členové Pirátů. Vadí jim, že Hraba je uveden jako garant pro spravedlnost a justici. Jeden z pirátských zakladatelů na twitteru vypustil, že Hrabou se zabývá celorepublikový výbor, a to už od jeho vyjádření k „českému Floydovi“. Výsledky by mohly být známy už dnes. Senátor Hraba se nechal slyšet, že tímto sporem koalice volební hlasy nezíská. Ale podle Piráta jde o princip.

Třikrát a dost. Tak vstoupil do povědomí lidí zákon, který byl minulý týden potvrzen Senátem a který má cílit na opakované neplatiče pokut. Nově by se jim neuhrazené částky mohly strhávat například z dávek v hmotné nouzi.

Jedním z těch, kdo pro schválení zákona hlasoval, byl senátor hnutí STAN Zdeněk Hraba, který se následně tím, že pro zákon hlasoval, pochlubil i na twitteru.

V @SenatCZ jsme odsouhlasili, že bude platit princip „třikrát a dost“????



Nesmíme tolerovat, že někdo pokuty neplatí jen proto, že na ně nemá peníze a pobírá soc. dávky. Tolerovat dvě kategorie lidí je první krok k no-go zónám.



Porušovat pravidla prostě není a nesmí být normální. — Zdeněk Hraba (@hraba_z) August 18, 2021

Richterová má za to, že hlasovat pro tento zákon není nic, čím by se senátor měl chlubit. „Fakticky jen další falešné řešení problému vyloučených lokalit kvůli populistickým bodům. Život v okolí a daných lokalitách bohužel nezlepší. Vše dopadne za jiného na děti a příbuzné. Mrzí mě, že Senát nepřijal i naše pozměňovací návrhy, které by byly lidštější,“ posteskla si.

Michálkovi Hraba odpověděl, že cílem nejsou chudí. „Třikrát a dost se netýká chudých lidí. To se týká těch, kdo se opakovaně dopouští přestupků a pokuty neplatí, protože exekuovatelné oficiální příjmy nemají. A jedinou cestou, jak je odradit od dalších přestupků, je hrozba nižších vyplacených dávek,“ trval si na svém senátor.

Nic k chlubení. Fakticky jen další falešné řešení problému vyloučených lokalit kvůli populistickým bodům. Život v okolí a daných lokalitách bohužel nezlepší. Vše dopadne za jiného na děti a příbuzné. Mrzí mě, že Senát nepřijal i naše pozměňovací návrhy, které by byly lidštější. https://t.co/GstceCr6oz — Olga Richterová – poslankyně za Piráty (@olgarichterova) August 19, 2021

Ale to si nerozumíme.



„Třikrát a dost“ se netýká chudých lidí. To se týká těch, kdo se opakovaně dopouští přestupků a pokuty neplatí, protože exekuovatelné oficiální příjmy nemají.



A jedinou cestou, jak je odradit od dalších přestupků, je hrozba nižších vyplacených dávek. — Zdeněk Hraba (@hraba_z) August 19, 2021

Ozvali se také další Piráti a jejich příznivci. „Pro mě by zase byla no-go zóna volební místnost, když byste setrval kandidátem na ministra spravedlnosti liberální koalice s těmihle názory. Tak snad se nám ani jednomu nesplní naše chmurný představy,“ doufal Vojtěch Lukavec.

Blanka Lednická zákon a senátorovo vyjádření považuje za populismus. „Takový člověk nemá v našem koaličním vládním týmu co dělat. Řešíme to a já věřím, že to i vyřešíme,“ naznačila.

Pro mě by zase byla no-go zóna volební místnost, když byste setrval kandidátem na ministra spravedlnosti liberální koalice s těmihle názory.

Tak snad se nám ani jednomu nesplní naše chmurný představy. — otec Gaskoněc (@gas_koniec) August 19, 2021

Občas si říkám, že už mě nic nepřekvapí. A pak zase zjistím, že se pletu.



Tohle je populismus nejhrubšího zrna. A pan senátor si nejspíš spletl stranu.



Takový člověk nemá v našem koaličním vládním týmu co dělat. Řešíme to a já věřím, že to i vyřešíme. pic.twitter.com/7QiiDAnk5y — Blanka Lednická (@BlankaLednicka) August 19, 2021

Daliboru Záhorovi, zakládajícímu členovi Pirátů a zastupiteli z Ústeckého kraje Hraba zřejmě vadí déle. „Vystupování dotyčného se v republikovém výboru zabýváme od jeho nevhodných vyjádření v případu smrti Roma Stanislava Tomáše. Po podpoře zřejmě protiústavního zákona z dílny ODS v Senátu, má tato věc prioritu ještě větší. Jasněji by mělo být po víkendu,“ oznámil. Jednání je prý neveřejné. „Osobně považuji vystupování i konkrétní hlasování pana senátora za nepřijatelné a v zásadním rozporu s politikou České pirátské strany,“ vyjádřil se Záhora. A oháněl se analýzou hlasování, podle které se Zdeněk Hraba odlišuje při hlasování od zbytku svého hnutí.

Více podrobností zatím sdělit nelze, jednání probíhá v neveřejném režimu. Osobně považuji vystupování i konkrétní hlasování pana senátora za nepřijatelné a v zásadním rozporu s politikou České pirátské strany. 2/3 — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) August 20, 2021

Angažmá senátora Hraby v koalici bylo od počátku chybným krokem, protože jeho vystupování není nečekané, což lze doložit např. na analýze senátního hlasování, z které je patrné, k jakým názorů a řešením inklinuje. 3/3 https://t.co/WkQ56uQxS5 pic.twitter.com/ETEYEGGDur — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) August 20, 2021

Hraba si do Záhory rýpl, že se to dozvídá „hezky transparentně“ na sociální síti. „Stěžujte si případně na koaliční radě, ale naše předsednictvo, a tedy i zástupci v koaliční radě informováni jsou. Včera s vámi aktuální problém řešila osobně (telefonicky) Olga Richterová, tedy vaše překvapení zcela nechápu,“ odpovídal mu Záhora. Hraba odvětil, že překvapen není. „Vvypovídá to hlavně více o vás a vaší straně,“ dodal a podotkl, že Olga Richterová v telefonátu nic takového nenaznačila. Ale Záhora mu připomenul, že měla proběhnout i schůzka s předsedou poslaneckého klubu Pirátů, Jakubem Michálkem.

„Víte, pane jednateli republikového výboru (ať už to znamená cokoliv), já se nemusím zpovídat žádnému orgánu České pirátské strany. Mimochodem, jestli si myslíte, že tento hon pomůže získat procenta, tak si troufám tvrdit, že se pletete...“ vytkl Hraba Záhorovi, že z věci dělá „kauzu“. A zeptal se, zda schůzkou myslí telefonický hovor.

Záhora přiznal, že pirátským orgánům se Hraba zodpovídat nemusí a že „schůzka“ zřejmě byl jen hovor přes telefon. „Oni nejsou právě jen procenta, jsou třeba takové věci jako principy,“ vysvětloval nicméně senátorovi.

Stěžujte si případně na koaliční radě, ale naše předsednictvo, a tedy i zástupci v KR informováni jsou. Včera s vámi aktuální problém řešila osobně (telefonicky) Olga Richterová, tedy vaše překvapení zcela nechápu. Plus ty informace se na TW již jistou dobu stejně objevují. — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) August 20, 2021

V první reakci překvapení, v druhé popřeno.

To asi bude vypovídat o vás.

Nicméně ať si to ujasníme, schůzku s Jakubem Michálkem v červenci, kterou republikový výbor inicioval, si prosím vybavujete? — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) August 20, 2021

To jistě nemusíte. Oni nejsou právě jen %, jsou třeba takové věci jako principy. Ale máme tu další překvapení, vypadalo to, že silná vyjádření jsou v oblibě, a najednou je to hon. Přitom šlo spíše o fakta... Jinak máte pravdu v tom, že v zápise je „spojil“, takže asi telefonicky. — Dalibor Záhora ??‍?? (@daliborzz) August 20, 2021

