Anonymní státní úředník z Velké Británie v komentáři na zpravodajském serveru The Telegraph osvětlil, proč se jiní úředníci radují z rozsudku ve Rwandě. Odpor proti pravicové vládě je podle mnohých úředníků součástí náplně jejich práce. „Za dveřmi z ministerstva financí a z dalších resortů jasně zaznívá, že legální migrace by se měla rozšířit k podpoře hospodářského růstu,“ píše úředník. Vedení je vede k inkluzivitě.

Anketa Které datum je pro vás důležitější? 17. listopad 1939 77% 17. listopad 1989 4% Obě výročí jsou stejně významná 6% Nevím / Je mi to jedno 13% hlasovalo: 3566 lidí CNN tím migrační politice britského premiéra Rishiho Sunaka zasadil smrtelnou ránu. Nejvyšší soud rozhodl jednomyslně v neprospěch vlády.

Sunak oproti tomu sdělil, že bude usilovat o uzavření formální smlouvy s Rwandou a že zavede „mimořádnou legislativu“. Ta by britskému parlamentu následně umožnila jednostranně prohlásit Rwandu za bezpečnou zemi. Soudci se totiž prozatím shodli, že Rwanda bezpečnou zemí pro zasílání žadatelů o azyl není.

Anonymní státní úředník z ministerstva vnitra pro The Telegraph uvedl, že většina úředníků z ministerstva se z rozsudku Nejvyššího soudu raduje. „Rozsudek Nejvyššího soudu proti plánu pro Rwandu, odchod Suelly Bravermanové a jmenování nového neprověřeného ministra, to vše zlepšilo náladu na Marsham Street,“ uvedl anonym.

I přes změnu ministra vnitra – na místo Bravermanové nastoupil 13. listopadu James Cleverly – se podle anonymního úředníka nic nezmění, ani pokud jde o kontroly britských hranic. „Vím to, protože jsem nějakou dobu pracoval jako státní úředník na imigrační politice a – podle mých zkušeností – žádná priorita není v roce 2023 ministerstvu vnitra vzdálenější než zastavení lodí nebo snížení čisté migrace,“ napsal.

I přesto, že politická nestrannost je principem kodexu státní služby, úředník potvrdil, že na britském ministerstvo to neplatí. Někteří z jeho kolegů považují za součást své práce odpor proti pravicové vládě.

„V praxi to znamená přijetí bienpensantského názoru, že imigrace nemůže a neměla by být kontrolována, že lze uplatnit přehlasování pokynů ministrů, a tím i jejich demokratických mandátů, přičemž mnozí z mých kolegů považují svou roli za součást odporu proti tomu, co považují za radikální pravicovou vládu odhodlanou ignorovat pravidla a trestat nevinné migranty. Tato kultura vzdoru je tak rozšířená, že jakýkoli návrh na hraniční kontroly je zesměšňován nebo ignorován,“ přiblížil fungování britských úředníků.

Pro barvitější vykreslení situace zdůraznil, že pokud by se na některé ze schůzí opovážil předložit návrh na snížení migrace, jeho kolegové by volali do ústavu duševního zdraví.

„I ty nejumírněnější pokusy udělat něco s migrací jsou vnitřně přijímány jako nerozumné nebo právně nemožné a diskuse je zastavována s odkazem na ‚mezinárodní právo‘,“ podotkl. A že se na ministerstvu namísto řešení migrační krize plýtvá časem na projektech typu „měsíc černošské historie“ nebo „mikroagrese“.

Vedení se k úředníkům podle anonyma chová povýšeně a jedná s nimi jako s dětmi. Na schůzích jsou povinni poslouchat přednášky personálních ředitelů o diverzitě a rozdávat ocenění o inkluzivitě. „Vládne tu sebechvála a odmítání zapojit se, natož se poučit z kritiky, kterou oddělení dostává, pokud ovšem nepochází od levice nebo od neuvěřitelně drahé komise, která zjistila, že jsme institucionálně rasističtí. Neexistuje žádná sebereflexe skutečnosti, že jsme zcela selhali při plnění naší demokratické povinnosti snížit migraci,“ sdělil úředník.

K projektu o Rwandě dodal, že s přibližujícím se dnem, kdy měl být projekt projednáván, přibývalo na diskusních fórech komentářů zaměstnanců ministerstva, kteří tvrdili, že na tomto projektu pracovat nebudou a že radši rezignují. „Za zavřenými dveřmi z ministerstva financí a z dalších resortů jasně zaznívá, že legální migrace by se měla rozšířit, aby se podpořil nedostatečný hospodářský růst,“ vysvětlil.

Komentář uzavřel slovy, že nástup nového ministra Jamese Cleverlyho je pro ostatní úředníky ministerstva pouze příležitostí k lehkému přelstění nového a nezkušeného ministra. „Pro Británii zůstanou naše hranice nekontrolované,“ předpověděl anonymní úředník.

