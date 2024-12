„Kdyby to byl král, tak ho svrhnou.“ Pavel Janeček nemá pro vládu dobrou vůli

Janeček uvedl, že podíl regulované složky na ceně je u elektřiny přibližně 50 % a u plynu 23 %. Zmínil, že slyšel v televizi mluvit představitele Energetického regulačního úřadu o koncových cenách, což mu nesedělo, vzhledem k tomu, že úřad má na starosti jen regulovanou složku. A také mu neseděla „defenzivní role“, tedy že úřad vyjádřeními de facto hájil vládu, ačkoliv má být nezávislý. Podle Janečka ERÚ dlouhodobě neplní svou funkci.

Obchodníci podle něj sice zlevňují, ale z úrovní, které byly „úplně někde jinde“, tedy ze zastropovaných cen. A klesají ani ne na polovinu. „To jsou velmi vysoké ceny a regulační úřad zcela evidentně neplní svou funkci tak, jak by měl,“ uvedl Janeček. ERÚ se podle něho zvrhl, když byl uzákoněn „lex Vitásková“, od té doby podle Janečka úřad dělá politiku. „Nikdy by se totiž nemohlo stát, že by firmy typu Bohemia Energy tak dlouho válcovaly trh a s takovými brutálními následky pro celou českou ekonomiku,“ uvedl příklad, co by se dělo, kdyby úřad fungoval správně. Podle Janečka měl ERÚ zastropovat ceny nikoliv u zákazníků, ale u výrobců.

Uvedl, že ve společnosti klesají objednávky. Třeba i na 30 %. A není to zdaleka jen případ tam, kde pracuje. „Nejhorší je, že nejsou výhledy. Jak chcete řídit společnost, když nemáte výhled? Jak chcete investovat, jak chcete vzdělávat, případně zaměstnávat lidi, když nevíte, jestli pro ně budete mít práci. To je stejné ve stavebnictví. My tady vidíme konzistentní propad průmyslu, který je v ČR o 2,1 %, v Německu o 4 %. To znamená na úroveň roku 2017, v Německu je to ještě horší. A my se tváříme, že se nic neděje?“ A dodal, že Štrougalova vláda padla kvůli snížení o pouhé jedno procento. Odhaduje, že nejistota situaci ještě zhorší.

Ignorování problému je podle něho záměrné. Nadhodil, že stále slyší věrozvěsty, jako např. europoslance Niedermayera, tvrdit, že dekarbonizace je příležitost. „Říká se, že Němci nedělají malé chyby. Ale také sledují svého Führera až do špatných konců. A my jsme na ně příliš navázáni,“ řekl a dodal, že pokud jasně vidíme problém, ale nejsme schopni s ním nic udělat, přijímáme odpovědnost za výsledky. „Já bych fakt nechtěl být v botách těch lidí, kteří v tom pokračují,“ uvedl a dodal, že řešení přece jsou. Ale pokud varovné hlasy nejsou vůbec slyšet, tak se řídí klasickým úslovím, že je zatím buď korupce, nebo idiocie, v nejhorším obojí. „Pokud někdo není schopen reagovat ve prospěch státu a lidí žijících na jeho území, tak přijímá odpovědnost za své kroky,“ dodal ještě.

Podle něho tito věrozvěsti neposlouchají argumenty druhé strany, jako například u elektromobility. Tam zmiňují, jak do ní investuje Čína, ale už ignorují, že elektromobily v Číně jezdí na elektřinu vyráběnou z uhlí.

Vrátil se k politice. Konstatoval, že lidé už volí proti těmto trendům, ale je zde obrovský deficit demokracie. Jako příklad dal, když v Rakousku vyhrál volby Herbert Kickl, ale nestal se kancléřem. Nebo zrušení voleb v Rumunsku. Janeček říká, že to narušuje důvěru ve volby. „Já to považuju za fatální selhání. To jenom ten problém protáhnete a stejně ho potom budete muset řešit,“ konstatoval. Podotkl také, že vznikají nové strany, kterých se ty zavedené bojí a snaží se dehonestovat jejich představitele. „Česká republika musí mít silného lídra, musí mít vlastní energetickou politiku, musí mít právo na vlastní energetický mix. Tím to musí začít,“ prohlašoval bývalý ředitel Pražské plynárenské.

Dotkl se i uhelných elektráren, u kterých je sice naplánované, že skončí, ale podle Janečka neskončí, protože by byl nedostatek elektrické energie. Takže bude nutné je dotovat. Janeček by chtěl, aby místo toho byl zrušen systém povolenek. Upozornil, že uhelné elektrárny jsou koneckonců odsířené, takže zdaleka nejsou tak škodlivé.

Za systém povolenek se opřel i do vlády, zmínil, jak je vláda „vyplašená“ z toho, že by se měl rozšířit okruh toho, na co se vztahují. „Jak takovou amatérštinu může někdo… Kdyby to byl král, tak ho svrhnou. Král, kdyby vedl zemi tímhle způsobem, tak by ho prostě svrhli. A nahradili nějakým výkonnějším králem, tady to prostě nejde,“ uvedl a dodal, že to snad půjde při volbách.