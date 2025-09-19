„Kluci z Prahy“ na jarmarku SPD. Okamura vyprávěl o polepšeném voliči SPOLU

My jsme kluci z Prahy - suprový povahy
Máme pražský řeči - ostatní jsou v křeči
Umělecký vize - Česká televize
SPD se svým Českým jarmarkem nezapomněla ani na Prahu. Konal se ve čtvrtek odpoledne u stanice metra na Hájích a pražským „uměleckým duším“ zde před nástupem Tomio Okamury zahrála skupina Chirurgové z dovozu.
A pro ty, co nepochopili ironii, pak byla další píseň s názvem Nutella. A nebo Teplákový blues, věnované skupince mládeže s ukrajinskou vlajkou, postávající na kraji davu.
Na pražském sídlišti byl o akci zájem, dorazila zhruba tisícovka lidí. „Taky budete volit SPD?“ slyším debatu dvou dam na lavičce, sotva mě eskalátor vyhodí u obchodního centra. Stanice Háje byla pod názvem Kosmonautů otevřena už v roce 1980 a propojila sídliště na jihovýchodě města přes Nuselské údolí s centrem města.
Tomio Okamura ale před nadměrným užíváním této linky do centra nepřímo varoval. „Černoši na Václaváku rozdávají erotické letáky,“ rozparádil publikum. Přidal podrobnosti, jak se na Václavském náměstí v noci prodávají drogy a celkově to tam dnes vypadá, jako někde na Ukrajině.
„Takže Fialova vláda je ta, kdo nás vede na východ. Ne my,“ vzkázal Okamura z pódia. Mnohým naskočil verš z písně „Chirurgů“, že „Pekarová, Rakušan, dovedou nás za Ural“.
Na Ukrajinu by chtěla Fialova vláda posílat naše vojáky, jak avizovala ministryně Černochová, ale SPD to podle něj nikdy nepřipustí.
V tu chvíli se v davu ozval jeden starší muž doplněný několika velmi mladými lidmi a mávající obrázkem Vladimíra Putina s Andrejem Babišem, Kateřinou Konečnou a Tomio Okamurou. Okamura odpůrcům vzkázal, že jejich hrdinství jsou velmi často jen „kecy za klávesnicí“.
Na další hluk reagoval výzvou, ať si s ním přijdou přímo promluvit pod pódium. On prý s lidmi mluví rád a nebojí se jich. „Včera v Plzni měl akci i Petr Fiala a jeden člověk v tričku SPOLU přešel na náš Jarmark, kde bylo plné náměstí,“ vyprávěl. Na konci si prý pán počkal ve frontě, s Okamurou si podal ruku a uznal, že v mnohém měl pravdu.
Zde předseda SPD zopakoval, že neexistuje dobrý a špatný plyn, ale jen levný, nebo drahý a úkolem politika by mělo být zajistit občanům, aby měli energie co nejlevněji. Pražské publikum nadšeně tleskalo.
„Fialova drahota není normální, nezvykejme si na to,“ vzkázal davu Okamura.
„Já tady žiju, na Praze 6 normálně chodím do Alberta. Takže vím tak jako vy, že když jsem nakoupil za tisícovku před čtyřmi lety, měl jsem plný košík, a teď je za tisícovku poloprázdný,“ smál se hořce.
Jedním z důvodů podle něj je, že máme na potraviny druhé nejvyšší DPH v EU po Dánsku. „Z každé té tisícovky nákupu vás Fialova vláda okrade o padesát korun,“ spočítal rozdíl v DPH na potraviny proti jiným členským státům.
„V Bruselu, tam maj levnou Nutellu,“ brouká si kdosi ve frontě na pivo, co slyšel předtím od Chirurgů z dovozu.
Tomio Okamura
„To zvyšování daní, to byl hnus, co?“, pokračoval Okamura na pódiu ve výčtu rozpočtových příjmů. Mluvil o tom, jak SPOLU před volbami slibovalo, že bude daně snižovat, a udělalo pravý opak. „Takže obelhali voliče. Tedy své voliče, vás tady asi ne,“ zasmál se s publikem.
Výklad pokračoval, jak kromě zbrojení a Ukrajiny tyto peníze užili také na zvýšení vlastních platů. A ještě prý Okamurovi vyčítali, že jeho schvalování obstruoval. Slušná slova se mu prý hledají těžko.
Jak to, že ho necháte mluvit?
Když se ve výčtu témat dostal k migračnímu paktu, podepsaným Vítem Rakušanem, ozvala se z louky za pódiem hlasitá hudba. Skupina mladých lidí tam přišla vyjádřit svůj protest. Zpěvák doprovázený bicíma a dvěma kytarami tam v hodně metalovém duchu smíchal všechny prohřešky Tomio Okamury i SPD.
Policie se pokusila produkci ukončit, ale zpěvák nakonec musel být zadržen. „Jak to, že tu necháte mluvit trestně stíhaného rasistu,“ řval předtím na policisty, až nadskakoval. Příslušníci pak nafotili a zabavili amplifikační aparaturu a zbytek skupiny si na trávníku zpíval s kytarou bez proudu. Ještě předtím s jásotem „budeme na Primě“ zapózoval televizním kamerám.
Na pódiu mezitím Okamuru vystřídal Radim Fiala. Předseda SPD ještě předvedl svou show s křovinořezem, jímž pokosil nesmyslné veřejné výdaje.
Fiala pak mluvil o nekompetenci současné vlády, kde ajťák řídí finance, farář zemědělství a zemědělec sociální věci. „Kvalifikací pro vstup do této vlády byla funkce ve straně,“ dodal, než představil, jaké odborníky má jejich hnutí, pravidelně vysmívané za nekompetentnost.
Jedna z nich, ekonomka Markéta Šichtařová, vystřídala Fialu na pódiu. Jednička pražské kandidátky mluvila o nebezpečí nového komunismu, který začíná od ekonomiky, ale jeho konce jsou velmi podobné tomu, jak se dnes žije v Číně. Často přitom odkazovala na svou novou knihu Na prahu nové civilizace.
„Evropská unie je první civilizace v dějinách, která systematicky plánuje své zchudnutí,“ pokračovala rozčileně. V plánech EU se podle ní přímo propočítává, kolik lidí její politika přivede do takzvané energetické chudoby, nebo chudoby dopravní.
Pak ji vystřídal další z pražských kandidátů, architekt Milan Urban, který popsal vyhlídky, jaké mají v podmínkách Green Dealu majitelé starých domů. Ve finále je nebude možné zdědit, prodat ani pronajmout, protože notářovi nebude sedět kolonka „energetický štítek“. A na to již čekají nejrůznější fondy a jiné skupiny, které budou domy, na které dřely často celé generace, vykupovat pod cenou a majiteli budou za možnost dožití ještě účtovat nájem. U nás to zatím vypadá jako sci-fi, v západní Evropě se to podle Milana Urbana už děje.
Milan Urban hovořil s lidmi i ve stánku SPD
Tomio Okamura během projevů pod pódiem podepisoval kartičky a třásl si s lidmi rukou, na což se utvořila dlouhá fronta, která se rychle proměnila spíše v lidský hrozen. Z jeho středu se před nástupem Milana Urbana ozval hlasitý pískot na píšťalku. To na akci dorazila aktivistka Oldřiška Blujová, která s Mikaelem Oganesjanem či Vojtěchem Pšenákem už obrazila více opozičních akcí.
Tentokrát ale kromě pořadatelů zasáhlo i několik rozlícených divaček, před kterými pořadatelé „provokaTerku“ vyvedli směrem ke zpívající skupince. Aktivistce se to ale příliš nelíbilo, takže do hry opět vstoupili přítomní policisté.
„Její pískání překročilo osmdesát decibelů,“ vysvětlil pro ParlamentníListy.cz zásah jeden z pořadatelů.
Na pódiu se mezitím sešly špičky SPD s vlaječkami k závěrečné písni. Tentokrát ne od „Chirurgů“, ale od Petra Koláře. Verše „za lidi férově hrát, bránit svůj národ, svůj stát“, pod pódiem procítěně zpíval i mladík s ukrajinskou vlajkou.
A Oldřiška Blujová z policejního hloučku zamávala čtenářům ParlamentníchListů.cz.
autor: Jakub Vosáhlo