„Knedlík“ vydá další pohádky? Po nadávkách Ficovi přišlo i něco jiného

Slovenský premiér Robert Fico se sešel s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Dle svého vyjádření na facebooku se s Putinem sešel v reakci na odpověď ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že je proti jakémukoliv tranzitu plynu na území Slovenska. A kromě toho chce Zelenskyj uvalit sankce na ruský jaderný program. „Takovýmito postoji poškozuje Slovensko a ohrožuje výrobu elektřiny v atomových elektrárnách na Slovensku, což je nepřijatelné,“ uvedl Fico.

Putin dle Ficových slov potvrdil svou ochotu dodávat plyn na Slovensko i na západ, ale to je kvůli postojům ukrajinského prezidenta po 1. lednu 2025 v podstatě nemožné.

„V dlouhém rozhovoru s V. Putinem jsme si vyměnili názory na vojenskou situaci na Ukrajině, možnosti brzkého mírového ukončení války a vzájemné vztahy mezi Slovenskou republikou a Ruskou federací, které hodlám standardizovat. K tomu přispějí i aktivity spojené s 80. výročím konce druhé světové války a vítězství nad fašismem, v němž Rusové, Bělorusové, Ukrajinci a další národy bývalého SSSR sehráli rozhodující roli,“ uvedl ještě Fico.

Již předtím po jednání Evropské rady Fico uvedl, že Zelenskyj má právo být nervózní, vzhledem k jeho situaci. Ale prohlásil, že Slovensko není ve válce, ani s Ruskem, ani s Ukrajinou. A odmítl, aby zemi někdo do války vtahoval. „A taky to neznamená, že nás někdo bude mít za služebníky, kteří splní cokoliv, co si bude pan prezident Zelenskyj přát,“ doplnil. Také řekl, že Ukrajina prohrává válku na celé čáře, ale Zelenskyj odmítá jakékoliv příměří. „Má nějakou představu, že nejdřív musí dostat všechno na světě a teprve pak se bude bavit o nějakém příměří,“ zhodnotil Fico.

Zmínil postoj Zelenského, který prý odmítá, aby se přes Ukrajinu dopravoval jakýkoliv plyn. Ukrajinský prezident prý dával absurdní návrhy, například že by plyn sice proudil, ale neplatilo by se za něj. „Který hlupák nám dá plyn zadarmo?“ tázal se Fico. Ale Zelenskyj se prý Fica zeptal i zda by hlasoval pro členství Ukrajiny v NATO, kdyby mu dal 500 milionů eur z ruských aktiv. Na což odpověděl, že nikoliv. „Je zvláštní, že položil takovou otázku, protože dobře ví, že pozvánka Ukrajiny do NATO je nereálná,“ komentoval Zelenského návrh. A dodal, že když Slovensko pomáhá Ukrajině, tak bude Ukrajina pomáhat jim.

Fico vyzval, aby mu někdo řekl, jak má vysvětlit slovenské veřejnosti, že na Ukrajinu stále dodávají elektřinu i humanitární pomoc, ačkoliv ho Zelenskyj „poslal do řiti“. Zmínil, že s takovým přístupem bude muset začít uvažovat o odvetných opatřeních.

Fico svou cestou do Moskvy každopádně popudil některé novináře a komentátory. „Fico je kolaborant a zrádce,“ prohlašuje zástupce šéfredaktora Respektu, Ondřej Kundra. „Fico se producíruje u Putina. Na Strahově se ukrajinští uprchlíci chystají na Vánoce s obavami, co přinese další rok, koho ztratí, jestli budou muset i nadále žít v nuzných podmínkách, daleko od domova, okupovaného ruskou armádou. Je mi z toho zle,“ vyjádřila se novinářka Apolena Rychlíková. Bývalý reportér ČT Jiří Hynek zase přišel s videem z bombardovaného Kyjeva a slovy: „Na Rudém náměstí tohle Fico neuvidí.“ „Putin přijal Fica, který je v Rusku na pracovní návštěvě. Jednají o dodávkách plynu. Fico je opravdu odporný a bezpáteřní hajzl,“ přidal se politolog Jiří Pehe.

„Robert Fico se hrbí v Kremlu před Putinem. Připomeňme si, že to byl Andrej Babiš, kdo na podzim minulého roku Slovákům hlasitě doporučoval, ať volí Ficův Směr. Teď je snad už zcela zřejmé, jakým směrem Babišem favorizovaná politika vede...“ prohlašuje pak komentátor HN Petr Honzejk.

Fico je kolaborant a zrádce. — Ondrej Kundra (@okundra) December 22, 2024

Fico se producíruje u Putina ??. Na Strahově se ukrajinští uprchlíci chystají na Vánoce s obavami, co přinese další rok, koho ztratí, jestli budou muset i nadále žít v nuzných podmínkách, daleko od domova, okupovaného ruskou armádou. Je mi z toho zle.

??????… pic.twitter.com/CXd8rgkzpV — Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) December 22, 2024

Kyjev …Na Rudém náměstí tohle Fico neuvidí. pic.twitter.com/ZvNxEXjmQ4 — Jiri Hynek (@JiriHynek) December 22, 2024

Putin přijal Fica, který je v Rusku na pracovní návštěvě. Jednají o dodávkách plynu.



Fico je opravdu odporný a bezpáteřní hajzl. — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 22, 2024

Robert Fico se hrbí v Kremlu před Putinem. Připomeňme si, že to byl Andrej Babiš, kdo na podzim minulého roku Slovákům hlasitě doporučoval, ať volí Ficův Směr. Teď je snad už zcela zřejmé, jakým směrem Babišem favorizovaná politika vede... — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) December 22, 2024

Reagovali i politici. „Nová doba. Po Orbánovi se přijel do Kremlu klanět Putinovi i slovenský premiér Fico. Nevyjedná nic a poslouží ruskému režimu jako užitečný idiot,“ mínila europoslankyně Vrecionová z ODS. „Robert Fico právě políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu. Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům. Robert Fico je pro nás bezpečnostním rizikem,“ přitvrdila taktéž europoslankyně Nerudová.

„Robert Fico zahodil veškeré zábrany a rozhodl se zapíchnout EU i NATO kudlu do zad,“ vyjádřil se místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Ministr zahraničí Lipavský zase mluví o „plazení před masovým vrahem“ a místopředseda Pirátů Michal Bláha zase srovnával Fica s Jozefem Tisem.

Nová doba. Po Orbánovi se přijel do Kremlu klanět Putinovi i slovenský premiér Fico.



Nevyjedná nic a poslouží ruskému režimu jako užitečný idiot. pic.twitter.com/tcLQpVjUMp — Veronika Vrecionová (@vrecionova) December 22, 2024

Robert Fico právě políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu. Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům. Robert Fico je pro nás bezpečnostním rizikem. — Danuše Nerudová (@danusenerudova) December 22, 2024

Zrada? Kolaborace?

Ve finále je asi jedno, jak to budeme nazývat.

Robert Fico zahodil veškeré zábrany a rozhodl se zapíchnout EU i NATO kudlu do zad.

Mohli jsme to čekat? Na to je asi zbytečné odpovídat. O to víc se ale nyní jako Západ musíme sjednotit a toto jednání tvrdě… pic.twitter.com/PN1CoolExX — Matěj Ondřej Havel (@m_o_havel) December 22, 2024

Byla to česká vláda, která zajistila nezávislost na ruských energetických dodávkách tak, abychom se nemuseli plazit před masovým vrahem. A byla to vláda @P_Fiala, která rozhodla o odložení vládních konzultací, což se s každým dalším krokem slovenské vlády ukazuje prozíravější. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) December 22, 2024

Hitler x Tiso

Putin x Fico



Historie i herci v ní mají tendence se opakovat. Bohužel. pic.twitter.com/Pc0lR70RYS — Michal Bláha (@michalblaha) December 22, 2024

Na Danuši Nerudovou pak reagoval komentátor Petr Holec, který Nerudovou označil za „prodavačku titulů“. „Tohle stvoření je důkazem, že jsme fakt země příběhů. S totálním prázdnem mezi ušima můžete v Česku klidně vést vysokou školu. Pravda, jen ve Fialově Brně, alternativním městě,“ míní. Vyjádřil se také ke slovům premiéra Fialy, že Česko podniklo kroky k tomu, aby bylo na Rusku energeticky nezávislé. Připomenul, že drtivá část plynu v ČR pochází z Ruska. „A to je dobře, protože je levnější, řekl nedávno taky Fiala, který podnikl opatření k nezávislosti na pravdě a realitě. Knedlík Lipavský by mu měl vydat Pohádky ze Strakovky. Ale za svý,“ vzkázal.

“Robert Fico právě políbil prsten masovému vrahovi v Kremlu. Je to zrada a další nemravný krok, který poslouží ruským zájmům,“ zamyslela se prodavačka titulů ze @STANcz @danusenerudova. Tohle stvoření je důkazem, že jsme fakt země příběhů. S totálním prázdnem mezi ušima můžete v… — PetrHolec (@PetrHolec) December 22, 2024

A na noc to nejlepší! “Naše politika míří opačným směrem než do Ruska, ČR proto podnikala opatření k energetické nezávislosti na Rusku,“ řekl premiér @P_Fiala k jednání Fica s Putinem. A proto bereme 90 % ruskýho plynu. A to je dobře, protože je levnější, řekl nedávno taky Fiala,… — PetrHolec (@PetrHolec) December 22, 2024

„Jen totální idiot přirovnává Fica k Tisovi. Fico a Tiso jsou ideologické protipóly ve všech ohledech,“ upozorňoval glosátor Martin Chmela. Podle něho hraje Fico první geopolitickou ligu.

Jen totální idiot přirovnává Fica k Tisovi. Fico a Tiso jsou ideologické protipóly ve všech ohledech. — Martin Chmela (@chmelamar) December 22, 2024

Slovenský premiér Robert Fico právě jedná v Kremlu.



1. geopolitická liga. pic.twitter.com/f6TJsEOxDc — Martin Chmela (@chmelamar) December 22, 2024

