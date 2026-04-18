„Krásná a bezpečná“ Paříž. Česká influencerka natočila video a tvrdě narazila

19.04.2026 9:59 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Greeninfluencerka Rozárie Haškovcová vykreslila Paříž jako bezstarostné město a poklidné soužití s migranty. Její video ale vyvolalo ostrou kritiku a dostalo se do tvrdého kontrastu s realitou, kterou dnes ve Francii stále hlasitěji provází obavy o bezpečnost, kriminalita a napětí v ulicích metropole. Kritici jí vyčítají, že místo problémů ukazuje jen líbivou instagramovou kulisu.

„Krásná a bezpečná“ Paříž. Česká influencerka natočila video a tvrdě narazila
Foto: Instagram
Popisek: Rozárie Haškovcová

Rozárie Haškovcová, která v Paříži studuje environmentální politiku, zveřejnila na Instagramu video, ve kterém reaguje na časté dotazy lidí, jak se jí ve francouzské metropoli žije „s migranty“. Podle svých slov se s podobnými poznámkami setkává často a mnohdy v pohrdavém tónu.

Ve videu proto ukazuje svou vlastní zkušenost z každodenního života. Ptá se, zda lidé pod slovem migranti myslí jejího souseda z Egypta, který od rána do večera sedm dní v týdnu připravuje palačinky. V záběrech zachycuje, jak si od něj kupuje sladkou palačinku s čokoládou a s úsměvem pokračuje dál svým dnem.

Další část videa věnuje běžnému životu v Paříži. Haškovcová se projíždí na kole ulicemi města, tráví čas venku a ukazuje atmosféru města v pozitivním světle.

Zmínila také ženu z Íránu, která jí pravidelně markuje nákup v supermarketu za minimální mzdu. Podle influencerky se na sebe vždy usmějí a i takové drobné momenty podle ní vytvářejí obraz každodenního soužití lidí různých národností.

V závěru videa se ptá, zda ji někteří lidé považují za migrantku, také ji samotnou, když do Paříže přišla „z východu“ za lepším vzděláním a budoucností. Současně otevřela otázku, zda se společnost skutečně zajímá o důvody, proč lidé do Evropy přicházejí.

Důvody migrace do Evropy v komentáři k videu vysvětlila ekonomickými a ekologickými problémy v afrických zemích, úbytkem tradičních zdrojů obživy, dopady zahraničního rybolovu u pobřeží Senegalu i rozšiřováním pouště v oblasti Sahelu. Podle ní právě zhoršující se životní podmínky nutí část lidí hledat lepší budoucnost v Evropě.

Haškovcová doplnila i další vzkaz, a sice že „všichni uprchlíci a migranti jsou v první řadě lidé jako ty a já“. Zároveň napsala, že místo xenofobie, která podle ní bují na českém internetu, by ráda vyzvala k zamyšlení, ke konverzacím a k naslouchání.

Její idealizovaný popis života v Paříži vyvolal na sociálních sítích výrazně kritické reakce, v nichž uživatelé sdíleli opačný názor a poukazovali na problémy, které podle nich influencerka opomíjí. Ta nakonec komentáře pod svým příspěvkem raději vypnula.

Kritika se přelila také na síť X, kde se k videu vyjádřil například uživatel vystupující pod jménem Seveřan. Ten uvedl, že Haškovcová se podle něj „pokusila o myšlenku“, ale reakce publika dopadla tak, že si nakonec raději vypnula komentáře.

Ve svém příspěvku zároveň tvrdil, že se do jejího videa nevešla témata, jako jsou rostoucí počty znásilnění v západní Evropě, vysoké sociální výdaje na migranty nebo negativní dopady imigrace.

Její vystoupení pak ironizoval slovy: „Ale hlavně, že si dala dobrou palačinku a usmála se na prodavačku. O tom to totiž celý je.“

V dalším komentáři přitvrdil ještě výrazněji, když uvedl, že lidé s podobnými postoji podle něj přivádějí Evropu do hluboké krize a varoval také před nízkou porodností v souvislosti s imigrací. Tento vývoj podle něj může Evropu v příštích dvaceti až třiceti letech silně zasáhnout. Závěr svého komentáře formuloval slovy, že „s lidmi jako je ona bude nutné se vypořádat, tentokrát důsledněji, než jsme se vypořádali s komunisty po revoluci.“

 

 

Zatímco influencerka Haškovcová téma migrantů zlehčovala a ve svém videu ukazovala bezstarostnou a idylickou tvář Paříže, ve Francii se mezitím naplno řeší bezpečnostní situace v této metropoli, kde se kriminalita stala jedním z hlavních politických témat.

Například veřejnoprávní mezinárodní stanice France 24 letos v březnu uvedla, že stále méně Pařížanů považuje ulice města za bezpečné. Podle zveřejněného průzkumu se veřejná bezpečnost stala před volbami největší obavou obyvatel metropole.

Stanice zároveň upozornila, že kandidáti napříč politickým spektrem slibují více ozbrojených strážníků v ulicích a masivní rozšíření kamerového systému. Někteří politici chtějí počet městských policistů výrazně navýšit až na několik tisíc.

France 24 dále uvedla, že ačkoli statistiky ukazují pokles některých trestných činů, například loupeží a násilných krádeží, naopak případy sexuálního napadení a násilí podle dostupných dat rostou.

Média také upozorňují na sílící pocit nejistoty mezi obyvateli. Podle citovaných expertů se Francouzi stále více obávají o bezpečnost. Objevují se i návrhy na využití umělé inteligence v kamerových systémech, které by měly pomoci s prevencí kriminality.

Silně sledovanou kauzou bylo také obsazení pařížského divadla Gaîté Lyrique stovkami migrantů. Agentura Reuters psala o napětí, stížnostech místních a následném zásahu policie po měsících chaosu.

