Dohnali jsme lidovce nařčeného Thomasem Pauknerem

Česko se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Tak vysvětloval Petr Hladík, když byl ještě ministrem životního prostředí, potřebu zavádění opatření Green Dealu. Ten by se podle jeho tehdejších slov neměl nazývat jako „zelený úděl“, to je zavádějící a negativně vyznívající název.
Ve Fialově vládě byl pokus přejmenovat tři klíčové zákony, přijímané v roce 2024, jako „energetickou dohodu“. A sám Hladík ji prezentoval jako „implementační plán, jak modernizovat“.
Co se za „implementačním plánem modernizace“ skrývá v realitě přerozdělování veřejných prostředků, to rozkryl na konci dubna anonymní investigativní profil Thomas Paukner. Sepsal o tom sérii článků, kterou nabídl společnosti Seznam. Na její platformě Seznam Media do té doby čile blogoval.
Tentokrát to ale dopadlo jinak. Texty prezentující „zelený úděl“ především jako „zelenou chobotnici“ firem, neziskovek a úředníků, mu ze Seznamu sdělili, že se proti textu sešlo několik stížností od dotčených osob, takže text znepřístupňují. Jako důvod bylo uvedeno „množství přímých či nepřímých náznaků toho, že zmiňované osoby mohly porušovat právní předpisy“.
Doplněno pozdravem „Společnost Seznam.cz v maximální možné míře ctí svobodu slova.“
Text, který vzbudil nelibost a „výzvy předžalobní povahy“, rozebíral dotace na ministerstvu životního prostředí z volebního období 2021–2025, kdy se zde vystřídali lidovci Anna Hubáčková a Petr Hladík. Ten měl být podle vlastních slov, citovaných v médiích, jedním z těch, kteří se na Seznam obrátili.
Ve vyjádření, které cituje Paukner, se tím měl dokonce chlubit, včetně odvážného tvrzení, že články byly staženy jako lživé (což z komunikace zveřejněné Thomasem Pauknerem ani náznakem nevyplývá).
V textu byl rozebrán konkrétní příběh jedné firmy. Holding Solar Global, který za rok 2025 dosáhl obratu v nižších jednotkách miliard, měl masivně čerpat dotace na na státní podporu nových solárních parků.
V Česku je možné čerpat dva druhy podpory. Vzhledem ke snaze rozvíjet zejména malé solární elektrárny má tato velikost podporu více než dvakrát větší než elektrárny velké.
Jak však dále píše Thomas Paukner: „Holding Solar Global založil přes 500 dceřiných firem. Skrze tyto společnosti následně podával žádosti o „malé“ projekty do výkonu 1 MWp na Státní fond životního prostředí, správce dotačního programu.“
Například projekt Skoranov byl rozdělen na Skoranov 1, Skoranov 2, Skoranov 4 a Skoranov 5. Všechny byly těsně pod hranicí 1 MWp a každý z projektů realizovala jiná firma. Firmy však všechny byly dceřinými společnostmi holdingu Solar Global a nesly názvy Agro PV 46, Agro PV 47, Agro PV 48 a Agro PV 49.
V obchodním rejstříku k této čtveřici firem skutečně lze dohledat, že všechny byly založeny 19.11.2021, všechny sídlí na stejné adrese v brněnských Řečkovicích, u všech je jediným společníkem akciovka Solar Global Development a ještě dnes za všechny jedná stejná trojice jednatelů Tomáš Buzrla, Vítězslav Skopal a Marcel Malůšek.
Všechny projekty prošly celým kontrolním mechanismem ve Státním fondu životního prostředí a dotace podepsal ministr Petr Hladík. Celková dotace byla 48 milionů.
Na fotu elektrárny, které Paukner zveřejnil, je vidět kompaktní pole solárních panelů ohrazené společným oplocením a se společným zázemím. Na čtyři části jej dělí tři úzké pěšiny.
Podobné to bylo například s projekty nazvanými Ochoz 4.1, Ochoz 4.2 a Ochoz 4.3 (podpora 36 milionů), Padochov 1-4 (48 milionů) a v článku jmenuje dalších osm, napříč celou republikou. Vždy se jednalo o stejnou firmu a stejný modus operandi. Celkovou výši podpor pro tento holding nasčítal na zhruba 600 milionů.
Účelové dělení projektů za účelem vyšší dotace samozřejmě je trestné. A protože šlo také o peníze Evropské unie, obrátil se Paukner na Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF a jeden z jeho čtenářů podal trestní oznámení v České republice.
Státní zástupce měl Pauknerovi datovkou sdělit, že „po přezkoumání obsahu podání a samotného článku z médií státní zástupce zjistil, že se ve věci může jednat o neoprávněné nakládání s dotačními prostředky pocházejícími z rozpočtu Evropské unie, a to v řádu milionů Kč“
Petr Hladík pro PL: K lživým výplodům se není důvod vyjadřovat
Na základě těchto informací ParlamentníListy.cz oslovily exministra Petra Hladíka. Dotazy směřovaly k tomu, zda inicioval „znepřístupnění“ textů anonymního Thomase Pauknera a v čem vidí jejich problematičnost.
Také nás zajímalo, zda je vzhledem k zájmu státního zastupitelství přesvědčen, že v souvislosti s přidělováním dotací pro solární parky nemohlo dojít k podvodům a zda je přesvědčen, že se holdingu Solar Global dostalo stejného zacházení jako ostatním.
Odpověď Petra Hladíka citujeme v plném znění: „Dobrý den, k lživým výplodům PR agentury Salt&Pepper není důvod se vyjadřovat“.
K jeho vyjádření je třeba vysvětlit, že napojení anonymu Thomas Paukner naa agenturu Salt&Pepper zveřejnil server Neovlivni.cz Sabiny Slonkové. Ten účet spojil s agenturou na základě dat, která měla Sabina Slonková získat ze Seznamu, který ale popírá, že by je poskytl. K této smluvní dokumentaci se měla nejasným způsobem dostat i Zdislava Pokorná z Deníku N. Paukner toto spojení odmítl a podotkl, že ona agentura je vydavatelstvím pro firemní časopisy a pohádkových knížek. Je faktem, že ve vztahu k politice zatím jméno agentury Salt&Pepper nezaznělo.
Thomas Paukner na stažení článku zareagoval po svém. Na Facebooku, kde lze dohledat všechny jeho texty, zveřejnil další investigaci z ministerstva životního prostředí v éře ministra Hladíka.
Tentokrát jde podle něj o skutečný majstrštyk. Projekt „Česko a Evropa řeší klima“ podle něj český občan zaplatil hned dvakrát. Nejprve v daních přes Státní fond životního prostředí, a poté v koncesionářských poplatcích za pořady, co na objednávku a za peníze státní instituce byly vyrobeny a odvysílány Českou televizí.
Populárními tvářemi pořadů byli zejména Martin Ander a Martin Sedlák. Oba s titulkem „nezávislý expert“, ačkoliv ve skutečnosti byli závislí hned dvakrát. Jednak na ministerstvu životního prostředí, kde oba dělali ministru Hladíkovi poradce, a také na lobbistickém Svazu moderní energetiky. Z něho vzešli a zde také byli paralelně zaměstnáni, takže lze dovozovat, že právě tento svaz je „upíchl“ k ministru Hladíkovi.
Ten se v jedné epizodě televizního cyklu objevil i osobně, jmenovala se O princezně Solárce a princi Větrníkovi.
Pohádka o Solárce a Větrníkovi
A v jednom z dílů série se redaktoři České televize zastaví i u podnikatele Vítězslava Skopala. Hostitel, představující jim svůj projekt na výrobu zeleného vodíku, je jedním ze spoluvlastníků holdingu Solar Global.
Průvodcem pořadem byl populární televizní meteorolog Michal Žák, podepsaný též jako jeden ze scenáristů. Televizní moderátor ale současně začal pracovat pro lobbistický Svaz moderní energetiky jako moderátor jeho akcí, autorsky vystupuje též na webu Obnovitelně.
Závěrečné titulky pořadu Česko a Evropa řeší klima:
Jeho jednatelem je výkonný ředitel Svazu moderní energetiky, pan Tomáš Buzrla. Do roku 2024 zde byl jednatelem i Martin Sedlák. Vlastnický podíl zde má jednak Tomáš Buzrla osobně, a jednak skrze společnost VS Assets Skopalův Solar Global.
Samotný Svaz moderní energetiky zakládali v roce 2018 právě pánové Buzrla a Sedlák. Oba mají v oboru pestrou historii. Tomáš Buzrla v něm působí od roku 2004 ve firmách provozujících fotovoltaiky a obchodujících s povolenkami. Martin Sedlák ve stejné době začínal v Hnutí Duha. Držitel Ceny Josefa Vavrouška prý „prostřednictvím svého působení na ministerstvech, ve Svazu moderní energetiky a v Alianci pro energetickou soběstačnost propojuje odbornou, byznysovou, občanskou i politickou sféru“.
Případné vyšetřování fotovoltaik od Solar Global by nepochybně dopadlo na celou tuto provázanou skupinu.
Posílení pozitivního vnímání obnovitelných zdrojů. Za 7,5 milionu
Další z textů Thomase Pauknera poukazuje na provázanost Hladíkova ministerstva s některými médii.
V říjnu 2025, už po volbách, si Ministerstvo životního prostředí pod vedením Petra Hladíka objednalo za 7,5 milionu plus DPH komunikační kampaň k propagaci akceleračních zón. Samotný projekt akceleračních zón, ve kterých se zásadně usnadňují běžné povolovací procesy pro výstavbu obnovitelných zdrojů energie, rovněž schválila Fialova vláda po volbách.
Smluvní dokumentace zahrnovala i konkrétní jména novinářů, kteří mají články psát, a expertů, kterým mají nastavovat diktafon.
Když Paukner tyto informace zveřejnil, Petr Hladík tvrdil, že kampaň nakonec neproběhla, protože ji zrušilo nové motoristické vedení ministerstva.
„Kampaň probíhala, nadefinované redakční výstupy byly zaslány přesně tam, kam měly být zaslány a důvod je prostý - nešlo o kampaň MŽP, ale o kampaň Svazu moderní energetiky,“ tvrdí však Thomas Paukner.
Lze třeba dohledat, že Seznam Zprávy přesně v intencích objednávky vydaly článek Z kampaní proti větrníkům se stává bitevní pole proruských dezinformátorů, totéž Hospodářské noviny.
Administraci celé zakázky prováděla agentura Konektor Digital, která pracuje pro hnutí STAN a Piráty. V týmu, který měl projekt realizovat, byl podle smlouvy jeden bývalý pracovník kampaní Pirátů, jeden ze šéfů kampaně Danuše Nerudové a jeden externí dopisovatel Reflexu a Deníku N.
Základem komunikační strategie měl být motiv zelených brýlí se sloganem „vidíme výhody pro všechny“. Jako cíle PR komunikace bylo definováno kromě vysvětlení smyslu akceleračních zón také posílení pozitivního vnímání obnovitelných zdrojů, „vyvracení mýtů“, budování „důvěry veřejnosti skrze nezávislé experty“ a podpora veřejné debaty.
Celá komunikační kampaň byla rozplánována od října 2025 do března 2026. Ve smlouvě jsou jmenováni i konkrétní novináři, jejich jména jsou začerněna, ale není zase takový problém si je dosadit. Rovněž jména 14 doporučených expertů lze rozklíčovat.
Pětadvacítce vybraných novinářů měla být prezentována „Zelená encyklopedie“, dodán zpracovaný press kitt prezentující přínosy obnovitelných zdrojů a prezentovány výsledky výzkumu veřejného mínění.
Ve smlouvě jsou následně rozepsána konkrétní zadání, třeba regionálně orientovaný Deník.cz má zajistit reportáž z vybrané obce. Celostátní Aktuálně.cz, iDnes.cz a Seznam Zprávy mají připravit série článků o přínosech obnovitelných zdrojů pro obce a domácnosti a odborné weby prezentovat cílenější obsah v podobě rozhovorů nebo podcastů.
Z mediaplánu, který je součástí smlouvy, také mimo jiné vysvítá speciální pozice společnosti Seznam jako nejnavštěvovanějšího portálu českého internetu.
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