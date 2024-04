Na počátku března 2024 prestižní americký list Wall Street Journal upozornil, že na počátku ruské agrese proti Ukrajině, především v březnu 2022, ruský prezident Vladimir Putin stál o uzavření míru s Ukrajinou. Ale míru za ruských podmínek, který by např. z ukrajinské armády učinil takřka bezzubé těleso. Americký magazín Foreign Affairs teď přinesl o mírových vyjednáváních nové podrobnosti. A vzbudil tím novou diskusi.

Politolog Ivan Katchanovski z univerzity v kanadské Ottawě o válce na Ukrajině mluví jako o „zástupné válce“, ve které někteří aktéři nestojí o mír. Ač se prý schylovalo k jednáním mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenskym a ruským prezidentem Vladimirem Putinem, v jednu chvíli na Ukrajinu dorazil tehdejší britský premiér Boris Johnson a naznačil vládě na Ukrajině, že Putinovým slibům nelze věřit a bude lepší bojovat dál.

Tehdejší britský premiér podle Ukrajinců prý tenkrát přinesl 2 jednoduché zprávy.

„Putin je válečný zločinec, je potřeba ho ždímat, a ne s ním vyjednávat. Zadruhé, pokud je Ukrajina připravena s ním podepsat jakékoli dohody o zárukách, pak Západ není.“

Ivan Katchanovski v této souvislosti podotkl, že západní média o vyjednávání Rusů a Ukrajinců a o postoji Západu mlčela. Podle politologa západní média promlčela „mediální bombu“, která by ukázala, že britský expremiér přijel do Kyjeva a jasně řekl, že se Západ v této situaci nezaváže poskytnout Ukrajincům bezpečnostní záruky.

„Pro samozvané odborníky, kteří vycházejí ze zpráv serveru Ukrajinská pravda: Ukrajinská pravda je nejoblíbenějším prozápadním ukrajinským on-line médiem. Nyní ji vlastní český oligarcha a byla financována velvyslanectvím USA, NATO, NED, EU a Sorosovou nadací. Porušení mírových rozhovorů ze strany Spojeného království hlásí jako pozitivní vývoj,“ napsal k tématu Ivan Katchanovski. Podle jeho názoru zprávy publikované serverem Ukrajinská pravda vypovídají o zapojení Západu do války.

2 years after my first viral tweet based on Ukrainska pravda report, @ForeignAffairs reports that "In the spring of 2022, Moscow and Kyiv sat down to outline a settlement that would have ended the war in Ukraine" The article subtitle is "A Hidden History of Diplomacy" even though… https://t.co/vbqPmZqTvK pic.twitter.com/C1VdAxRlOD