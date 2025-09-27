„Měli byste se stydět.“ „Kde je teď Nora?“ Rajchl s Vidlákem dali demonstraci korunu

Předseda strany PRO Jindřich Rajchl nejprve obrátil svou pozornost k protidemonstrantům mávajícím vlajkami cizích států. „Pokud máváte vlajkami státu, který adoruje nacismus a staví sochy nacistickým zločincům, tak byste se měli stydět. Hanba vám!“ řekl úvodem. Pokračoval připomínkou historických postav ukrajinského nacionalismu: „Dostudujte si, kdo to byl Bandera, kdo to byl Šuchevič a kolik lidských životů má na svědomí, včetně žen a dětí. Měli byste se stydět.“
Vymezil se také proti připomínkám obětí komunistického režimu. „K tomu nám tady pouštíte, které lidi popravil režim před rokem 89, tak bych vám chtěl jenom říct, že jediný člověk, který mu dobrovolně sloužil, sedí v tamhleté budově,“ ukázal přitom směrem na Pražský hrad. Protidemonstranti na Hradčanském náměstí předčítali jména zastřelených na československých hranicích.
„Jde o demokracii. Měli bychom se shodnout na tom, že tu nechceme bruselskou totalitu, že nechceme, aby o naší budoucnosti rozhodoval Petr Pavel nebo Ústavní soud,“ pokračoval s tím, že jediný, kdo má podle Ústavy právo rozhodovat o tom, kdo bude vládnout v České republice, jsou její občané. „A toto právo si nesmíme nechat vzít,“ burcoval přítomné.
V Česku podle něj narůstá omezování svobod, vyzval proto lidi k obraně svých práv: „Demokracie je v této zemi oklešťována už posledních několik let. Začalo to covidem, kdy jsem stál za vámi a bránil jsem vaše práva a lidi, které se snažili kriminalizovat u soudu. Pak přišel 24. únor a v ten okamžik se covidová diktatura změnila v proukrajinskou diktaturu. Zakázali některé weby a stanice a porušili článek 17 odstavec 2 Listiny základních práv a svobod. Nikdo nemá právo vám určovat, z jakých zdrojů a kde budete hledat informace. Je to vaše právo, tak si ho pojďme vzít zpátky a pojďme je bránit,“ pokračoval předseda strany PRO.
„Prosím, pojďme příští sobotu tuto sazbu kriminalizovat, názorové oponenty ukončit. Ať už nemusím na ty soudy jezdit, ať ochráníme paní Bednářovou a všechny další před touto diktaturou. Tohle je zneužívání trestního práva ve prospěch politického režimu a to musí skončit,“ vyzýval k účasti ve volbách Jindřich Rajchl.
Ostře kritizoval prezidentovy výroky o možnosti nejmenovat některé ministry či posuzovat, koho pověřit sestavením vlády: „Pane prezidente, přestaňte číst notičky z Bruselu a přečtěte si naši Ústavu, buďte tak laskav,“ vzkázal Petru Pavlovi s tím, že Česká republika není prezidentskou republikou. „Vy už tady nejste generál a my nejsme vojáci, kteří jsou povinni poslouchat vaše rozkazy. Vy jste tady od toho, abyste respektoval Ústavu a abyste jmenoval předsedu vítězné strany předsedou vlády České republiky. Bez ohledu na to, jak to bude a za jakých podmínek to bude. Občané volí vládu, a nikoliv vy,“ zdůraznil Rajchl.
„Váš výrok, že budete sestavovat vládu, je v přímém rozporu s Ústavou České republiky. Vy vládu nesestavujete, vy ji pouze jmenujete na návrh předsedy vlády. Nemáte do toho co mluvit. Jediná vaše pravomoc je předat jmenovací dekret,“ zopakoval Jindřich Rajchl v reakci na prezidenta Pavla.
V závěru svého projevu se věnoval otázce suverenity ČR a práva občanů rozhodovat o členství v nadnárodních organizacích: „Kam bude směřovat Česká republika, učíte vy. Tvrzení, že stát, který není v NATO nebo v Evropské unii, je státem nedemokratickým, nebo státem, který je pod vlivem Ruska, je pouhým strašením. Norsko a Švýcarsko nejsou v Evropské unii a přesto jsou to demokratické státy. Rakousko není v NATO a přesto není ohroženo vůbec nikým a ničím. Vy máte právo o tom rozhodovat a prezident republiky je povinen respektovat vaši vůli. Proto pokud si jakákoliv strana rozhodne dát do svého programu vypsání referenda o členství v těchto nadnárodních organizacích, tak je to právo této strany,“ zakončil Jindřich Rajchl.
Na pódiu vystoupil také předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik, známý pod přezdívkou „Vidlák“. Připomněl atmosféru prvních protestů před třemi lety: „Pamatujte, jak jsme se sešli před třemi roky na první demonstraci. Zjistili jsme, že je nás hodně. Nora Fridrichová z České televize tehdy řekla, že jsme chcimíři a kolaboranti. Kde je Nora dneska? Už v České televizi moudra nepovídá,“ prohlásil.
Pokračoval i vzpomínkou na výroky prezidenta Pavla po jedné z dřívějších demonstrací: „Po jedné další demonstraci nám prezident Petr Pavel řekl, že jsme malá hrstka nespokojených, na jejichž názor není zapotřebí brát ohled. A teď mu stojíme pod okny,“ pokračoval Sterzik.
Sterzik zdůraznil, že demonstranti dnes už nestojí pod okny Hradu jako neorganizovaný dav, ale jako síla se zázemím. „Stojíme tu pod okny, ale už ne jako dav, ale jako organizovaná síla. Síla, která má své podpůrné struktury – třeba ve spolku Svatopluk, který organizuje dnešní akci. Jsme síla, která ve svých řadách má řadu kompetentních lidí, kteří unesou tíhu tohoto státu na svých ramenou. Jsme síla, která má svá média, která vydává knihy. Jsme síla, která má své politické strany, které směřují do Poslanecké sněmovny.“
„My jsme nová občanská společnost,“ dodal předseda hnutí Stačilo! a vyzdvihl, že nová občanská společnost vznikla bez podpory ze zahraničí i bez vlivu mainstreamových médií. „Hledali jsme pomocnou ruku a našli jsme ji u vlastního ramene,“ poznamenal.
Zároveň se vymezil proti kritickým kampaním a billboardům mířícím na hnutí Stačilo!: „Praha je plná billboardů, která před námi, jako mimoparlamentními hnutími, varují. Biskupové varují před hnutím Stačilo! místo aby varovali před 150 pohlavími. Oni se k nám nechovají, jako kdybychom měli být na okraji politického spektra. Oni se k nám chovají, jako kdybychom ty volby měli vyhrát,“ dodal.
„Před třemi roky o nás řekli, že jsme dezoláti. A za týden jim ukážeme, co dezoláti dokázali. Petře Fialo, Petře Pavle – stačilo!“ zakončil svou řeč.
autor: Natálie Brožovská