„Miluji vůni deportací po ránu.“ Trump pohrozil směrem k Chicagu

Americký prezident Trump v sobotu vyvolal rozruch, když pohrozil, že na Chicago nasadí „ministerstvo války“, učinil tak v příspěvku na sociální síti Truth Social, který připomíná film „Apokalypsa“. V textu napsal: „Miluji vůni deportací po ránu. Chicago již brzy pozná, proč jsme přejmenovali ministerstvo VÁLKY.“
Kontroverzní vzkaz doplnil grafickou koláží stylizovanou do filmového plakátu „Apocalypse Now“, přejmenovaného na „Chipocalypse Now“, na kterém Trump oblečen jako postava Roberta Duvalla z filmu sedí v uniformě před hořícím městem a přelétajícími vrtulníky.
Jazyk, který zdánlivě hrozí válkou proti americkému městu, je významným eskalováním ze strany Trumpa, který již nasadil Národní gardu na podporu svých imigračních represí v Los Angeles a Washingtonu, D.C.
Příspěvek přichází v době, kdy se v Chicagu chystá zintenzivnění imigračních kontrol. Do Chicaga mají nastoupit desítky federálních imigračních agentů – asi 300 osob využije Naval Station Great Lakes jako logistické centrum pro rozšířené operace.
Místní představitelé reagují tvrdě — odpor proti zásahům. Guvernér Illinois JB Pritzker komentoval Trumpův post takto: „Prezident ohrožuje americké město. Tohle není vtip. Není to normální.“ Starosta Chicaga pak vydal exekutivní příkaz, že městská policie nebude asistovat federálním agentům při imigračních raziích.
Trumpovy ostré výroky v posledních dnech mířily nejen dovnitř USA, ale i na mezinárodní scénu.
V pátek prohlásil, že Indie a Rusko se zdají být „ztraceny“ pro Čínu poté, co se jejich představitelé tento týden setkali s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, a vyjádřil své rozladění vůči Novému Dillí a Moskvě, zatímco Peking prosazuje nový světový řád.
„Vypadá to, že jsme ztratili Indii a Rusko ve prospěch nejhlubší a nejtemnější Číny. Přejeme jim dlouhou a prosperující společnou budoucnost!“ napsal Trump v příspěvku na sociálních sítích, který doprovázel fotografii tří lídrů společně na summitu v Číně.
Později v pátek však novinářům řekl, že si nemyslí, že Spojené státy ztratily Indii ve prospěch Číny, uvedla agentura Reuters.
„Nemyslím si, že tomu tak je,“ řekl. „Byl jsem velmi zklamaný, že Indie bude nakupovat tolik ropy, jak víte, od Ruska. A dal jsem jim to najevo.“
Na dotaz ohledně Trumpova příspěvku na sociálních médiích indické ministerstvo zahraničí novinářům v Novém Dillí sdělilo, že se k tomu nebude vyjadřovat. Čínské ministerstvo zahraničí na žádost o komentář okamžitě nereagovalo a zástupci Kremlu nebyli okamžitě k zastižení.
Si Ťin-pching hostil více než 20 lídrů nezápadních zemí na summitu Šanghajské organizace spolupráce (SCO) v čínském přístavním městě Tchien-ťin, včetně ruského prezidenta Vladimira Putina a indického premiéra Narendry Módího.
Putin a Módí byli na summitu spatřeni, jak se drží za ruce, když kráčeli směrem k Si Ťin-pchingovi, než se všichni tři muži postavili vedle sebe.
„S Módím budu vždy přátelský,“ řekl Trump novinářům v pátek. „Je to skvělý premiér. Je skvělý. Vždycky budeme přátelé, ale prostě se mi nelíbí, co dělá v tuto konkrétní chvíli. Indie a Spojené státy však mají zvláštní vztah. Není se čeho bát. Jen občas máme takové momenty.“
„Hluboce oceňuji a plně sdílím pocity prezidenta Trumpa a jeho pozitivní hodnocení našich vztahů,“ uvedl indický premiér v sobotu brzy ráno v příspěvku na síti X.
Indie a USA mají „velmi pozitivní ... perspektivní komplexní a globální strategické partnerství“, řekl Módí.
Trump ochladil vztahy mezi USA a Indií v důsledku obchodních napětí a dalších sporů. Trump tento týden uvedl, že je „velmi zklamaný“ Putinem, ale že se neobává rostoucích vztahů mezi Ruskem a Čínou.
Šéf Bílého domu je nyní frustrován, že není schopen přesvědčit Rusko a Ukrajinu, aby dosáhly ukončení války. Ve čtvrtek večer v Bílém domě novinářům řekl, že plánuje brzy jednat s Putinem.
autor: Natálie Brožovská