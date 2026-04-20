„Místo ČT posílejte poplatky Milionu chvilek.“ Objevila se výzva

Na sociálních sítích koluje anonymní občanská výzva nazvaná „Moc bezmocných“. Autoři v ní apelují na občany, aby v případě zrušení zákonných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas přesměrovali stejnou částku, jakou posílají dosud, na účet spolku Milion chvilek. Cílem má být podle textu vyslání jasného signálu vládě, že většina voličů nesouhlasí s oslabováním nezávislosti veřejnoprávních médií a že peníze mají sloužit k jejich ochraně, nikoli k politickému tlaku.
Výzva, která se objevila na Facebooku, začíná sekcí „Slovo úvodem“. Píše se v ní: „Není rozhodující, zda nemáte čas, peníze, zdraví, věk či odvahu. Existuje jednoduchá a účinná cesta, jak sdělit klidně a transparentně zvoleným politikům, že plýtvají silami na projekty, které si většina voličů nepřeje. Zbude jim více času a sil na problémy skutečné, které si jejich pozornost zaslouží.“
Dále se uvádí, že v okamžiku vytvoření této občanské výzvy nikdo z politiků ani spolek Milion Chvilek nic neví.
„Je docela možné, že budou zaskočeni. Je to nutné riziko, neboť princip nezávislosti výzvy je podmíněn faktem, že nebyla se žádnou stranou předem konzultována. Životaschopnost myšlenky prověří až realita. Zda se jí podaří prostřednictvím sdílení na sociálních sítích rozšířit do té míry, aby se stala díky zaslané částce silným argumentem na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Touto cestou se mohou vyjádřit všichni. Voliči současné vlády i voliči opozice. Svoboda veřejnoprávních médií je totiž důležitá bez ohledu na to, kdo je u moci,“ stojí v textu.
Uvádí se, že pokud vláda ukončí svůj tlak na omezení svobody veřejnoprávních médií, stane se tato výzva neplatným „cárem papíru“, který naplnil účel svého vzniku.
Následuje vlastní text výzvy: „Zvolená vláda České republiky vzešlá z demokratických voleb potřebuje zpětnou vazbu. Činí nebo plánuje kroky, jejichž důsledkem dochází k chřadnutí svobody, demokratických institucí a oslabování obranyschopnosti země. Aktuálním projevem je mj. útok na nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Naštěstí existuje reálná možnost, jak vládě doručit většinovou vůli voličů. Jasně a nezpochybnitelně.“
Čtenáři se také dozvědí, jak mají postupovat. „Nechť každý občan, který má zájem na zachování ekonomicky nezávislých veřejnoprávních médií na politicích, změní v okamžiku zrušení zákonného poplatku za rozhlas a televizi svůj trvalý příkaz k úhradě. Stejnou částku, kterou jste doposud za veřejnoprávní média zasílali, posílejte nadále spolku, který v současné době na tuto nebezpečnou situaci pro naši zemi upozorňuje a na ochranu nezávislosti ČT a ČRo vystupuje,“ uvádí se ve výzvě.
Je to prý jedna z možností, jak podpořit bez rozdílu politických preferencí úsilí na ochranu svobody a demokracie v naší společnosti. „Ve svobodě a demokracii jsme žili doposud a přejme ji z celého srdce i našim dětem a vnoučatům. Politici by neměli chodit na rady do sousedních zemí, ale za svými voliči! Tak jim společně otevřeme oči,“ apelují neuvedení autoři.
Uveden je také kontakt na změnu trvalého příkazu: „Milion Chvilek, z. s., se sídlem Husinecká 808/5, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 06760538; číslo účtu: záměrně neuvedeno – číslo i ostatní potřeby pro evidenci dárců musí veřejně na svých stránkách doplnit spolek Milion Chvilek, z. s., aby byl tok peněz transparentní a statisticky sledovatelný.“
V závěru stojí, že měsíční příspěvek jednotlivce nebude veliký, ale jeho dopad bude obrovský. „Společně s tisíci dalšími bude tím nejlepším ‚referendem‘ občanské společnosti a zpětnou vazbou demokratické vládě,“ končí výzva.
Kdo výzvu šíří?
Výzvu, která se šíří zejména mezi příznivci spolku Milion chvilek, sdílel například hoteliér a podnikatel v cestovním ruchu Ivo Lachman.
V roce 2022 se jako majitel a provozovatel Wellness Hotelu Panorama Blansko stal Hoteliérem roku za hotely do 80 pokojů.
Výzva přichází v době, kdy vládní koalice ANO, SPD a Motoristé představila návrh nového zákona o médiích veřejné služby. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) oznámil, že od roku 2027 by měly koncesionářské poplatky skončit a Česká televize i Český rozhlas by měly být financovány přímo ze státního rozpočtu. Podle představ koalice by ČT dostala 5,74 miliardy korun a ČRo přibližně dvě miliardy, tedy zhruba stejně jako nyní z poplatků. Kritici však varují, že přechod na rozpočtové financování otevře dveře většímu politickému vlivu a oslabí nezávislost institucí.
Milion chvilek výzvu nekomentuje
Spolek Milion chvilek se k vládnímu návrhu vyjadřuje dlouhodobě kriticky. V příspěvcích na svých profilech označuje zákon za „naprostý paskvil“, který nejen převádí financování pod přímou kontrolu politiků, ale navíc umožňuje přijímat dary a dobrovolné příspěvky od vlivových skupin a oligarchů. Podle spolku by to mohlo vést k tomu, že veřejnoprávní média přestanou sloužit veřejnosti a stanou se nástrojem mocných. Milion chvilek opakovaně uvádí, že občanské protesty a veřejný tlak už jednou přiměly premiéra odložit prezentaci plánu na koaliční radě a slibuje, že bude nezávislost médií nadále hlídat.
„Odboráři ČT a ČRo jsou připraveni nezávislá veřejnoprávní média nepodléhající politikům bránit všemi zákonnými prostředky! A vyzývají politiky, uměleckou obec, novináře i občany: nedopusťme faktickou likvidaci médií veřejné služby, konec regionálních studií a podřízení těchto médií politikům. Nenechme je padnout!“ vyzývá spolek na svém facebookovém účtu.
K výzvě „Moc bezmocných“ se však dosud oficiálně nevyjádřil a na svých stránkách ani v příspěvcích ji nepodporuje ani neodmítá.
Výzva vyvolává na sociálních sítích smíšené reakce. Někteří uživatelé ji sdílejí jako kreativní formu občanského odporu, jiní ji považují za rizikovou nebo za pokus o obohacení spolku. Kritici upozorňují, že přesměrování plateb by mohlo být právně problematické a že transparentnost darů by musel spolek zajistit sám zveřejněním účtu.
