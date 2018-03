„My na ty lidi okatě serem.“ Umělkyně se vyjádřila k masové akci filmařů na Českém lvu. Slova prší jako kulky

„Je to všechno narychlo, webové stránky se chystají, aby se během týdne mohly k výzvě připojit i osobnosti z jiných oborů včetně politiky,“ uvedl režisér Jan Svěrák, jenž text Výzvy před začátkem přenosu přečetl.

„Pilířem demokracie jsou nezávislá média, a proto je útok na Českou televizi zároveň útokem na demokracii v České republice,“ stojí v textu, který po skončení přenosu podepsali například Helena Třeštíková, Zdeněk Svěrák, Zuzana Kronerová, Miroslav Krobot, Daniela Kolářová, Eva Zaoralová, Jitka Němcová, Pavel Nový, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Bohdan Sláma, Tereza Novotová nebo Marek Daniel.

Svěrák označil kritiku ČT v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. Politické dění uplynulých dní rezonovalo celým večerem. Například režisérka Olga Sommerová po převzetí ceny za nejlepší dokument poukázala na to, že přímý přenos z předávání ocenění vysílá Česká televize. „Nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům,“ zdůraznila. Režisér Marek Najbrt po převzetí sošky za nejlepší dramatický televizní seriál v děkovné řeči poprosil hosty v hledišti a diváky u obrazovek, aby nevolili Miloše Zemana. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to na Twitteru označil za povolební výkřik a udělil mu za něj „Českého lva za politickou uvědomělost a bdělost“.

Prezident ve čtvrtek v inauguračním projevu obvinil ČT, že se ve zpravodajství příliš přikláněla ke straně TOP 09. Kromě televize Zeman obvinil i další média z pokusů o manipulaci veřejnosti a z neobjektivnosti. Představitelé ČT jeho nařčení odmítli, útoky na nezávislost médií jsou podle nich nevhodné. Zemanovy útoky na novináře odsoudili i někteří politici.

Umělci se angažují i v dalších akcích namířených proti politice vítězů posledních voleb. Iniciativu s názvem Milion chvilek pro demokracii, která požaduje odstoupení premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), například vedle neúspěšného kandidáta na prezidenta Marka Hilšera podepsali herečky Aňa a Ester Geislerovy, zpěvák Richard Müller či herec Vojtěch Dyk.

„Ptám se jako koncesionář své České televize, kolik celkem za dobu své existence zaplatila účinkujícím na honorářích, odkupu práv a kolik investovala do produkce či koprodukce filmů a pořadů těch ‚nezávislých umělců‘, kteří na akci Český lev bojovali za její ‚nezávislost‘. Děkuji. Co myslíte, pomůže zákon 106 o svobodném přístupu k informacím?“ zareagoval na situaci bloger František Matějka.

„Po včerejší umělecké propagandistické masírce na Českých lvech je doufám lidem jasný, proč Zeman nemá rád Českou televizi. A určitě není sám,“ dodal k tomu bloger Petr Paulczyňski.

Svůj názor vyjádřil i bývalý jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD). „Nic proti vyjádření názoru, to je demokracie. Doporučuji však doplnit signatářům podle reálného stavu každého z nich údaj ‚spolupracuji s ČT / jsem placen(a) z prostředků rozpočtu ČT‘. Předejde se tak situaci označované jako STŘET ZÁJMŮ...“ podotkl.

TŘI ROKY STARÝ MATERIÁL O MILIONECH PRO VYBRANÉ UMĚLCE

Komentátorku a analytičku Terezu Spencerovou zaujal titulek serveru Aktuálně.cz. „Ruce pryč od ČT, prohlásil během předávání Českých lvů režisér Svěrák,“ píše server. „Osobně jsem od zpravodajství a některé publicistiky ČT dala už před čtyřmi lety pryč nejen ruce, ale i oči a uši... a pořád nic...“ podotkla k tomu Spencerová.

Ironický komentář připojil i komentátor Petr Honzejk. „Co furt maj, ty hercové?!! Dyk tydlecty Český lvi by se správně měly vysílat na TV Barrandov, když se ty filmy na Barrandově točej, to je jasný každýmu, že jo, Máňo?!“ napsal na svůj facebookový profil. A na jeho slova zareagovala redaktorka Respektu Silvie Lauder. „Berou miliony, tihleti Jandové a jiní. I když Zagorová, milá holka, všechno,“ uvedla ironicky.

„Bránit nezávislost ČT je důležité, ale ne jen výzvami. Už dlouho za platformu Svobodu médiím upozorňujeme, že klíčové jsou zákonné pojistky, aby žádná strana nemohla média veřejné služby ovládat. Snad si to konečně zákonodárci uvědomí. Zatím to většina brala na lehkou váhu. Jako ten člověk padající z mrakodrapu: ‚Je to dobrý, zatím jsem v 10. patře‘,“ poznamenala advokátka Hana Marvanová.

„Jsme až hyperkorektní. Svěrák četl 5 vět na podporu ČT před začátkem přímého přenosu. Zbytečně, i tak Zemanovci řvou o politizaci,“ podotkl bývalý mluvčí expremiéra Mirka Topolánka Martin Schmarcz.

„Všímám si, komu všemu dnes záleží na demokracii, na nezávislosti ČT a nestačím se divit. Třeba poslední film Jana Svěráka Po strništi bos koprodukovala ČT. Jakou má hodnotu jeho volání po nezávislosti ČT? A ponechám stranou otázku, zda Svěrák sleduje zpravodajství a publicistiku ČT a je opravdu přesvědčen, že je tvořena lidmi, kteří do své práce neprojektují konkrétní politiku a je nezávislá a objektivní...“ pozastavil se pak dokumentarista Alexandr Vojta.

Na 14. března je pak svolávána na Václavské náměstí v Praze demonstrace za zachování svobody slova a médií. „Útok znovuzvoleného prezidenta Miloše Zemana na media a svobodu slova v naší zemi, jehož se dopustil ve svém inauguračním projevu, znovu potvrdil dlouhodobý nebezpečný nenávistný útok na novináře, kteří poskytují veřejnosti nezávislé a pluralitní pohledy na naší politiku a společnost. Zdá se, že prezident a jeho spojenci chtějí určovat, co je pravda a co lež a nesnesou kritický názor,“ píší organizátoři.

O tom, že České lvy vyhrála politika a že tím čeští filmaři dovršili svou zkázu, pak na server iDnes.cz napsala i kritička Mirka Spáčilová.

„Hlavním motivem celé filmařské kampaně se stala svoboda médií, jmenovitě pak ‚boj za svobodnou Českou televizi‘. Ano, Kavčí hory jsou v současné době pod palbou zejména z protilehlého kopce, kde sídlí TV Barrandov, ale způsob jejich obrany na filmovém svátku se jeví poněkud nešťastným,“ uvedla Spáčilová.

„Není žádným tajemstvím, že ze šesti vyznamenaných hraných děl se v kinech loni výrazněji prosadila dvě až tři, zejména film Po strništi bos s půlmilionovou návštěvností. A když má publikum konečně šanci zjistit něco víc také o zbylých titulech, místo toho dostane v sobotu večer politické školení. To je přesně voda na mlýn kritiků ČT a navíc další krok k sebevraždě českého filmu. Hollywood už oplakal nízkou sledovanost Oscarů, kde menšinové filmy bojovaly o prostor mezi aktivistickými projevy o sexuálním násilí. Po tuzemské nudě lví masáže se skoro chce říci: Zlaté hnutí MeToo!“ uzavřela kritička.

„Andrej Babiš táhne dolů Miloše Zemana, Miloš Zeman táhne dolů Andreje Babiše. Je to tak. Naprosto nestandardně se sobotní předávání Českých lvů stalo happeningem proti Zemanovi. Umělci se vyjadřovali kriticky k prezidentovi a především pak k jeho útokům a snahám ovládnout Českou televizi,“ konstatuje pak Štěpán Malát na serveru Forum24.cz.

Původní text ZDE.

„Zemana, Okamuru nebo Babiše neporazíme kecama o demokracii a svobodě. Porazíme je jenom, když získáme zpátky důvěru lidí, na který totálně okatě serem. Naše země nevzkvétá. A můžem si za to sami,“ dodala režisérka Apolena Rychlíková.

Glosu pak přinesl i server Expres.cz. „Žít z grantů, fakturovat státu, a pak se vysmívat divákům, kteří to celé platí?" považuje server za faul.