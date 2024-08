„Nabíjí nepříteli. Děsí lidi.“ Zmíněn konec Otakara Foltýna

Vládní koordinátor strategické komunikace plukovník Otakar Foltýn vyvolal poprask, když o víkendu ve Slavonicích hovořil o postupu vůči spoluobčanům s antisystémovými názory. Nazval je „zombíky“ na poli informační války. U těch nejradikálnějších, jejichž počet odhaduje na 4,5 procenta populace, je podle něj potřeba „vykopat hluboký příkop“ a „karanténa“. Některé z těchto radikálních lidí označil také za „svině“, které se staly nepřáteli státu.

„Foltýn se ve Slavonicích vážně rozjel. Ze Slavonic přišla důležitá zpráva, že tu máme čtyřprocentní menšinu v Česku od plukovníka Foltýna. Občany České republiky začal nazývat jako svině, on už asi neví, čí je, není úplně mentálně v pořádku. Tohle není normální,“ uvedl Petr Holec. Zmínil, že Reinhard Heydrich říkal o Češích, že jsou to bestie, teď tu máme svině.

Pozastavoval se nad tím, že premiér Petr Fiala (ODS) ve věci nekoná. „Zajímalo by mě, jestli vůbec Petr Fiala sleduje, jak za něj plukovník Foltýn mluví. Takhle podle něj vypadá strategická komunikace,“ nevycházel Petr Holec z údivu, že právě Foltýn se má snažit o to, aby lidé nepodléhali dezinformacím.

Holec i Kubáček se shodovali, že Foltýn, který je po formální stránce stále pracovníkem vojenské části prezidentské kanceláře, je de facto ve válce s vlastním národem. „On je ve válce, je to soukromá válka plukovníka Foltýna,“ řekl politolog Kubáček. „Foltýnova válka s národem, kterému má vlastně sloužit pro strategickou komunikaci,“ doplnil Holec.

Společně pánové předjímají, že Foltýn ve své funkci vládního koordinátora strategické komunikace zřejmě skončí dříve, než mu vyprší půlroční mandát. „Tohle přece nemůže dlouho vydržet. Foltýn má mandát na šest měsíců,“ smál se Holec. „Aby vůbec do Vánoc vydržel,“ přitakal Kubáček.

Nejjednodušším řešením, jak ušetřit lidi, aby nepodléhali dezinformacím, by podle Holce bylo, kdyby Fialova vláda přestala šířit lži. „Kdyby nám vláda nelhala, nebudou lidé hledat různé dezinformace a podléhat jim. Bohužel, tohle je ale opravdu nejulhanější vláda,“ řekl na adresu vládní pětikoalice, která podle něj nesleduje realitu své země.

„Pokud tohle Foltýn skutečně vypustil a je to z jeho úst, jsem tedy v šoku. Jestli je něco principem strategické komunikace, tak je to to, že se lidem snažíš dodávat informace, nekartelizovat lidi, nenálepkovat a hlavně neostouzet. Mám pocit, že Otakar Foltýn teď bojuje několik válek už hybridních. Přijde mi, že má pocit, že ho vyslali na frontu, jen neví, s kým bojuje a jak,“ glosoval Foltýnovo počínání politolog.

A pokládá si následně otázku: Komu takovým chováním Foltýn skutečně slouží? „Já se obávám, že Foltýn ve výsledku slouží protistraně. Tohle se nemusí ani domýšlet, pokud takové ‚perly‘ z jeho úst padají za peníze daňových poplatníků vůči daňovým poplatníků. Přesně takhle si představuji hybridní operaci,“ pokračoval Kubáček.

Petr Holec se po nástupu Foltýna do funkce koordinátora strategické komunikace přiznal, že nostalgicky vzpomíná na Josefa Klímu, prvního vládního cenzora, který alespoň nikdy nemluvil o lidech jako o zombících a sviních.

Ostře kritizoval zapojení americké ambasády. „Co je ještě příšerného na celé té akci je to, že tu akci zaštítilo a zasponzorovalo velvyslanectví USA. Vrátil jsem se do dob studené války, kdy Amerika sponzorovala i to nejhorší, jenom když to bojovalo proti komunismu. Amerika se dnes sama angažuje v boji proti ruským dezinformacím, nechápu, jak tomu mohou propůjčit své jméno,“ dodal Petr Holec.

Kubáček uvedl, že Foltýn svým chováním akorát nabíjí nepříteli. „Nepříteli nabíjíš přesně tímhle způsobem, že pohrdáš lidmi, častuješ je více než nepěkně,“ poukázal politolog. „Myslím si, že toto plukovník Foltýn nemá zapotřebí, takhle se s lidmi a daňovými poplatníky nejedná. Prezident by udělal nejlépe, kdyby si jej zase povolal zpátky. Jestli tu válku mentálně takhle žije, tak ať jde raději do terénu, ať jde cvičit a raději moc nemluví,“ doplnil s tím, že už historicky se ukázalo, že dávat vojáka do civilní pozice není dobré.

Lidé v diskusi vyjadřovali názor, že je Otakar Foltýn „znervózňuje a děsí“. „Také nás děsí a já doufám, že jeho odporná funkce skončí předčasně,“ zopakoval závěrem Petr Holec

