„Nejdražší rok v mém životě. Vláda je na hov*o.“ Zdrcení Češi promluvili

„Rok 2024 byl sice nejdražší v mém životě, ale nastávající bude ještě horší,“ sdělil nám Jan. Žije sice v Praze, kde čeká s přítelkyní potomka, nicméně hodně často jezdí na Bouzov, kde se nachází celá jeho rodina. Bydlí tam ve stínu hradu Bouzov. Ten je jednou z nejznámějších staveb hlavně kvůli českým pohádkám. V mnoha z nich hraje jednu z důležitých vedlejších rolí. Například v O medvědu Ondřejovi, O princezně Jasněnce a létajícím ševci, O Janovi a jeho podivuhodném příteli, v RumplCimprCampr, Království potoků a tak dále. Jenže ParlamentníListy.cz se ho neptaly na pohádky, ale na dnešní realitu. Je to pohádka anebo horor?

Náklady rostou...

„Potraviny dost letí nahoru. Třeba máslo. Když je v akci, tak to jde, ale pak si přečtete, o co jde, a zjistíte, že nejde o máslo, ale o sr*čku. Máslo v Německu stojí stejně, ale porovnejme naše platy,“ říká a doplňuje: „Nájem letěl nahoru, náklady na auto taky, ale spíš se obávám tohoto roku. Loni pro mě byla asi nejnáročnější oprava auta. Nové brzdy, spojka a čtyřicet tisíc korun, jen to hvízdlo.“ Současná vláda je prý neschopná. Její změna by mohla pomoci, ale úplně radikální změnu poměrů k lepšímu neočekává.

Změnou dodavatele energie prý ušetří za rok 40 000, přičemž se za velkoodběratele nepovažuje. „Hrátky s cenami energií jsou podle mě pro mnohé dost matoucí. Jednomu kamarádovi s větším pohostinským podnikem jsem říkal, že změnou dodavatele ušetří přes sto tisíc korun. Nevěřil. Zavolala mu zaměstnankyně jiné energetické firmy, ke které jsem se přidal já, a jasně mu to spočítala. Jsou tam takovéhle rozdíly. Ale pozor. Poplatky třeba za dodávky energie, tedy transport do domácností, podraží. Letošek bude dražší a budeme se opět muset uskromnit,“ vysvětluje.

Změna dodavatele...

Podle dobře situované dámy Evy z Ostravy loňský rok také nebyl tím nejdražším. Přemýšlí o tom, jestli nebyl rok 2023 ještě horší, ale prý si ještě neotevřela vyúčtování za elektřinu: „Já se k tomu chovám tak, že se to snažím držet pořád na stejné úrovni. Když tedy rostou ceny energií, tak méně topím. Když rostou ceny pohonných hmot, tak nejezdím méně, ale mám nastaveno, že si načerpám benzín za tisíc korun, nicméně se tím víc netrápím. Pořád se to snažím držet na stejné úrovni, ale musím říct, že šok bylo vyúčtování energie za rok 2023. Přimělo mě to ke změně dodavatele.“

Dle ní se tomu člověk chtě nechtě přizpůsobí a netřeba z toho dělat drama. „Nepeču, takže pro mě třeba cena másla není podstatná. Neřeším to, netrápí mě to. Ostatně je to zdravější,“ říká a dodává: „Největším zásekem do rozpočtu je vždy oprava nemovitosti. To jsou takové šílenosti, kdy vám najednou spadne půlka plotu. A nechcete, ale musíte platit.“

Dva vdovci a důchodci z okraje Prahy, Jan a Václav, jsou ale dost pesimističtí. „Rok 2024 byl určitě tím nejdražším. Já vám to řeknu, ale to do novin nemůžete dát. Nechme tomu volný průběh. Vláda je na ho*no. Pro mě je nejdražší zdraví,“ říká Vašek s tím, že tenhle rok určitě lepší nebude. Jenda k tomu dodává: „Pokud tady bude vládnout ten ‚fialovej‘, tak to půjde do pr*ele. Hodně jsem utratil za lázně. Celkem jsem ušetřil změnou dodavatele energie, zhruba 12 000 korun za rok, ale dost jsem vydal za opravu auta. Za ženský neutrácím! Drahý věci nenakupuju. Vajíčka a máslo jsou dražší. Hodně to řeším ve slevách. Dost se do budoucna obávám kartelu supermarketů. Ty, co si usmyslí, to udělají!“