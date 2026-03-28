„Někdo se tu zbláznil.“ Fico pro EU k Ukrajině

Slovenský premiér Robert Fico se ve svém aktuálním videoblogu ostře opřel do evropských institucí i domácí opozice, přičemž varoval před vážnými hospodářskými důsledky současné mezinárodní politiky. Hned v úvodu vyjádřil znepokojení nad suchem, které trápí slovenské zemědělce, a zdůraznil, že pro zemi by v těchto náročných časech nebylo dobré, kdyby musela po žních opět počítat nižší výnosy a zvyšovat dovoz potravin.
Hlavní vinu za ohrožení strategické výroby, například v podniku Duslo Šaľa, přisoudil extrémním cenám elektřiny, proti kterým podle něj Evropská komise nic nedělá. „Má po společnosti Slovalco v Žiaru nad Hronom padnout další strategicky důležitá výroba, aby se spící panenky v Evropské komisi probudily?“ položil premiér řečnickou otázku.
Kritika opozice a předvolebních průzkumů
Vnitropolitickou scénu Fico nešetřil a zaměřil se především na Progresivní Slovensko a KDH. Opoziční politiky označil za nezkušené a kritizoval je za vzájemné dohody, které podle něj popírají konzervativní hodnoty křesťanských demokratů.
„V KDH jako v typické farizejské straně zapomněli, kdo změnil ústavu a zagarantoval, že manželství je jedinečný svazek muže a ženy, že máme jen dvě pohlaví a že naše slovenské právo má v otázkách národní identity přednost před právem Evropské unie,“ připomněl Fico.
Tímto prohlášením se vymezil proti stranám, které podle něj preferují progresivní agendu. Opoziční strany, zejména Progresivní Slovensko, v této souvislosti ironicky obvinil z toho, že prosazují „deset pohlaví“ nebo „manželství psů s kočkami“, čímž chtěl zdůraznit svůj odmítavý postoj k liberálním reformám v oblasti rodinného práva a genderové identity.
V souvislosti s financováním progresivistů zmínil pochybnosti kolem darů od bývalých členů, které označil za učebnicový příklad praní špinavých peněz.
„Nejdříve se tím kladivem pořádně bouchněte do vlastní hlavy a až potom moralizujte v boji proti korupci,“ vzkázal opozici v narážce na jejich kampaň.
Stejně kritický byl i k předvolebním průzkumům a politickým diskusím v médiích, které by podle svého vyjádření nejraději okamžitě zrušil, neboť je považuje za nepřesné a společensky škodlivé.
Fico: Někdo se tu zbláznil
Velkým tématem byla energetická bezpečnost a vztahy s Ukrajinou. Fico obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z nepřátelského kroku kvůli zastavení tranzitu ruské ropy přes ropovod Družba. Podle slovenského premiéra je tvrzení o poškození potrubí neuvěřitelné, protože na místo nebyli vpuštěni žádní odborníci k opravě. Evropské komisi vzkázal, že pokud bude upřednostňovat zájmy Ukrajiny před zájmy členských států, Slovensko přehodnotí svou podporu sankčních balíčků.
„Někdo se tu zbláznil. Raději se sebepoškodíme, ubičujeme a necháme naše lidi platit více za benzín a naftu, než abychom z Ruska odebírali plyn a ropu,“ prohlásil Fico s tím, že slovenská vláda bude i nadále prosazovat suverénní postoje.
Závěr svého vystoupení věnoval diplomatickým úspěchům a nadcházejícím plánům. Pochvaloval si návštěvu Rumunska, kde našel spojence pro témata společné zemědělské politiky a cen energií. Rovněž oznámil finanční podporu pro slovenskou mateřskou školu v rumunském městě Oradea.
Velká očekávání vkládá do nadcházejícího společného jednání české a slovenské vlády, které vnímá jako obnovení úspěšného formátu spolupráce. „Těším se na setkání s českým premiérem Andrejem Babišem a na věcná jednání o bilaterální agendě a mezinárodních tématech,“ uzavřel Fico své shrnutí pracovního týdne.
