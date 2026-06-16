Zdeněk Lanz: Labutí píseň České televize a Českého rozhlasu?

16.06.2026 11:24 | Komentář
autor: PV

Od stávky v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 uplynulo již více než čtvrtstoletí, a tak někteří aktivističtí zaměstnanci s kolegy z Českého rozhlasu zřejmě nabyli dojmu, že už se dlouho nestávkovalo, a že tedy už je nejvyšší čas.

Zdeněk Lanz: Labutí píseň České televize a Českého rozhlasu?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Budova České televize

Jako záminku si vzali návrh vlády na změnu financování – zrušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování do státního rozpočtu. Prý že to bude mít negativní vliv na „nezávislost“ těchto médií. Hloupější argument si ale nemohli vymyslet. Vždyť stejně jako minulá vláda poplatky zvýšila a rozšířila okruh jejich plátců, současná vláda mohla udělat krok zpět a navíc poplatky výrazně snížit. Anebo že by se televizáci a rozhlasáci zalekli, že se jim nejen na ty začerněné smlouvy podívá Nejvyšší kontrolní úřad?

Ale ať už stávka bude či nikoliv a ať už „boj“ o ČT a ČRo dopadne jakkoliv, já to vidím už léta stále stejně.

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

15%
64%
7%
10%
4%
hlasovalo: 1813 lidí

Tak například v souvislosti s volbou nových členů Rady ČT v roce 2020 jsem v článku Kdo sbalí spacáky a potáhne na Kavčí hory upozorňoval, že stávající osazenstvo ČT zvýhodňuje i precedens z přelomu let 2000 a 2001, kdy po řádném zvolení nového generálního ředitele Radou ČT se část redaktorů zpravodajství proti němu vzbouřila a s podporou některých politiků prakticky ovládla Českou televizi. A že nikdo z kompetentních představitelů státu tehdy nenašel odvahu k vydání příkazu URNA (Útvar rychlého nasazení), aby na Kavčích horách vymohl dodržování zákonnosti.

V souvislosti s odvoláním Hany Lipovské z Rady ČT v roce 2021 jsem v článku Česká, tedy „jejich“ televize? zmínil, že působení Hany Lipovské v Radě ČT nebylo marné, neboť šla správným směrem. Bylo jasné, „veřejnoprávněsoukromý“ moloch, který si dle zákona říká Česká televize, naléhavě potřebuje vyvětrat.

Občané musí mít právo Českou televizi neplatit, pokud ji nesledují. Tento názor jsem publikoval ve stejnojmenném článku v roce 2023. V zatím posledním článku Už aby to bylo z letošního dubna jsem reagoval na slova Milana Fridricha z ČT, který prohlásil, že pokud by začala letos platit novela zákona, jsme na bankrot.

K pokusům o vysvětlení důvodů stávky, plánované na 22. června, nepřispěly ani infantilní výroky nejviditelnějších protagonistů z obou jmenovaných médií (ZDE). Až mě napadlo, zda nejsou najati těmi, kteří nemají Českou televizi a Český rozhlas rádi a usilují o jejich zrušení. O moc duchaplnější nebylo ani vystoupení některých herců, členů činohry Národního divadla.

Pokud by to takto pokračovalo i v následujících dnech, týdnech a měsících, nedá se vyloučit ani to, že se tato média postupně sama zdiskreditují natolik, že budou nakonec zrušena. Neboť na to, co zejména v současné době předvádějí, by neměly dostávat ani korunu.

Psali jsme:

Zdeněk Lanz: Státnický čin, nebo zbytečně zmařené životy?
Zdeněk Lanz: Pojedu do Ankary, pojedu do Ankary, jinak bych byl doma bit
Zdeněk Lanz: Strach nad městem
Zdeněk Lanz: Nepřítel (samostatného) státu

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://www.facebook.com

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Česká televize , Český rozhlas , ČRo , ČT , média , Lanz

Podpoříte návrh Pirátů?

A to, aby na vysoce postavené veřejné funkcionáře byly vyšší nároky na transparentnost a aby všichni měli možnost vědět, zda tento politik bydlí v obecním bytě? Ono je dost možné, že Mrázová nebude jediná, kdo obecní bydlení zneužil. Není také na místě ta pravidla pro přidělování obecních bytů změni...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Fenomén „coregasmu“ fascinuje ženy po celém světěFenomén „coregasmu“ fascinuje ženy po celém světě Chutné svačinky snižující krevní tlak stejně jako lékyChutné svačinky snižující krevní tlak stejně jako léky

Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zdeněk Lanz: Labutí píseň České televize a Českého rozhlasu?

11:24 Zdeněk Lanz: Labutí píseň České televize a Českého rozhlasu?

Od stávky v České televizi na přelomu let 2000 a 2001 uplynulo již více než čtvrtstoletí, a tak někt…