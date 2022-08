„Odporná xenofobie. Kolektivní vina!“ Konec všech Rusů v EU? Zlomová výzva z Pobaltí narazila v ČR

reklama

„Samozřejmě, že je to výsada, a ne právo. Je plně na rozhodnutí EU, případně jejich členských států, koho a za jakých podmínek na své území pustí. Bohužel, ruská populace nese spoluodpovědnost za válku na Ukrajině, protože Putina a jeho režim většinově podporovala a podporuje, a to jak před jeho invazí na Ukrajinu, tak i po ní. Měl by tedy přijít jasný signál, že podpora Putinova zločinného režimu znamená žít podle jeho pravidel se vším všudy,“ okomentoval Jiří Pospíšil, europoslanec za TOP 09, bývalý ministr spravedlnosti.

„Nemusí zakazovat. Může přestat vydávat turistická víza. Ušetříme jim řadu psychologických problémů z cesty do EU, kterou nenávidí,“ doporučil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Můj osobní názor je, že plošný zákaz postihuje zbytečně i vědce, turisty a další, které Evropa potřebuje získat na svou stranu. Zaměřil bych ho spíše na členy strany Jednotné Rusko a další osoby aktivně se podílející na řízení tamního režimu,“ objasnil Mikuláš Peksa, europoslanec za Pirátskou stranu, předseda Evropské Pirátské strany.

„Návštěva jakékoliv cizí země určitě není právo. Každá země či společenství zemí jako je EU (Schengen) si vstup na svoje území reguluje a kontroluje. Rusové mají již nyní vstup na území Schengenu velmi omezený. Obecně bych jim ho nezakazoval, ale zpřísnil bych pohovory pro udílení víz. Tak aby Rusové museli uvést všechny relevantní informace, včetně bezpečnostních, finančních a podobně,“ vysvětlil Libor Rouček, bývalý europoslanec za ČSSD a místopředseda Evropského parlamentu.

Dr. Libor Rouček ČSSD

Bývalý europoslanec

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Zakázat. Němci za druhé světové války také nemohli jezdit na dovolenou do Anglie nebo USA... Byla by to další účinná sankce a snad i šance, že obyvatelé Ruské federace budou sami více tlačit na Putina, aby nesmyslnou válku na Ukrajině rychle skončil,“ myslí si Patrik Kunčar (KDU-ČSL), senátor za Zlínsko, místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR.

„Já ty státy EU, které tak nečiní, poučovat nebudu. Je to jejich rozhodnutí, na které ony mají právo a za které nesou odpovědnost,“ konstatoval Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), senátor za Liberecko, místopředseda ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

Ing. Michael Canov SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Estonská premiérka má pravdu. Je to výsada,“ zareagoval Jaroslav Zeman (SLK, senátorský klub ODS), senátor za Jablonecko, člen výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu ČR, starosta Albrechtic v Jizerských horách.

„Neměla. Pokud je mi známo, kolektivní vinu v našem kulturním prostoru odmítáme,“ upozornil Aleš Dufek (KDU-ČSL), poslanec za Zlínský kraj, místopředseda ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„Hm. Netušil jsem, že se princip kolektivní viny stal součástí evropských hodnot a unijní politiky,“ sdělil Jaroslav Bašta, poslanec SPD, člen zahraničního výboru Sněmovny, bývalý velvyslanec v Rusku i na Ukrajině.

„Přístup Rusům do České republiky měli s výjimkou politicky pronásledovaných zakázat už dávno. Rusové tady jsou rádi jako na Klondajku ve spolupráci s bývalými komunisty. Nevím, proč zodpovědní politici tak dlouho strkali hlavu do písku. Asi se Rusů báli,“ domnívá se František Laudát, předseda Klubu angažovaných nestraníků, bývalý předseda poslaneckého klubu TOP 09 a STAN.

Psali jsme: Semily: Předškoláci po prázdninách zamíří do nové mateřské školy Regionální TV: Německo nikdy nebylo náš kamarád, historie nám to nesčetněkrát ukázala... Rakušan odrazil odpůrce: Nerezignuji! Dělám to správně Jan Campbell: Co hledá papež v Kazachstánu, Ukrajině a Rusku

„Každý stát má právo chránit svoji územní integritu, střežit svoje hranice a kontrolovat, kdo na jeho území smí nebo nesmí vstoupit. Neexistuje nic jako právo na vstup na území cizího státu. Evropská unie však není stát a neexistuje nic jako její státní hranice. Zda na své území Rusy pustit nebo nepustit má být plně v kompetenci jednotlivých národních států a jejich suverénní bezpečnostní a obranné politiky. Otázka by tedy měla znít, zda by v tuto chvíli měla Česká republika bránit ruským občanům ve vstupu. Podle mě ano, bylo by to konzistentní. Pokud by však tato iniciativa vzešla z EU, byl bych proti tomu,“ vysvětlil Luboš Zálom, místopředseda Svobodných.

„Někdy je dobré podívat se na věc také z druhé strany. Takže si zkusme představit, jaké by byly naše reakce, kdyby to naopak bylo Rusko, kdo by vyhlásil, že žádným občanům ze zemí Evropské unie nebude vydávat víza. To by bylo křiku, to by bylo odsuzování, to by bylo nálepkování, že takhle to dělá pouze totalitní země,“ uvedl Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Plošné zákazy pohybu osob určitých národů považuju za zvlášť odporný a nepřijatelný projev xenofobie navíc uplatňovaný na principu kolektivní viny,“ prozradil Matěj Stropnický, bývalý předseda Strany zelených.

„Takovýto krok bych považoval nejen za segregační, ale i za nepřijatelné oficiální uznání principu kolektivní viny. Obávám se, že takovéto opatření nebylo snad ještě v historii aplikováno. Antiruská hysterie již začíná nabývat zcela obludných rozměrů, prakticky již srovnatelných s norimberskými zákony v předválečném Německu. Jestli někteří zodpovědní politici EU mají zásadní ideologický rozpor s politikou Ruska, nechť bojují s jeho představiteli, nikoliv se všemi Rusy. Ve své fanatické omezenosti, předpojatosti a ideologické slepotě tak vpodstatě potrestají i ty, kteří mohou být na jejich straně!“ sdělil Jiří Valenta, v letech 2013 až 2021 poslanec za KSČM.

„Uzavírání se před jinými byl znak úpadku civilizací. Dělali to Číňané v 18. a 19. století a též Japonci za šogunátu do roku 1853. Za totality jsme to dělali i my, kdy jsme omezovali styky se západní imperialistickou cizinou. Uzavření Evropské unie pro Rusy jistě uvítají v Turecku, Egyptě, Číně a jinde, kam se přesměrují ruští turisté, zatímco evropská středomořská letoviska i naše lázně přijdou o možnost výdělku. Evropští politici zase udělají něco pro růst bídy v Evropě. Nejsme s Ruskem ve válce. Není důvod omezovat cestování. Nakonec to skončí trapasem jako sankce za placení služeb a zboží. Evropská unie zakázala bankovní operace s Ruskem a banky odmítly jeho platbu za tranzit ropy Ukrajině a Ukrajina zastavila dodávky ropy do Evropy, byť někteří novináři například na Seznamu.cz či Akuálně.cz lživě psali, že dodávky zastavilo Rusko. Nakonec jsme poplatky za Rusko museli zaplatit my a Rusové je započtou na kupní cenu. Krásný příklad idiocie politiky našich sankcí, které poškozují naše občany a zájmy,“ uvedl Zdeněk Koudelka (Trikolora), bývalý poslanec, kandidát na senátora.

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. Trikolora



mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Je poněkud zvláštní, že totéž není uplatňováno i vůči divným existencím připlouvajícím na člunech či přelézajících ostnaté dráty v zemích s poněkud racionálnějším přístupem k imigrantům. Je mi líto, ale EU se mimojiné se svou rusofobií naprosto zbláznila. A paní pobaltská premiérka zřejmě není výjimkou. Ale i u nás jistě najde své podporovatele. Je to sice smutné, ale je to tak,“ myslel si Jiří Koskuba, poslanec ČSSD v letech 2010 až 2017.

„Zatímco Západ se důvěřivě domníval, že pádem železné opony nastává období globálního obchodu a tržní soutěže, že i Rusko se časem připojí ke světové komunitě, Putin chápal toto období jen jako přestávku ve studené válce, kterou je třeba využít ke zbrojení. Letos v únoru dospěl k závěru, že vyvolání konfliktu a nového období otevřené studené války je pro něj výhodnější, než soutěžit na světových trzích. Samozřejmě věděl, že další podobná příležitost obnovit důvěru se pro Rusko dostaví ne dříve než až za nějakých sto let. Připadá mu, že je snadnější vydírat a korumpovat menší státy (třeba příslibem výhodnější ceny za ropu a plyn - rusky se to nazývá družba), než tržně soutěžit v globální ekonomice. Připadá mu, že hrozba jadernými zbraněmi mu dává dostatečný potenciál, aby tím zajistil Rusku lepší postavení ve světě, než jakého může dosáhnout normálním rozvojem vlastní země. Je jasné, že řadu příštích desetiletí bude cestování přes železnou oponu velmi komplikované. Západ musí řádově navýšit rozpočtové náklady na tajné služby. Zejména nyní v době otevřeného konfliktu je každý ruský turista podezřelý ze špionáže. Tajné služby budou muset každého sledovat. I kdyby v Rusku do prezidentského křesla po Putinovi zasedl svatý Mikuláš, rizika se tím nezmenší. Bylo by iluzí očekávat, že dojde k nastolení nějakého pokojného stavu, a že se zase bude volně obchodovat. Bylo by iluzí čekat na ruské turisty. Desítky let, několik generací k tomu nedojde. Důvěru nelze obnovit nějakou dohodou, a zklamanou důvěru obnovit ani s využitím všech diplomatických triků. Do třetího a čtvrtého pokolení to nejde. Globální obchod skončil, není možné volně prodávat citlivé výrobky na globálním trhu, když je protivník používá ke zbrojení a k přípravě útoku na kohokoli. Dokonce to, co se doposud nazývalo ruskou kulturou, bude od nynějška z velké části reprezentovat Ukrajina. Rusko není ani přítel, ani spojenec, Putin dokonce právě nás označil za nepřítele číslo jedna v Evropě. Česká diplomacie má povinnost prosadit maximální omezení vstupu současných i bývalých občanů Ruska do EU. Výjimkou mohou být Rusové, kteří prokazatelně utíkají před pronásledováním, ale i ti musí být pod nepřetržitou kontrolou, což se bude v praxi EU dost obtížně provádět. Ostatně právní předpisy v Rusku jsou nastaveny tak, že průměrný Evropan musí být po právu uvězněn, jakmile vstoupí na území Ruska. Stačí, aby pochyboval o svatosti Putinovy politiky, to je v Rusku trestný čin. Cestování je tedy přerušeno z obou stranu,“ okomentoval Jiří Payne, bývalý europoslanec za Svobodné.

Psali jsme: Primátor Jura: Vznikne nový Plán rozvoje sportu v Prostějově na roky 2023–2027 Český rozhlas Radioservis: Vlastimil Vondruška, Dům ztracených duší Seďa (ČSSD): Je třeba volit někoho, ne proti někomu Stanjurova válečná daň? Dráždivé. Ve válce nejsme, ale... Černochová dala karty na stůl





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama