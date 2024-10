„On mluvil s Putinem.“ Velké předvolební odhalení je tu. Ne na Trumpa, ale na Muska

„Elon Musk, nejbohatší muž světa a hlavní pilíř amerického vesmírného úsilí, je od konce roku 2022 v pravidelném kontaktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem,“ píše Wall Street Journal (WSJ) o Muskovi. Podle WSJ ruský prezident Vladimir Putin požádal Muska, aby neaktivoval internetové připojení Starlink nad Tchaj-wanem. Jako svědky WSJ uvedl „dva lidi, kteří byli o žádosti informováni“. Jejich jména WSJ neuvedl.

WSJ také napsal, že zatímco USA a jejich spojenci izolovali Rusko od dialogu, tak „Muskův dialog by mohl signalizovat opětovné navázání kontaktu s ruským vůdcem a posílit Trumpovu vyjádřenou touhu uzavřít dohodu na hlavních zlomových liniích, jako je válka na Ukrajině,“ píše WSJ o signalizaci možného pravidelného kontaktu Muska s Putinem. Jako svědky zmínil WSJ nejen lidi beze jména, ale neuvedl vlastně nikoho.

Podle WSJ kontakty Muska do Moskvy vyvolávají obavy o národní bezpečnost. Obavy má hlavně administrativa současného prezidenta Joea Bidena, kterému v lednu 2025 konči mandát a nahradit ho má podle představ Demokratické strany nynější Bidenova viceprezidentka Kamala Harrisová. Pokud ji neporazí ve volbách za čtrnáct dní republikánský kandidát Donald Trump, jehož předním podporovatelem je právě Elon Musk.

WSJ zároveň varuje, že Musk má hluboké obchodní vazby na americkou armádu a na zpravodajské agentury. Musk má, jak zmiňuje WSJ, bezpečnostní prověrku, která mu umožňuje přístup k vybraným utajovaným informacím. Díky tomu má Musk k dispozici velmi citlivé informace. Obzvláště o americkém vesmírném programu, jelikož jeho firma SpaceX je nedílnou součástí tohoto amerického programu.

„Mám prověrku na přísně tajné, ale musím říct, že jako většina věcí, o kterých vím... důvod, proč to tají, je ten, že je to tak nudné.," řekl Musk minulý týden v Pensylváni.

„Znalost Muskových kontaktů v Kremlu se zdá být ve vládě přísně drženým tajemstvím. Několik představitelů Bílého domu uvedlo, že o nich nevěděli. Toto téma je velmi citlivé vzhledem k rostoucímu zapojení Muska do Trumpovy kampaně a k blížícím se americkým prezidentským volbám, do nichž zbývají necelé dva týdny,“ píše WSJ varovně. Zároveň ale připomíná, že Musk se obviněním z toho, že se stal obhájcem Putina, vysmál a označil je za absurdní.

WSJ se na bezpečnostní prověrku i na ohrožení národní bezpečnosti Elonem Muskem obrátil s otázkou na Bílý dům. „Nekomentujeme bezpečnostní prověrku, přezkoumání nebo status žádného jednotlivce ani záležitosti personální bezpečnostní politiky v souvislosti se zprávami o jednání jakéhokoli jednotlivce,“ poslal redakci WSJ mluvčí Bílého domu do patřičných míst.

Vláda podle „jedné osoby, která si je vědoma konverzací“, čelí dilematu. Muskův vesmírný program je pro USA naprosto klíčový, proto ho nemohou stíhat nebo odstřihnout. „Nemilují to,“ zhodnotila „osoba“ vztah Bidenovy administrativy k domnělým kontaktům Muska s Putinem. Ale s ohledem na klíčovou společnost SpaceX nemohou nic dělat.

V roce 2021 Elon Musk skutečně s Putinem telefonicky hovořil. Obě strany i mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ovšem uvedli, že téma hovoru se točilo pouze kolem vesmíru a současných i budoucích technologií. Peskov vyloučil, že by v Moskvě někdo vedl pravidelné hovory s Muskem.

Aby WSJ zdůraznil Muskovu domnělou inklinaci k Rusku, zmínil i jeho návštěvu Moskvy v roce 2002, kdy mladičký Musk jel do Moskvy vyjednávat o nákupu raket pro jeho začínající vesmírný program. Ovšem, v Moskvě se jen „zpil do němoty vodkou a z jednání nic nevzešlo“.

„Miliardářovy rozhovory s Putinem a s kremelskými úředníky zdůrazňují jeho rostoucí sklon zasahovat mimo podnikání a do geopolitiky,“ pokračuje WSJ ve výčtu Muskových „prohřešků vůči USA“, aniž by opět takové pokračující hovory potvrdil na základě důkazů či přímo pojmenovaných svědků či účastníků. U té příležitosti WSJ zmiňuje, že Musk se setkal i s argentinským prezidentem Javierem Mileim a s bývalým brazilským prezidentem Javierem Bolsonarem.

Kontakt s Mileim a Bolsonarem je veřejně dohledatelný. Kontakt s Putinem nikoliv. To ovšem WSJ nezmiňuje. Naopak. „Putin je o řád jinde, vytvořil autoritářský systém, který dohlíží na podvodné volby a atentáty na politické oponenty, za což ho prezident Biden označil za ‚vraha‘. S klíči k jednomu z nejmocnějších jaderných arzenálů na světě a s rostoucími územními ambicemi v Evropě se Putin stal hlavním protivníkem USA,“ tak vidí a popisuje WSJ Putinovu politiku a svazuje ji tak s Muskovým jednáním.

Do toho WSJ vkládá zprávu z Trumpova angažmá v Bílém domě ve znění: „Ruský prezident Vladimir Putin si potřásá rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem během setkání na okraj summitu.“

Došlo i na spojení Elona Muska s šířením „ruských dezinformací“. Jedním z úředníků, s kterými byl Musk v kontaktu, byl podle WSJ Sergej Kirilenko, první Putinův zástupce náčelníka generálního štábu. Tuto informaci pro deník WSJ řekli „dva z úředníků“. O čem Kirilenko a Musk mluvili, není podle WSJ jasné. Na to konto WSJ zmínil, že „americké ministerstvo spravedlnosti v přísežném prohlášení uvedlo, že Kirilenko vytvořil asi 30 internetových domén k šíření ruských dezinformací, včetně Musk's X, kde to mělo narušit podporu Ukrajiny a zmanipulovat americké voliče před prezidentskými volbami.“

V textu následoval časový posun Elona Muska u podpory Ukrajiny. V únoru 2022, těsně po zahájení války na Ukrajině, Musk vyjádřil svou bezvýhradnou podporu napadené zemi. Poté Putina přes síť X vyzval „k pěstnímu zápasu o poloostrov Krym“. Daroval Ukrajině 15 tisíc terminálů Starlink, protože ruská armáda napadala ukrajinské komunikační terminály. V záři 2022 ovšem Musk znemožnil ukrajinským silám navigovat prostřednictvím terminálů Starlink střely směrující na Krym. Obhájil to tím, že by takový úder mohl rozpoutat jadernou válku.

Dále WSJ ukazuje, že v druhé polovině roku 2022 měl Musk pravidelné rozhovory s Rusy na vysoké úrovni. Jako svědka uvedl WSJ „osobu obeznámenou s interakcemi“. Moskva vůči Muskovi používala implicitní hrozby, uvedla prý zmíněná osoba.

Během zapojení do Trumpovy kampaně a zvyšující se kritiky americké vojenské podpory Ukrajině byl Musk s Putinem nadále v kontaktu. Jako svědkové jsou uveden „jeden současný a jeden bývalý zpravodajský zdroj“.

Poté zazní v článku jediné jméno. Ian Bremmer. zakladatel poradenské firmy Eurasia Group se sídlem v New Yorku, napsal na Twitteru, že mu Musk řekl, že mluvil s Putinem a s kremelskými představiteli o Ukrajině. „Také mi řekl, jaké byly červené linie Kremlu," napsal.

Bremmer ve zpravodaji předplatitelům napsal, že mu Musk předal zprávu od Putina, že Rusko bez ohledu na americkou podporu zajistí Krym a ukrajinskou neutralitu a že na uvažvanou ukrajinskou invazi na Krym odpoví jaderným úderem. Musk podle Bremmera řekl, že „je třeba udělat vše, abychom se tomuto výsledku vyhnuli“.

Musk se Bremmerovi vysmál a popřel, že by mu cokoliv takového říkal.

V tomto roce se podle WSJ zájmy Ruska a Muska stále více překrývají. Rusko podle deníku využívá síť k rozšiřování dezinformací. Navíc ukrajinští představitelé na začátku roku 2024 uvedli, že terminály Starlinku používají pro své vojenské operace i Ruskové. Musk na X řekl, že podle jeho nejlepšího vědomí nebyly žádné terminály přímo ani nepřímo prodány Rusku a že terminály by v Rusku nefungovaly.

Představitelé Pentagonu uvedli, že armáda spolupracuje s Ukrajinou a se Starlinkem na řešení tohoto problému a označili SpaceX za skvělého partnera v tomto úsilí. Lidé obeznámení se situací říkají, že kontrolovat, kdo používá Starlink na Ukrajině, je obtížné.

Jako poslední „důkaz“ o souznění Muska s Putinem pak WSJ poukázal na to, že Muskova síť X dovolila odvysílat dvouhodinový rozhovor Tuckera Carlsona s Vladimirem Putinem. V rozhovoru Putin řekl, že „Musk je chytrý člověk“.

Na text reagoval liberální politický komentátor Keith Olbermann. „Musíme zatknout a zadržet Elona Muska. Ihned. Působí jménem Ruska. Zrušte všechny smlouvy, zabavte jeho zařízení, zamkněte ho ve vojenském zařízení. Nyní, prezidente Bidene. Ne zítra,“ vyzval dosluhujícího prezidenta Joea Bidena komentátor.

