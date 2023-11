„Péťa Nutella. Nejhorší vláda od roku 1918, v jedné věci.“ Petr Žantovský jasně

reklama

„Pan premiér zřejmě nechodí na nákupy, jinak by takovou banalitu, která platí o řadě jiných komodit, musel vědět už léta a nemusel by se teď ztrapňovat ve virálním videu, které je právem srovnáváno s rétorickým výkonem Miloše Jakeše na Červeném hrádku. Jenže problém není v Nutelle, nýbrž v panu premiérovi a celé naší vládě, která se natolik zaobírá svou vlastní genialitou a bezchybností, že už ani nemá čas si všimnout, že v zemi jsou také nějací občané. Vláda, které nevadí, že je lidem k smíchu, je trapná. Ale vláda, které nevadí, že zvysoka kašle na svou práci pro občany, je nebezpečná. A to je náš případ," uvádí Žantovský v upoutávce na pořadu. Z mnoha úhlů se touto tezí zaobírali právě Vladimír Franta s Petrem Žantovským.

„Už jsem slyšel, že se panu premiérovi říká Péťa Nutella. To mi ještě přijde jako něžné označení. Uměl bych si představit nějaké pádnější. Ale protože jsem slušně vychovaný, tak ho nepoužiju,“ řekl Žantovský, že on sám povytahuje obočí nad tím, jak diletantsky se naše politická reprezentace chová. „Jakými pitominami žije, jakými pitominami nás krní a co nám předkládá jako obrovitánské objevy,“ dodal Žantovský.

„Když máte vládu plnou neschopných, nevzdělaných v tom oboru... Ministr vnitra je němčinář, ministr místního rozvoje je knihovník... To jsou samí perfektně graduovaní a věci znalí lidé. Ministr financí je inženýr elektro. Když vypnou proud, tak asi nejdou bankomaty, to je všechno, co o těch financích ví. Ale tak to je smutná historie sama o sobě. Máme nejhorší vládu nejenom od roku 1989, to zcela jistě, ale v jednom aspektu i nejhorší od roku 1918. Od vzniku československé samostatné republiky, protože v této vládě nesedí ani jeden ekonom. To je obrovská katastrofa, protože ti lidé nejsou schopní dohlédnout důsledků svých činů. A tím, že nerozumějí svým resortům, tak se zabývají kravinami, jako je Nutella,“ dodal.

"Tato vláda je zcela ve vleku nadnárodních a mezinárodních institucí a vůbec nemám dojem, že by si všimla, že má také nějaké občany," domnívá se Žantovský.

Dále hovořil o tom, jak jsme v minulosti byli potravinově soběstační. "Najednou jsme na pokyn odněkud začali vybíjet stáda, začali jsme nakupovat argentinské steaky a polské korbáčiky. Přijedete do Tater, jdete do prvního Lidlu a chcete si koupit korbáčik, protože to máte rád. A spoléháte na to, že je to ten původní bačovský korbáčik, co znáte odjakživa. A ono ejhle: Je tam made in Poland, protože Poláci dokázali vylobbovat v těch evropských strukturách různé výhody a například také určité monopolní postavení v šíření sýrů tohoto typu. A to je velmi špatné. My jsme si takovéto postavení nedokázali získat nikdy, pro nic, pro nikoho. Proto říkám, že si naše vláda málo všímá, nebo vůbec nevšímá, že má nějaké občany," sdělil dále Žantovský.

Zhlédnout nový díl můžete zde:

A všechny díly cyklu O lecčems a mnohém najdete zde.

Psali jsme: „Za názor vám zablokují účet, pozor.“ Právo žít bez internetu. Pročetli jsme návrh ze Senátu Farhan (ANO): Výmluvy, že je to globální problém, jsou s prominutím jen navoněné řeči „Hanebná“ homosexualita? Finská poslankyně Räsänenová osvobozena. Šlo o citát z Bible KZPS ČR a PRIAC deklarují společný zájem na rozvoji mezinárodně respektovaného arbitrážního soudu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE