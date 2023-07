„Pifka“ v tenisu. Česká hráčka zatáhla do sportu politiku

reklama

Nejvíce to pociťuje běloruská hvězda Aryna Sabalenková, která přitom zažívá velmi úspěšnou sezónu a na okruhu patří k nejlepším. Přesto na tiskových konferencích musí často odpovídat na dotazy ohledně prezidenta Lukašenka. Sama běloruská tenistka je toho názoru, že sportovci by neměli být zodpovědní za válku a že všichni běloruští i ruští sportovci válku nepodporují. Pronesla, že kdyby byli schopni tuto válku ovlivnit nebo dokonce zastavit, udělali by to.

Když při pařížském French Open zvítězila nad ukrajinkou Martou Kosťukovou, odmítla jí soupeřka podat ruku. Pak byla ukrajinská hráčka nemile překvapena, že od diváků přicházely stížnosti. „To oni by se měli stydět,“ reagovala na pískot francouzského publika.

Ruští a běloruští tenisté se na londýnské dvorce vrací po roce, vloni se účastnit nesměly. Británie patřila k nejodhodlanějším kritikům ruské invaze na Ukrajinu.

Fotogalerie: - Americký Říp

Na jiných turnajích ale hráčky z této země nastupovat mohly, což ovlivnilo i Markétu Vondroušovou. „S Kuděrmětovovou jsem hrála loni, když byl začátek války. Zápas ve mně zachoval velkou stopu,“ vzpomínala před novináři.

Kuděrmětovová podle ní tehdy byla „přehecovaná“, podle jejích slov se naprosto „bila do prsou“. „Bylo to šílenství.“

Od té doby má naše tenistka na její ruskou protihráčku „pifku“. Ta se promítla i do londýnského utkání. „Jsem moc ráda, že jsem boj zdárně zvládla,“ řekla Vondroušová.

