„Plat 300 tisíc. Kolik jste dala na Ukrajinu?!“ Rvačka Babiše s Pekarovou. Všichni to viděli

„Přijde mi, že se tady zapomíná na celou řadu věcí, které se tady staly, když Andrej Babiš premiérem byl. Kolik lidí zbytečně zemřelo na covid. To se vám nelíbí poslouchat. Je mi to jasné. Je mi to jasné,“ prohlásila Pekarová v Poslanecké sněmovně, načež se v sále ozvaly nesouhlasné projevy. „Můžete si mlátit do lavic sebevíc. Můžete je klidně i rozbít. Jsou to fakta, je to pravda, kterou nezastřete. Je to tak. Chápu, že se vám to nelíbí, protože se to už málo připomíná. A chápu, že by se vám líbilo, kdyby na to všichni zapomněli, ale je tomu tak, takže to jsou ty fakta, to jsou ty reálné úspěchy, které tady někteří se snaží teď předestírat, jako kdyby se skutečně děly,“ zaznělo ještě od předsedkyně TOP 09.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si to nenechal líbit. „Paní Pekarová Adamová, prosím vás, přestaňte mě urážet. A neříkejte, že já jsem šel do politiky kvůli byznysu. Ne, já jsem mohl dělat toho oligarchu, který vás dneska řídí, když nemáte prachy a média, za kterými dolejzáte. Tak si to vyprosím,“ spustil bývalý premiér. A pak pokračoval: „Doneste mi jednoho úředníka, u kterého já jsem chtěl něco pro Agrofert. Neexistuje takový. Neexistuje. A vy buďte rádi, že tady podnikám. Moje firma odvedla do veřejných rozpočtů 52 miliard a moje nadace rozdala lidem 700 milionů.“

„Vy tady děláte nějaké sbírky. Kolik jste dala ze svého platu 300 tisíc na Ukrajinu? Kolik jste dala samoživitelkám? Nějaké přiblblé pero jste prodávala?“ obrátil se na Pekarovou Adamovou. „Takže bych si to vyprosil, aby vy jste mě tady urážela. Vy se mnou nemůžete soutěžit,“ uzemnil Pekarovou Adamovou Babiš. „A ten chudák Kalda, kterému jste ukradla to TOP 09, jste mu ukradla tu stranu, říká jenom, že jste nenávistná, zlá a hloupá,“ nebral si servítky bývalý premiér.

„Já kdybych měl reagovat na všechny ty vaše sprosťárny a útoky… Vy tady vykládáte něco? Já bych si musel najmout armádu 200 advokátů a stále vás žalovat za ty sprosťárny. Za to, že jste stála před Dezou a lhala o Bečvě. Za to, že jste říkala, že patřím do vězení. Před volbami. Takže vy radši mlčte. Ta vaše totalita nedělá nic jiného, než že tu firmu kontroluje a samozřejmě stíhá Babiše na objednávku, protože jste na mě nic neměli ani nic nemáte. Já to dělám nezištně od začátku a odvedl jsem samoživitelkám 40 milionů. Vy jste z vašeho třísettisícového platu a z dalších příjmů nedala ani korunu. Stále žvaníte o Ukrajině, ale proč tady dražíte to pero? Tak dejte 200 tisíc z vašeho platu na ty všechny projekty. Takže by bylo dobré, kdybyste mě laskavě přestala napadat. A o zdravotnictví nevíte vůbec nic,“ zakončil svou odpověď Pekarové Adamové lídr hnutí ANO Andrej Babiš.

