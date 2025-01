„Ples zombií.“ Soros a Clintonová vyznamenáni Bidenem. Nad záznamem je veselo

Bílý dům na sociální sítí uveřejnil seznam prezidentem vyznamenaných osobností. „Prezident Biden dnes udělil prezidentskou Medaili svobody 19 velkým vůdcům, kteří se zasloužili o to, že se Amerika stala lepším místem,“ napsal Bílý dům k uveřejněnému seznamu vyznamenaných.

Na seznamu jsou jména Hillary Clintonové, in memoriam Robert Francis „Bobby“ Kennedy, fotbalista Lionel Messi, ale i americký miliardář George Soros (*1930). Miliardář, který finančně podpořil řadu politických projektů nejen v Evropě.

Další americký miliardář – Elon Musk, který se má stát součástí příští administrativy Donalda Trumpa, vyobrazil Sorose jako despotického imperátora z hvězdných válek. „George Soros tady vypadá docela dobře. Musí to být osvětlením,“ poznamenal ironicky.

George Soros looking quite good here. Must be the lighting. pic.twitter.com/gNHhKyd2GQ — Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025

Dřív Musk zašel ještě dál. Majitel sociální sítě X a muž, který posílá vesmírné posádky do kosmu, v podcastu Joea Rogana prohlásil, že americký miliardář George Soros vlastně nenávidí lidstvo. „George Soros nenávidí lidstvo. To si skutečně myslím. Chci říct, no, dělá věci, které narušují strukturu civilizace,“ pravil Musk. A jedním dechem dodal, že Biden dává Sorosovi Medaili svobody, což je nejvyšší civilní vyznamenání Spojených států amerických.

??????ELON: GEORGE SOROS FUNDAMENTALLY HATES HUMANITY

“He's doing things that erode the fabric of civilization. You know, getting DAs elected who refuse to prosecute crime.”pic.twitter.com/2s59KsQ3WJ https://t.co/mUKQjLxXE4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 4, 2025

Veterán námořních zpravodajských služeb USA Jack Posobiec sdílel video, na kterém je předávání medaile zachyceno. „Dobře se podívejte,“ poznamenal. Snad v narážce na chování Joea Bidena.

BREAKING: Joe Biden awards Soros the Presidential Medal of Freedom in a ceremony in the White House

Take a good look pic.twitter.com/vj3DIaKxwW — Jack Poso ???? (@JackPosobiec) January 4, 2025

Medaili přebíral syn George Sorose Alexander Soros. Ten označil svého otce za velkého amerického patriota, který si nejvyšší civilní americké vyznamenání zaslouží.

„Dnes mi bylo uděleno privilegium přijmout prezidentskou Medaili svobody jménem svého otce George Sorose. Můj otec je americký patriot, který celý život bojoval za svobodu a lidská práva. Jsem neuvěřitelně hrdý na to, že jeho odkaz je nyní uznáván nejvyšším civilním vyznamenáním našeho národa. Tato cena není jen o práci, kterou vykonal; jak řekl prezident Biden, je to výzva k akci pro nás všechny, abychom bojovali za demokracii jménem každého, kdo touží po svobodě. Tati, inspiroval jsi tolik lidí a mě. Děkuji vám, pane prezidente, za tuto čest, které si naše rodina a mnozí po celém světě budou navždy vážit,“ podotkl Soros mladší.

Today, I was given the privilege of accepting the Presidential Medal of Freedom on behalf of my father, @georgesoros. My father is an American patriot who has spent his life fighting for freedom and human rights. I am incredibly proud that his legacy is now recognized with our… pic.twitter.com/UD2kA2VWZM — Alex Soros (@AlexanderSoros) January 4, 2025

Udělování medailí komentoval následně i europoslanec za Stačilo! a právník Ondřej Dostál. Ten k vytvořené koláži zachycující vyznamenané Clintonovou a Sorose přidal posměšnou poznámku „Ples zombií: záverečná děkovačka. Za 16 dnů všichni ven“, čímž narážel na brzké střídání prezidentů v Bílém domě, kdy Bidena nahradí Donald Trump.

Ples zombií: závěrečná děkovačka??

A za 16 dnů všichni ven. pic.twitter.com/zkkwcStOYr — Ondřej Dostál (@dostalondrej) January 4, 2025

