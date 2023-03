„Policista něco zašeptal a zaútočili na lidi.“ Babiš k Václaváku

V neděli byl u Xavera Veselého hostem bývalý premiér Andrej Babiš. Kritizoval například zvýšení platů poslanců. Ale došlo také na ceny elektřiny. Babiš navrhoval zastropování na 1500 Kč za MWh, což by mohlo vyjít, pokud by se vykoupili minoritní akcionáři. Uznal také, že plánování povinného očkování byla chyba, ale vinu sváděl na epidemiology. Došlo také na svobodu slova, vyhozenou učitelku, vyhrožování při volbách a i sobotní demonstraci. „Já jsem dostal jedno video, kde stojí policisté před Národním muzeem a najednou tam přijde zezadu policista, něco jim tam zašeptá a oni pak zaútočí na ty lidi. Takže je potřeba to vysvětlit,“ řekl bývalý premiér.

Pokud jde o odchod Tünde Barthy a Marka Prchala, ten byl dle Babiše plánovaný už delší dobu. Podotkl, že Prchal měl status „stvořitele Babiše“. „Ale tak úplně to nebylo,“ zmínil bývalý premiér. Pusu na hlavu prý Prchal dostal za to, že vymyslel knížku O čem sním, když náhodou spím. Zda už je nějaký nový Prchal říci nechtěl, pouze uvedl, že by se nyní chtěl soustředit na získání hlasů mladých lidí, protože není pravda, že by hnutí bylo jenom pro staré. „My chceme oslovit tu generaci a říct, že u nás máme plno mladých lidí. Plno mladých primátorů a starostů. A chceme je víc ukazovat. Máme i projekt pro mladé, tomu se teď věnuju,“ uvedl.

Xaver zmínil, že Babiš po prezidentských volbách říkal, že teď bude vidět hlavně Alena Schillerová a Karel Havlíček. Ale pak dlouho držel projev ve Sněmovně. „Mluvil jsem tam 8 hodin, mluvil jsem i k věci. My jsme se ptali na věci, my jsme navrhovali věci, nikdo se s námi nebaví. A teď jsem kritizoval hlavně, že ti poslanci se nestydí brát stovky tisíc korun a mají tam špenátovou polévku za 15 korun. Dokonce za 12 korun,“ vypíchl bývalý premiér a dodal, že se za to stydí s takovým platem.

Pak připomenul příběh žáka první třídy základní školy na Náchodsku, který při vyučování omdlel hlady. A že jedna „provládní televize“ to komentovala, že je populista. „A co? Nemám o tom mluvit? Tak já vím, jakou mají lidé těžkou situaci,“ namítal. Došlo i na to, že poslanci nezveřejňují své příjmy. Jejich plat je znám, ale náhrady nikoliv.

Andrej Babiš ANO 2011



Kritizoval také, že si poslanci nechali zvednout platy. „Pokud někdo argumentuje, že oni si to zaslouží, oni si to nezaslouží. Oni jsou tam 450 dní a pro lidi de facto nic neudělali,“ uvedl a dodal, že hlavní je srazit inflaci, a to zastropováním ceny elektřiny u výrobců. „Tato vláda je řízena výrobci elektřiny. A je jich minimum u nás,“ postěžoval si. Recept je podle něj jednoduchý, stačí vykoupit minoritní akcionáře ČEZu. „Můžou hrát ten byznys. Byznys je hra. Řeknou jim: Dividendy? Možná už nikdy nebudou. Tak se pojďte domluvit. Elon Musk vykoupil Twitter, 100%. Emmanuel Macron vykoupil EDF. Proto má jenom 7 % inflace a my máme 19 % podle Eurostatu.“ A dodal, že v ČEZu je obrovský nerozdělený zisk, tudíž to státní rozpočet nebude stát ani korunu.

„Potom to zastropují na 1500 Kč/megawatt všichni. A to nejsou jenom důchodci. Ať si každý spočítá, kdyby platil 1500 Kč za megawatt, kolik by ušetřil. Tady dochází k přesunu stovek miliard korun kvůli cenám elektřiny do rukou pár výrobců. My všichni to platíme, to je ta inflace,“ vysvětloval. Proč to vláda nechce udělat? Podle něho je důvod u sponzorů politických stran. Důležité jsou podle něho i evropské volby, na které se připravují. „Pokud ta Evropa bude takhle pokračovat v Green Dealu, tak to nedopadne vůbec dobře.“

Byla zmíněna i demonstrace v Praze. Babiš řekl, že se v sobotu na pumpě v Průhonicích setkal s lidmi, kteří ho volili jako prezidenta, ale ne v parlamentních volbách. „Kvůli očkování. Byla to chyba, po bitvě je každý generál. Ale řekněte mi, co jsme měli dělat, když epidemiologové jako Prymula a Beran říkali, že se musíme očkovat. A já jsem přece šel první jako pokusný králík, který nikdy nebyl očkovaný proti chřipce,“ připomenul a dodal, že nemohl jít proti doporučení Ministerstva zdravotnictví. Dokonce se uvažovalo, že by očkování bylo povinné pro určitou věkovou skupinu.

„Ano, z dnešního pohledu to byla chyba, ale v dané situaci, když celý svět bojoval o vakcíny, si myslím, že každý by na našem místě udělat to samé. My jsme politici, manažeři. Ale nejsme vakcinologové a epidemiologové. A jediný, kdo šel v Evropě jiným směrem byl švédský epidemiolog (Tegnell – pozn. red.) a na začátku měli obrovskou úmrtnost, ale pak to ustáli a měli nejlepší výsledky. Já můžu jenom říct, že jsem bojoval za to, aby se neočkovali ti, kteří mají protilátky. Chtěl jsem, aby se to měřilo, byla na to komise, ale věřte mi, že já jsem nebyl ten, který něco řekl a všichni to udělali,“ pokračoval ve vysvětlení. A uznal, že covid byl důvod, proč prohrál volby.

Řešil se také výcvik generála Pavla. Babiše pobavilo, že teď historik Blažek žádá omluvu, ačkoliv současného prezidenta volil. Kampaň prý byla geniální. „Udělat z komunistického rozvědčíka, předsedy základní organizace KSČ nového ‚Havla‘ a všichni ti, kdo byli na tom balkoně, byli havlovci, tak to je absolutně geniální. Ta média tomu uvěřila a přítel pana prezidenta řekl, že to je ta hrubá čára za tím komunismem. Tak prezidenta Havla zvolili komunisti, teďka je komunista na Hradě, ale tak snad už je to ta čára,“ smál se Babiš.

Vyjádřil se i k průzkumu SANEPu, podle kterého se víc než polovina Čechů bojí vyjádřit svůj názor. Přidal osobní příhodu. Setkal se s učitelkou z Pardubic, kterou údajně kvůli jejím politickým preferencím vyhodili z práce. „Ve škole řešili, koho volí. Ona, že Babiše. Jeden žák řekl, že Babiš je zloděj, začala nějaká debata. Potom šla na pohovor. Takže já dneska už vím o několika případech lidí, kdy mají nějakou žlutou kartu nebo je doslova vyhodili z práce za politický názor. Tak to je samozřejmě špatně, nějaké prvky té nové totality tady máme,“ popisoval.

Šílená situace byla před volbami, dodal. „Rodiče říkali: Budeš volit Babiše, neuvidíš vnučku. Tady máš 5000 korun, dej mi lístek Babiše. Nebo v práci, přineste mi lístky proti Babišovi, jinak vás vyhodím. Nebo: Tady máš za to panáka,“ zmiňoval Babiš a z rozdělení společnosti obvinil média. A Petr Pavel má příležitost spojit společnost, když bude vetovat „podraz na naše důchodce“, míní. „Pokud to neudělá, propásne historickou šanci. Protože lidé zjsití, že ten prezident pro ně nemůže nic udělat.“

K demonstraci se Babiš vyjádřil i později. „Já jsem dostal jedno video, kde stojí policisté před Národním muzeem a najednou tam přijde zezadu policista, něco jim tam zašeptá a oni pak zaútočí na ty lidi. Takže je potřeba to vysvětlit,“ řekl.

Připomenul, jak jim na akci autistický žák odcizil reproduktor. „Poponesl, říkal pan Wollner v ČT,“ namítl Xaver. „Ne, normálně ho ukrad,“ byl si jist Babiš. Že chtěli lidé údajně násilně vniknout do muzea „není dobré“. „Proč máme všude ukrajinské vlajky, tak to je samozřejmě debata jiná,“ dodal se slovy: „Doufejme, že se to nějak vyšetří.“ Co se týče demonstrace, hodnotil, že účast byla slušná, akorát litoval, že akce skončila konfrontací s policií. Ale vlády se podle něho mění ve volbách, ne na ulicích.

Obvinil vládu, že s nikým nekomunikuje, ani s opozicí. Premiér je zván do ČT i na CNN Prima News bez oponenta, ačkoliv Babiš prý doporučoval Karla Havlíčka. „Co si budeme povídat. Ti oligarchové, vlastníci médií, potřebují slabého premiéra, slabého prezidenta,“ odhadl.

