„Kdybyste se věnovali voličům místo Babiše, vyhráli jste volby.“ Partie se rozjela

Moderátorka debatu otevřela sporem o změnách na Úřadu vlády ve věci lidskoprávní agendy, případně v oblasti závislostí. „Ta emoce vzniká i tím, že někteří aktivisté, kteří tvrdí, že to dělají zadarmo, tak z toho spolu s opozicí dělají téma. Já si myslím, že naše země musí řešit důležitější problémy,“ zdůraznil Tejc. Uznal, že vláda mohla celou věc komunikovat lépe, ale v obecné rovině má za to, že jde jen „o bouři ve sklenici vody“.
Tejc také prohlásil, že změny připravené Babišovou vládou pomohou.
Jana Michailidu, bývalá místopředsedkyně Pirátů, která také za změny celou vládu kritizuje, byla za časů jeho předchůdce vedena na ministerstvu jako poradkyně a obdržela 350 tisíc korun.
Radim Fiala ji dal za pravdu a zdůraznil, že i on si je vědom rizik spojených s fentanylem. Jenž jedním dechem dodal, že „Úřad vlády ČR bobtná“ a agendy, které patří pod ministerstva, se mají vrátit pod ministerstva, která příslušnou práci odvedou.
Tady zvedl Jan Lipavský varovný prst.
„Tahle složitá agenda se má koordinovat co nejvýše. Aby se nerozpadla do toho resortismu. … My zkusíme ty chyby, které Babiš nasekal, tak je zalepit,“ podotkl s tím, že může vzniknout třeba komise v Senátu či ve Sněmovně, které se na příslušné problematiky mohou podívat komplexně.
Podle Radima Fialy se lidem bude pomáhat dál, jen za agendu ponesou odpovědnost jednotliví ministři.
Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k Babišovu střetu zájmů. Babiš trvá na tom, že ho vyřešil velice nadstandardně, protože se zbavil akcií a už je nikdy nebude mít. A pokud Evropská komise píše, že je to jinak, tak je to podle Babiše kvůli tomu, že opozice stále posílá kritické dopisy do Bruselu.
„Ta opozice vytváří tlak na vládu, na Babiše. Tak, aby pan premiér Babiš vypadal, že nesplnil. Koneckonců o tom psal i bývalý premiér Fiala. Proto, aby se ta koalice rozpadla,“ doplnil k tématu Radim Fiala.
„Já jsem tady málem zamáčkl slzičku, jak SPD brání Andreje Babiše,“ ozval se Jan Lipavský.
A tady se o slovo přihlásil Tejc.
„Já už nevím, co by měl udělat. On tady vybudoval firmu, kterou nikdo z nás nevybudoval. A teď se snaží pomáhat lidem. … Vy, kdybyste se tak posedle věnovali voličům, jako se věnujete Andreji Babišovi, tak byste vyhráli volby a nemuseli jste psát do Bruselu,“ prohlásil.
Richterová trvala na tom, že Babiš je ve střetu zájmů, nevyřešil ho uspokojivě a Babišova vláda se to snaží „zastřít hezkými slovíčky“.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Tejc konstatoval, že peníze, o které možná přijde Agrofert, dostanou jeho konkurenti ze zahraničí. A to oslabí Českou republiku jako celek. A ministru Tejcovi se zdá, že přesně o to vlastně stávající opozici jde.
Opozici kritizoval i za práci ve Sněmovně.
„Vy jste se úplně odbrzdili. Vy nemáte žádný limit. … Tady je to podle hesla: když nebudeme vládnout my, tak nebudete vládnout ani vy,“ zlobil se Tejc.
„Je to jenom a jenom vaše šaráda, protože vy se neumíte dohodnout mezi sebou,“ kontrovala Richterová s tím, že když se koalice dohodne mezi sebou a debatuje o věcech s opozicí, tak zákony procházejí.
Radim Fiala se tady vymezil proti opozici a zdůraznil, že pokud bude vláda prosazovat třeba změny podoby ČT, stávající opozice ji bude bránit. „Je to prostě normální politické vydírání. … Ale my už jsme řekli ne, my se vydírat nenecháme a my si ty zákony prosadíme,“ prohlásil Radim Fiala. Lipavský si posteskl, že ve Sněmovně neprobíhá žádný dialog, protože vláda tlačí opozici do kouta. „Je potřeba, aby se tomu věnoval Andrej Babiš, je třeba, aby se tomu věnoval i Tomio Okamura, který byl zvolen předsedou Sněmovny tou většinou. A to je vlastně to, o čem mluví Marek Benda. Přestaňte se chovat jako barbaři a pojďme se normálně bavit,“ vyzval Lipavský vládní poslance.
Tejc konstatoval, že je třeba zklidnit situaci, nebo všechny poslance čeká jen to, že budou jednat i v sobotu a v neděli, aby vládní koalice projednala to, co chtěla projednat.
Radim Fiala zopakoval, že se vláda nenechá vydírat a má právo vládnout, neboť byla zvolena.
Moderátorka Terezie Tománková otevřela ještě jedno téma. Pokračující ruskou válku na Ukrajině. „Ukončeme to,“ volal ve studiu Fiala.
Tejc, Richterová, Lipavský i Fiala odsoudili dopad ruského dronu v Rumunsku.
Lipavský v této souvislosti vládě vynadal a podotkl, že stávající vláda ve skutečnosti nechce posilovat obranu Česka.
„Na hlouposti peníze máte a na ty důležité věci, jako na obranu, peníze nedáváte.“
Fiala se také nechal slyšet, že trvá na tom, že na summit NATO by neměl jet prezident, který vystupuje proti vlastní vládě. Lipavský oponoval, že vláda a prezident musí spolupracovat, prezident musí dostat prostor k výkonu svého mandátu a ministr zahraničí by mu k tomu měl vytvářet podklady a patřičnou půdu. Stávající ministr zahraničí Macinka dělá podle Lipavského pravý opak.
„Potřebovali bychom více klidu a racionality do zahraniční politiky,“ řekl Lipavský.
