„Kdybyste se věnovali voličům místo Babiše, vyhráli jste volby.“ Partie se rozjela

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte si více v tomto článku.

31.05.2026 12:50 | Monitoring
autor: Miloš Polák

„Ta opozice vytváří tlak na vládu, na Babiše. Tak, aby pan premiér Babiš vypadal, že nesplnil. … Aby se ta koalice rozpadla!“ Radim Fiala se před kamerami CNN Prima News promluvil od plic. „Já jsem tady málem zamáčkl slzičku, jak SPD brání Andrej Babiše,“ ozval se Jan Lipavský. „Vy, kdybyste se tak posedle věnovali voličům, jako se věnujete Andreji Babišovi, tak jste vyhráli volby,“ ozval se ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc.

„Kdybyste se věnovali voličům místo Babiše, vyhráli jste volby.“ Partie se rozjela
Foto: Screen: CNN Prima News
Popisek: Radim Fiala (SPD) v pořadu Partie.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 18208 lidí
Prvními hosty nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc, místopředseda SPD Radim Fiala. Pirátka Olga Richterová a poslanec za ODS Jan Lipavský.

Moderátorka debatu otevřela sporem o změnách na Úřadu vlády ve věci lidskoprávní agendy, případně v oblasti závislostí. „Ta emoce vzniká i tím, že někteří aktivisté, kteří tvrdí, že to dělají zadarmo, tak z toho spolu s opozicí dělají téma. Já si myslím, že naše země musí řešit důležitější problémy,“ zdůraznil Tejc. Uznal, že vláda mohla celou věc komunikovat lépe, ale v obecné rovině má za to, že jde jen „o bouři ve sklenici vody“.

Tejc také prohlásil, že změny připravené Babišovou vládou pomohou.

Jana Michailidu, bývalá místopředsedkyně Pirátů, která také za změny celou vládu kritizuje, byla za časů jeho předchůdce vedena na ministerstvu jako poradkyně a obdržela 350 tisíc korun.

JUDr. Jeroným Tejc

  • ministr spravedlnosti
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vítáte, že sudetský sjezd proběhne v Brně?

1%
98%
1%
hlasovalo: 9255 lidí
„Ve světě vidí, jak to děláme. Oceňují to, tak proč bořit něco, co funguje?“ ptala se na ro konto Richterová s tím, že určitě nikdo nechceme, aby aby Česko zachvátila fentanylová epidemie.

Radim Fiala ji dal za pravdu a zdůraznil, že i on si je vědom rizik spojených s fentanylem. Jenž jedním dechem dodal, že „Úřad vlády ČR bobtná“ a agendy, které patří pod ministerstva, se mají vrátit pod ministerstva, která příslušnou práci odvedou.

Ing. Radim Fiala

  • SPD
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tady zvedl Jan Lipavský varovný prst.

„Tahle složitá agenda se má koordinovat co nejvýše. Aby se nerozpadla do toho resortismu. … My zkusíme ty chyby, které Babiš nasekal, tak je zalepit,“ podotkl s tím, že může vzniknout třeba komise v Senátu či ve Sněmovně, které se na příslušné problematiky mohou podívat komplexně.

Jan Lipavský

  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?

1%
97%
0%
2%
hlasovalo: 12472 lidí
Richterová také připomínala, že agenda lidských práv se týká i zdravotně postižených občanů, kteří mají právo na důstojný život, a právě lidskoprávní agenda na úřadu vlády jim s tím má pomoct.

Podle Radima Fialy se lidem bude pomáhat dál, jen za agendu ponesou odpovědnost jednotliví ministři.

Terezie Tománková poté přehodila diskusní výhybku k Babišovu střetu zájmů. Babiš trvá na tom, že ho vyřešil velice nadstandardně, protože se zbavil akcií a už je nikdy nebude mít. A pokud Evropská komise píše, že je to jinak, tak je to podle Babiše kvůli tomu, že opozice stále posílá kritické dopisy do Bruselu.

„Ta opozice vytváří tlak na vládu, na Babiše. Tak, aby pan premiér Babiš vypadal, že nesplnil. Koneckonců o tom psal i bývalý premiér Fiala. Proto, aby se ta koalice rozpadla,“ doplnil k tématu Radim Fiala.

„Já jsem tady málem zamáčkl slzičku, jak SPD brání Andreje Babiše,“ ozval se Jan Lipavský.

A tady se o slovo přihlásil Tejc.

„Já už nevím, co by měl udělat. On tady vybudoval firmu, kterou nikdo z nás nevybudoval. A teď se snaží pomáhat lidem. … Vy, kdybyste se tak posedle věnovali voličům, jako se věnujete Andreji Babišovi, tak byste vyhráli volby a nemuseli jste psát do Bruselu,“ prohlásil.

Richterová trvala na tom, že Babiš je ve střetu zájmů, nevyřešil ho uspokojivě a Babišova vláda se to snaží „zastřít hezkými slovíčky“.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?

5%
92%
3%
hlasovalo: 15698 lidí
„Podle mého názoru Andrej Babiš splnil zákon o střetu zájmů, s panem prezidentem to probrali, on má určitě dobrou agendu, aby to mohl posoudit, ale když já jsem o tom s panem premiérem mluvil před 3 – 4 měsíci, tak já jsem mu řekl: ‚I kdybyste Agrofert vystřelil na měsíc, tak to ta opozice stejně použije‘. A je to tady,“ řekl Fiala s tím, že opozice jen drží v chodu nový politický směr  - antibabišismus.

Tejc konstatoval, že peníze, o které možná přijde Agrofert, dostanou jeho konkurenti ze zahraničí. A to oslabí Českou republiku jako celek. A ministru Tejcovi se zdá, že přesně o to vlastně stávající opozici jde.

Opozici kritizoval i za práci ve Sněmovně.

„Vy jste se úplně odbrzdili. Vy nemáte žádný limit. … Tady je to podle hesla: když nebudeme vládnout my, tak nebudete vládnout ani vy,“ zlobil se Tejc.

„Je to jenom a jenom vaše šaráda, protože vy se neumíte dohodnout mezi sebou,“ kontrovala Richterová s tím, že když se koalice dohodne mezi sebou a debatuje o věcech s opozicí, tak zákony procházejí.

Radim Fiala se tady vymezil proti opozici a zdůraznil, že pokud bude vláda prosazovat třeba změny podoby ČT, stávající opozice ji bude bránit. „Je to prostě normální politické vydírání. … Ale my už jsme řekli ne, my se vydírat nenecháme a my si ty zákony prosadíme,“ prohlásil Radim Fiala. Lipavský si posteskl, že ve Sněmovně neprobíhá žádný dialog, protože vláda tlačí opozici do kouta. „Je potřeba, aby se tomu věnoval Andrej Babiš, je třeba, aby se tomu věnoval i Tomio Okamura, který byl zvolen předsedou Sněmovny tou většinou. A to je vlastně to, o čem mluví Marek Benda. Přestaňte se chovat jako barbaři a pojďme se normálně bavit,“ vyzval Lipavský vládní poslance.

Tejc konstatoval, že je třeba zklidnit situaci, nebo všechny poslance čeká jen to, že budou jednat i v sobotu a v neděli, aby vládní koalice projednala to, co chtěla projednat.

Radim Fiala zopakoval, že se vláda nenechá vydírat a má právo vládnout, neboť byla zvolena.

Moderátorka Terezie Tománková otevřela ještě jedno téma. Pokračující ruskou válku na Ukrajině. „Ukončeme to,“ volal ve studiu Fiala.

Tejc, Richterová, Lipavský i Fiala odsoudili dopad ruského dronu v Rumunsku.

Lipavský v této souvislosti vládě vynadal a podotkl, že stávající vláda ve skutečnosti nechce posilovat obranu Česka.

„Na hlouposti peníze máte a na ty důležité věci, jako na obranu, peníze nedáváte.“

Fiala se také nechal slyšet, že trvá na tom, že na summit NATO by neměl jet prezident, který vystupuje proti vlastní vládě. Lipavský oponoval, že vláda a prezident musí spolupracovat, prezident musí dostat prostor k výkonu svého mandátu a ministr zahraničí by mu k tomu měl vytvářet podklady a patřičnou půdu. Stávající ministr zahraničí Macinka dělá podle Lipavského pravý opak.

„Potřebovali bychom více klidu a racionality do zahraniční politiky,“ řekl Lipavský.

Psali jsme:

Křik proti změnám ve Strakovce: Aktivisté, vydávaní za „odborníky“
„Eliminovat.“ Odpůrci Babiše sní o vraždě na Úřadu vlády
Babiš na Hrad? Nejbližší žena jasně promluvila
Merkelovou nepustili na WC. Babiš ukázal, co zdědil a napravil

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/porady/partie

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

ODS , Partie , Richterová , střet zájmů , Tejc , SPD , ANO , Radim Fiala , Lipavský , CNN Prima News

Váš názor? (Hlasovali 4 čtenáři)

Vidíte situaci stejně jako Radim Fiala?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Mgr. Martin Kupka byl položen dotaz

Dotace

Když budou Babišovi nebo komukoliv zastaveny dotace, proč bysme to měli doplácet my z našich peněz? Tak žádné peníze nedostane a tečka nebo to si je jako vezme dotyčný z rozpočtu? Tomu nerozumím a děkuji za vysvětlení.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy Nenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovatNenápadné příznaky zánětu se nevyplatí ignorovat

Diskuse obsahuje 26 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Kdo vás ještě může brát vážně?“ Klempíř se Baxou nedal vyvést z míry

14:25 „Kdo vás ještě může brát vážně?“ Klempíř se Baxou nedal vyvést z míry

„Ta velká slova kolegy Baxy jsou trochu směšná. My nechceme zničit média veřejné služby. My chceme j…