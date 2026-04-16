„Překročil hranice.“ Plamenný projev studenta proti průvodu rodin má dohru

V Praze se v sobotu konal Pochod pro život organizovaný Hnutím pro život, které dlouhodobě vystupuje proti potratům a prosazuje ochranu nenarozených dětí. Jeho účastníci se po různých trasách v menších skupinách přesouvali z Hradčanského náměstí na Václavské náměstí. Akci jako každý rok provázely protesty odpůrců, kteří na několika místech skandovali hesla podporující právo žen na potrat a snažili se průvod zablokovat.
Právě během jedné z těchto blokád vystoupil na akci Praha feministická student Petr, který se ve svém projevu představil jako zástupce studentských spolků Mater Nostra (PF UK) a Praxis (FF UK), přičemž jeho vystoupení bylo velmi emotivní a šíří se na sociálních sítích.
„Nepřímá výzva k veřejnému lynčování“
Na vystoupení studenta nyní ostře reagovala Aliance pro rodinu, která zveřejnila otevřený dopis vedení Univerzity Karlovy: „Obracíme se na Vás se znepokojením v souvislosti s veřejným vystoupením, které se odehrálo v sobotu 11. dubna 2026 v rámci happeningu ‚Praha feministická‘ na Náměstí Republiky.“
Aliance v dopise kritizuje formu i obsah projevu a tvrdí, že vystoupení podle ní nebylo v mezích běžné debaty: „Považujeme za nezbytné Vás upozornit na formu a obsah tohoto vystoupení, které dle našeho názoru překročilo hranice legitimní kritiky a sklouzlo k rétorice, kterou lze vnímat jako nepřímou výzvu k veřejnému lynčování názorových oponentů,“ uvádí dopis, pod nímž je jmenovitě podepsána Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu.
V projevu zazněly osobní útoky na představitele Aliance pro rodinu a Hnutí pro život doprovázené výhrůžným apelem: „A vy, Gregore, Ucháči, Jochová, vy si snad myslíte, že vám to projde?“ uvedl student Petr, který za bouřlivého potlesku davu řečník ujišťoval, že nikoliv. „Taková míra agresivity, dehumanizace oponentů a budování atmosféry nenávisti je v přímém rozporu s principy, na kterých stojí akademická obec,“ dodává Jochová.
Projev studenta podle ní narušuje samotné principy akademického prostředí a vyzývá vedení Univerzity Karlovy k zásahu: „Akademická půda musí zůstat prostorem plurality a kultivovaného dialogu. Agresivní radikalismus a vyhrocená netolerance, kterou pan Petr předvedl, tento prostor ničí a nahrazuje argumentaci zastrašováním,“ uvádí.
„Reprezentace univerzity je závazek. Pokud řečník vystupuje jménem spolků jako jsou Mater Nostra a Praxis, činí tak z akademické obce spoluviníka na vytváření napětí ve společnosti. Je nepřípustné, aby se pod hlavičkou UK šířila rétorika blízká politickému extremismu,“ stojí dále v dopise s tím, že došlo k porušení základních pravidel: „Etické kodexy spolků musí být vymáhány. Zásady spolupráce mezi fakultami a spolky jasně hovoří o ctění akademických tradic, zdvořilosti a slušnosti. Máme za to, že v tomto případě byly tyto zásady hrubě porušeny.“
V závěru pak formuluje konkrétní výzvu vedení univerzity: „Vyzýváme Vás proto, abyste z titulu svých funkcí udělali vše pro to, aby se podobné projevy agrese studentů utlumily. Prosíme o prověření, zda činnost a veřejné vystupování zmíněných spolků skutečně odpovídá hodnotám Univerzity Karlovy a zda je taková forma aktivismu vhodnou reprezentací Vašich institucí,“ uvádí s tím, že vysoké školy mají „kultivovat budoucí elity k úctě k právu a svobodě slova, nikoli k radikálnímu umlčování těch, s jejichž názory nesouhlasí“.
„Útok na ženy i queerkomunitu“
Student Petr během blokády Pochodu pro život ostře zaútočil na hnutí Pro život a jeho záměry: „Už jsme dneska slyšeli, proč tu jsme a kdo stojí proti nám. Slyšeli jsme, co je tzv. hnutí Pro život zač. Je potřeba si to ale neustále připomínat, protože jejich lobbisté, jejich banda mastičkářů, tráví hodně času tím, aby zastřela své skutečné záměry,“ prohlásil.
Následně obvinil hnutí Pro život z manipulace a pokrytectví: „Naláká každý rok rodiny na hezkou mši a na mlsání, na dobrou bagetu. Tvrdí o sobě, že zastávají zájmy rodin a že pomáhají ženám v náročných situacích. Jenže jestliže někdo vyrábí náročnou situaci pro ženy této země, pak je to právě hnutí Pro život,“ hřímal student.
Ve svém projevu zároveň tvrdil, že hnutí usiluje o omezování práv a diskriminaci: „To samé hnutí chtělo vytvářet registr špatných žen. To samé hnutí umenšuje duhové rodiny s tím, že pro ně by prý bylo lepší zůstat v dětském domově, než být adoptováno queer párem,“ uvedl, zatímco jeho podporovatelé reagovali skandováním.
8. Po církevních představitelích Pochodu pro život dávám mladíka Petra ze spolku Mater Nostra při Právnické fakultě Univerzity Karlovy na akci Praha feministická. Myslím, že šlo o jedno z nejvíce emotivních vystoupení, které jsem v sobotu slyšel. Opět - názor si udělejte sami. pic.twitter.com/05fzdKC71g— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) April 12, 2026
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
„Nedáme vám ani metr
Poté přešel i k přímým výpadům vůči konkrétním osobám a ostře je odmítl: „A vy, Gregore, Ucháči, Jochová, vy si snad myslíte, že vám tohle projde? Ne. Můžete se nastokrát zaklínat láskou a dobrosrdečností. Celá Praha vás ale už prokoukla. My víme, co jste zač. Nedáme vám ani metr,“ obrátil se mimo jiné na představitele Hnutí pro život a Aliance pro rodinu.
Hnutí Pro život představil i jako silného protivníka, proti němuž se ale podle něj staví široká část společnosti: „Máme nemalého soupeře. Obratně dokáže do čela svých pochodů natáhnout matky s kočárky a zneužít jejich zranitelnosti. Živí se úlitbami od dalších mezinárodních sponzorů. Ale nebojte se ho, má před sebou totiž velkou překážku, ve všech zemích mu totiž stojí v cestě lidé jako jsme my,“ uvedl s tím, že odpor podle něj tvoří například studenti, pracující, queer komunita či zastánci ženských práv.
Na závěr pak formuloval konkrétní požadavky a hodnoty, které podle něj hnutí zastává: „Postavit se takzvanému hnutí pro život nestačí. Máme před sebou totiž ještě spoustu úkolů, kterých musíme dosáhnout. Za ochranu reprodukčních práv, za manželství pro všechny, za vyvedení šedesáti tisíc českých dětí z bytové nouze, za dostupnější školky a školy, za zákonnou ochranu dětí a žen před domácím násilím, za úplnou svobodu asistované reprodukce. A především za prosté přesvědčení, že ženské tělo patří jenom jí samotné – její tělo, její volba, její život, její síla,“ uzavřel s tím, že právě oni podle něj „jsou pro život“.
Na závěr student formuloval širší požadavky a zdůraznil právo žen rozhodovat o vlastním těle: „Máme před sebou totiž ještě spoustu úkolů, kterých musíme dosáhnout. Za ochranu reprodukčních práv, za manželství pro všechny… A především za prosté přesvědčení, že ženské tělo patří jenom jí samotné – její tělo, její volba, její život, její síla,“ uzavřel s tím, že právě oni „jsou pro život“.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku