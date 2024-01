„Přilepte se k silnici!“ Známý komentátor naštval veřejnost. Ťukal si na hlavu kvůli petardám

Politolog Jiří Pehe doufal, že bude mít klid od zábavní pyrotechniky, ale marně. Okomentoval to na svém twitterovém účtu, kde se však do něj někteří uživatelé pustili. O tradiční odpalování ohňostrojů se pak i přes zákaz nepřipravali lidé v centru Prahy, kde bylo o půlnoci rušno. Policie přesto konstatovala, že se letošní silvestrovské oslavy obešly bez vážnějších prohřešků.

„Bydlím jen několik set metrů od místa klánovické vraždy a doufal jsem, že alespoň tady spoluobčané nebudou odpalovat zábavní pyrotechniku, ale bohužel…“ napsal Jiří Pehe na sociální síť.

Bydlím jen několik set metrů od místa klánovické vraždy a doufal jsem, že alespoň tady spoluobčané nebudou odpalovat zábavní pyrotechniku, ale bohužel… — Jiří Pehe (@JiriPehe) December 31, 2023

„Víš ty co, běž se přilepit k silnici!“ napsal mu jeden z uživatelů.

„Lidi se chtějí bavit, život jde dál. Tak to prostě je,“ napsal mu další.

„Jistě lidé jsou hrozní a nejsou tak skvělí jako jste vždy morálně na výši vy. Zkuste být aspoň jeden den normální,“ píše další.

„Jo, voni se vsichni z toho poserou. Denne zemrou na cr silnicich 2 lide. Za 10 dni je to 20 a nikdo nic neresi. To co se stalo je hrozne, ale to se jako ma zastavit svet? Ti jebe nebo co?“ komentuje další.

„Taky jsem kousíček, a ta neúcta k té obrovské tragédii je hrozná... ani nechci domyslet co prožívá ta rodina a manželka... ach jo, lidi jsou tak hloupí,“ dodal další.

„Protoze to nema zadnou spojitost, proboha! Proberte se,“ sdělil další.

„Obejděme se letos na silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dnes dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo. Budu rád, když moji prosbu zvážíte. Přejme si pokud možno klidný rok 2024 a oslavme jeho příchod v podobném duchu. Děkuji,“ napsal Rakušan na platformě X.

V následné diskusi se lidé nehodlali silvestrovského ohňostroje vzdát. Obzvláště pak, když do něj investovali již nemalé peníze.

„Co mám teď dělat s nakoupenou pyrotechnikou?“ ptal se ministra Rakušana například uživatel Petyr.

Zakáz ohňostroje na Václavském náměstí lidé ignorovali

Že si to bez ohňostroje na Silvestra nedokáží lidé představit, bylo znát předně v centru Prahy, kde i přes zákaz odpalování pyrotechniky pod pokutou 10 tisíc korun na místě, nebo až 100 tisíc ve správním řízení, byly o půlnoci hromadně odpalovaný ohňostroje i petardy.

Policie již v průběhu silvestrovského večera informovala, že na konkrétní místa v Praze nasadila v rámci zajištění bezpečnosti policisty s dlouhými zbraněmi.

Nejen v centru Prahy preventivně působí policisté s dlouhými zbraněmi. Zaměřují se na místa s vyšší koncentrací lidí. pic.twitter.com/WbKjsHEjuW — Týdeník Policie (@TydenikPolicie) December 31, 2023

Celkově se ale letošní silvestrovské oslavy v ČR obešly bez vážnějších prohřešků proti bezpečnosti, informovala dále policie. Nejčastější výjezdy byly k domácím sporům, nahlášenému rušení nočního klidu, drobným šarvátkám. Policie také asistovala hasičům u zahoření zábavní pyrotechniky.

Tragický případ se odehrál v jižních Čechách, kde se opilý muž rozhodl řídit bagr, převrátil ho a zemřel pod ním.

