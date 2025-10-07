„Provrtám si zápěstí, aby to Babiš nesestavil.“ Odpor k jednání s SPD

07.10.2025 10:10

Dle prohlášení z hnutí ANO, SPD i Motoristů probíhají intenzivní jednání o koalici a účasti na vládě. Hned několik osobností se ale zasazuje o to, aby vznikla jiná koalice. Ať už přiznaná, nebo nepřiznaná. Zejména kvůli SPD. Jedna bývalá herečka dokonce prohlásila, že když Babiš vládu s SPD sestaví, „skončí za půl roku v bambulárně“.

„Provrtám si zápěstí, aby to Babiš nesestavil.“ Odpor k jednání s SPD
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedové stran potenciální vládní koalice- Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka, ilustrační koláž

Jednání o podobě vlády nadále pokračují, zatím se neukazuje, že by něco bránilo nejpravděpodobnějšímu scénáři, totiž že vládu postaví hnutí ANO s SPD a Motoristy. Přesto se najdou tací, kteří by rádi viděli vládu na jiném půdorysu.

Jedním z nich je bývalý ministr financí Miroslav Kalousek. „Pro příští směr naší země opravdu není jedno, zda se vítěz voleb bude ve sněmovně vždy opírat o hlasy SPD, nebo bude muset přihlížet k postojům stran, které o našem členství v EU a v NATO nepochybují,“ tvrdí, byť s připomínkou, že by si to vyžádalo „velkou dávku politické kreativity a tolerance“.

Svou myšlenku pak rozvinul pro Aktuálně.cz, tedy, že chce, aby Okamurovy hlasy měly co nejmenší váhu, takže by podle něho měly demokratické strany v jistých situací Babišovi poskytnout „tichou toleranci“. „Neříkám, že mají jít do koalice, ale že by mu mohly dát prostor k tomu, aby nebyl stoprocentně vydíratelný SPD,“ uvedl Kalousek.

Kalousek není v názoru osamocen. Sázkař Michal Sirový, který vítězství Babiše predikoval, už 11. 9. psal, že by se vládní strany měly domluvit s Babišem. „Napsal jsem tento komentář už na začátku září, protože bylo jasno, jak volby dopadnou. Nechat Babiše Okamurovi je chyba. Svou neochotou dohodnout se s Andrejem Babišem pětikoalice toleruje Okamuru u vlády,“ říká Sirový a opírá se i o Kalouska.

Třetím příznivcem této alternativy je politický geograf a vojenský analytik Jan Kofroň. „S ohledem na výsledek voleb za rozumné (ne ideální) řešení považuji vládu ANO s některou ze stran 5koalice (ať napřímo, či skrze toleranci). Kopání hlubokých příkopů vůči ANO je kontraproduktivní a jen posiluje skutečné extrémy. Politika občas vyžaduje pragmatismus a kompromisy,“ míní.

V komentářích pak vyjádřil názor, že by to vládním stranám u voličů prošlo, i přes antikampaň, kterou rozpoutali: „Ta kampaň byla hrozná, výsledek je z části i vizitkou právě toho. Ergo, s přeobsazením figur by to třeba nakonec jít mohlo.“ Argumentoval také tím, že lidovci s Babišem vládli a jsou stále ve sněmovně. „Třeba KDU to zvládla celkem v pohodě. A třeba u STANu bych se nedivil, kdyby tihle šikulové nakonec vykuchali i ANO,“ uvedl.

Ovšem jsou i tací, kteří vládu Babiše nechtějí úplně. Například bývalá dětská herečka Michaela Kudláčková, která by kvůli tomu byla schopna sáhnout i k radikálním krokům. „Hele, osm let jsem se těšila, až půjde ten kriminálník debilní od válu. Pak jsem jsem byla 4 roky hrdá, že jsem Češka. Teďko se tam štosuje kriminálník znova a za sebou vleče bandu tupejch agentů FSB, pardon SPD. V sobotu jsem vydudala od kamarádky půlku neurolu. Dneska čtvrtku,“ popsala svůj život.

„Jestli jim tohle vyjde sestavit, skončím za půl roku v bambulárně, kde budu leptat skleněný ozdoby a kreslit slinou na okno Libuši, jak věští slávu Prahy. Modlím se k Bohu za zázrak. Udělám cokoli... klidně se necham pokřtít, zmrskám se důtkama a provrtám si zápěstí akuvrtačkou, když to pomůže!“ prohlásila.

autor: Karel Šebesta

