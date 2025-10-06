„Ještě nic nevydělali.“ Střet mladé novinářky a Jakla před kamerami

Komentátorka Seznam Zpráv Tereza Povolná uvedla, že se Česko po volbách ocitá znovu pod vlivem Andreje Babiše a jeho hnutí, které bude udávat směr pro následující čtyři roky. „Babiš bude muset většinu s někým složit. Já si nedělám iluze, že to hlavní slovo bude mít on, jeho ambice a jeho hnutí. Pokud si potenciální partneři brousí zuby na nějaká konkrétní i silová ministerstva, tak si myslím, že se trošku přecenili ve vyjednávacích schopnostech s Babišem,“ uvedla Povolná v pořadu Údálosti, komentáře týdne.
Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer upozornil, že i přes volební vítězství hnutí ANO nelze očekávat zásadní obrat.
„Nezvolili jsme komunisty. Mně nepřipadá, že je Babiš takovou novinkou. Uvidíme, do jaké míry bude korigován těmi partnery, které nakonec získá. To je ale předčasné hodnotit,“ uvedl Singer s tím, že reálné změny budou zřejmě menší, než by odpovídalo předvolební rétorice.
Rychlík: Jsem rád, že extremisté se do Sněmovny nedostali
Příliš velké změny na domácí politické půdě neočekává ani historik Jan Rychlík: „Nikdo by neměl od ANO mnoho očekávat. Víme, jak to je se sliby – nezarmoutíš. Lidé programy nečtou. Rozhodují se při volbách velice často emocionálně. Volí opoziční strany tehdy, když mají pocit frustrace. Programy hnutí ANO, a už vůbec nehovořím o programu SPD, jsou nesplnitelné. Nemyslím si, že by se něco zásadně v oblasti domácí politiky změnilo,“ uvedl Rychlík.
Největší trest byl, že se lidé báli mluvit nahlas, uvedl Jakl
Hudebník a publicista Ladislav Jakl upozornil, že uplynulé roky byly pro mnoho lidí obdobím frustrace a pocitu osamění. Nyní doufá, že se to s příchodem nové vlády změní. „Největší trest je, když se vytvoří klima, v němž budu přemýšlet, jestli to řeknu nahlas, nebo ne. Takové klima u nás je. U nás mnoho lidí přemýšlí, než něco nahlas řekne, jestli to stojí za to. To je přece ten největší trest,“ všímal si Jakl tzv. společenských sankcí a atmosféry, kdy se lidé bojí otevřeně vyjadřovat. Dodává, že se po volbách situace může změnit: „Najednou bude možné si některé věci říkat nahlas, srdečněji, bez velkého strachu ze společenské sankce,“ dodal, že po volbách se situace může změnit.
Slova Ladislava Jakla o strachu z veřejného projevu vzápětí relativizoval herec a režisér Milan Šteindler: „Já jsem se nebál nic říkat nahlas, dělal jsem si srandu tak, jak jsem uznal za vhodné. Především na sociálních sítích. Nemám pocit, že bych žil v nějakém dusnu, které by mi nedovolovalo se veřejně vyjadřovat,“ uvedl Šteindler. Těší se ale prý na zvýšení důchodu, neboť je již v důchodovém věku, a na mnoho slibů Andreje Babiše. Dělal si legraci, že když Babiš zpívá italské písně, místo na východ nebo na západ nás potáhne směrem na jih.
Babiš sice mluví o jednobarevné menšinové vládě, bez podpory dalších stran se ale podle Povolné neobejde. „Jak Motoristé, tak SPD se hlásí o ministerské posty. Bez nich to ve vládě nepůjde. Bylo by hodně riskantní nechat se podporovat oběma z nich. Prostě v osmdesáti vládnout – to myslím, že by se každé ráno Babiš budil s tím, jestli mu tu vládu někdo nepoloží. Myslím, že do toho nepůjde a bude muset vybrat jednoho z těch partnerů a jeden bude tichá podpora,“ uvedla Povolná s tím, že Babiš podle ní vybere Motoristy.
Historik Jan Rychlík je toho názoru, že se Andrej Babiš pokusí o jednobarevnou vládu. A vznik menšinové vlády Andreje Babiše považuje za pravděpodobný scénář i Ladislav Jakl. „Mít jednobarevnou vládu znamená mít také úplnou odpovědnost. Není to žádná legrace. Spousta těch ambicí a důležitých věcí, které teď bude třeba udělat, je strašně moc a musejí se začít dělat hned. Všichni na něj budou koukat a budou po něm chtít výsledky. Pokud to bude jednobarevná vláda, tak se nebude moct na nikoho vymluvit,“ uvedl Jakl.
Nevidí naopak nic špatného na tom, že se voliči často rozhodují podle emocí. Podle něj to není slabost, ale přirozená součást lidského rozhodování. „Já bych slovo emoce úplně nedeklasoval. Podle emocí děláme často zásadní lidská rozhodnutí. Emoce nejsou blbec. Často nám radí něco víc, než že si jen přečteme, co kdo nabifloval a kde si nějaký pisálek programů něco vycucal z prstu. Často nám říkají něco o charakteru. Přemýšlejme o důvěře a důvěryhodnosti. To jsou přece emoce,“ uvedl Jakl.
Dodal, že voliči se nerozhodovali impulzivně, ale podle svých životních priorit. „Volič se nerozhodoval, že by mu něco jen přelítlo přes nos. Každý jsme jiní, máme jiné zájmy a potřeby. Volič především rozhodoval podle svých potřeb a svých zájmů,“ dodal, že lidé dali najevo, co nechtějí a v čem vidí naději. „Teď se uvidí, zda to s tou nadějí nepřehnali,“ podotkl.
Rekordní počet žen a mladých poslanců ve Sněmovně
Nově zvolená Poslanecká sněmovna bude mít rekordní zastoupení žen. Zasedne v ní 67 poslankyň, což představuje zhruba třetinu všech členů dolní komory. Zastoupení žen v Parlamentu tak dlouhodobě roste.
Výrazně přibylo také mladých poslanců pod třicet let – jejich počet je čtyřikrát vyšší než po minulých volbách. Celkem jich bude dvanáct, což přispělo ke snížení průměrného věku zákonodárců na 49 let. Novou hvězdou mezi mladými politiky se stala jednadvacetiletá Julie Smejkalová, která získala mimořádně vysoký počet preferenčních hlasů.
Herec Milan Šteindler věří, že nová Sněmovna přinese i určitou svěžest a nadhled. „Myslím si, že hlavně tyhle volby ukázaly, že lidé mají zájem a důvěru ve volební systém,“ uvedl s tím, že kroužkování výsledků potvrdilo, že lidé chtějí dát šanci mladší generaci. „Tak jak se ozývaly hlasy, že volby budou okradeny, kroužkování potvrdilo, že spousta lidí má zájem a potřebu dostat dnešní mladou generaci dopředu. Myslím si, že si to ti mladí lidé zaslouží,“ doplnil.
Jakl uvedl, že počty mladých a žen nejsou nijak významné. „Ta čísla a rekordní počty nejsou statisticky významné. Ani nějaký vpád mladých se nekoná, to je velmi nepatrný posun. Ani u žen to není žádná revoluce, je to malý posun.“
Část mladých lidí prý zatím nepochopila skutečnou odpovědnost za hospodaření státu. „Ono také hodně těch mladých bylo zatím ve svém mladém životě zvyklých utrácet cizí peníze, které vydělal někdo jiný. A mají tudíž představu o politice, že jde hlavně o to, kam ty cizí peníze rozdělit. Nezamýšlejí se moc nad tím, kolik vlastně má být člověk státem oholen na daních.
Kdybych přemýšlel o tom, kdo mi co ve volbách má slíbit, tak já bych preferoval takového člověka, který řekne: neudělám pro tebe nic, ale nechám ti tvoje prachy, aby sis za ně mohl pořídit, co uznáš za vhodné. A ne že ti je seberu a budu moudře rozdávat tam, kam si myslím já. Takových rozdavačů cizích peněz se v těchto volbách utkalo navzájem docela dost,“ uvedl Jakl.
Na jeho slova bezprostředně reagovala komentátorka zastupující mladou generaci Tereza Povolná, která s Jaklovým pohledem nesouhlasila. „To, že jsou ti lidé mladí – že jim je 21, 23, 25 let nebo klidně i 30 – je přece nijak nelimituje v tom, že by neuměli rozhodovat. Nemyslím si, že by hůř rozuměli financím státu jen proto, že jsou mladší než ti, co tu byli před nimi,“ uvedla.
Zároveň dodala, že nová generace přináší do politiky potřebnou energii a zodpovědnost. „Jsem ráda, kolik mladých lidí se do Sněmovny dostalo. S mnohými z nich jsem v kampani mluvila a opravdu z nich nemám dojem, že by byli hloupější nebo méně schopní. Jsou méně zkušení, to je jasné, ale neznamená to, že by se neuměli dobře rozhodovat,“ řekla Povolná.
Reagovala i na Jaklovu poznámku o „cizích penězích“. „Nesouhlasím s vámi v tom, že by se mladí šli poprat o peníze, které nejsou jejich. Pokud máme na to nahlížet takhle, pak je státní kasa vlastně nás všech,“ dodala. „Ještě nic nevydělali,“ zopakoval Jakl směrem k mladým lidem v politice. „Vy odříkáváte dogma pravicového voliče – ať mi stát nechá moje peníze, já si s nimi rozhodnu sám. Ale o to u mladých až tak nejde. Nejde jen o daňové určení. Lidé tam šli i s různými dalšími tématy než vás holit,“ uvedla Povolná.
Jakl ale trval na svém pohledu: „Čili chcete říct, že jim šlo o něco jiného než o politiku. Politika je z devadesáti devíti procent o tom, kolik se lidem bere peněz a kam se pak dávají,“ zdůraznil.
Po odvysílání debaty se na sociálních sítích objevily i reakce diváků. Uživatel, který na sebe prozrazuje, že je student, napsal, že se od Povolné dozvěděl, že státní kasa není nás všech a že mladé prý nezajímá, kolik zaměstnanci do ní odvádějí. „Asi nechci, aby za mou generaci mluvili tihle lidé. Fakt se těším na ty Pirátky,“ doplnil.
