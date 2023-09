„Putin změnil názor.“ U Bobošíkové padla další rána tomu, co vláda tvrdí

Bývalý předseda KSČM, nyní předseda představenstva Česko-čínské smíšené obchodní a průmyslové komory [ČČSOPK] Vojtěch Filip v pořadu Aby bylo jasno glosoval slova ruského prezidenta Vladimira Putina, jenž na fóru ve Vladivostoku řekl, že invaze do Československa v roce 1968 byla chyba, která se nebude opakovat. Což je jasný vzkaz pro Česko, že Rusko nemá imperiální ambice a nechce obsazovat suverénní stát. „Rusko nemá žádný důvod útočit na Českou republiku. My se stačíme zničit sami,“ prohlásil Filip, a že lidé jsou strašeni neexistující hrozbou.

Vojtěch Filip se úvodem věnoval protivládním demonstracím, jako je třeba ta plánovaná na sobotu 16. září na Václavské náměstí v Praze; pořádá ji strana PRO Jindřicha Rajchla.

„Sobotní protest bude podle mého soudu navštíven a bude mít určitě i dopady, protože lide budou hodnotit to, jakým způsobem se k tomu vláda bude chtít postavit. Nebude to mít žádný dopad do politické mapy, alespoň ne v tento moment. Protože nezmění stoosmičku ve Sněmovně, nezmění se žádné zastupitelstvo ani se nezmění poslanci Evropského parlamentu. Jenom se bude nově konstituovat politická scéna v České republice v té mimoparlamentní opozici, protože všichni budou očekávat, že získají hlasy těch, kteří s pětikoalicí nesouhlasí,“ předpokládá někdejší předseda současné mimoparlamentní strany KSČM.

Nyní je předsedkyní komunistů Kateřina Konečná, jejíž práci Filip hodnotí velmi kladně: „Myslím, že KSČM má pevné zakotvení. Kateřina Konečná odvádí svou práci velmi dobře, navštěvuje regiony a snaží se vysvětlovat politiku KSČM. Je také velmi dobře obeznámena s evropskými tématy, která budou příští rok v politické scéně dominovat při volbách do Evropského parlamentu. V tom bude mít KSČM svůj názor, Kateřina Konečná k tomu bude mít co říct,“ poznamenal Filip.

Jako zásadní nedostatek současné politické scény vidí Vojtěch Filip rozdrobenost na levici a neochotu sjednotit síly proti současné vládní koalici.

Na přetřes přišla i zahraniční témata. Pozornost vzbudil ruský prezident Vladimir Putin, který v úterý na ekonomickém fóru ve Vladivostoku sovětskou invazi do Československu v roce 1968 označil za chybu sovětské politiky, která se nebude opakovat.

Vojtěch Filip zmínil, jak čte tato slova šéfa Kremlu: „Já tomu rozumím tak, že Vladimir Putin změnil názor na to, jak vykládat tento historicky fakt a nechce si zatěžovat svou politiku tím rozhodnutím, u kterého nebyl.“

Lze to vykládat i jako určitý vzkaz České republice? „Určitě to vzkaz je, protože on tím vlastně říká: ‚Vy tvrdíte, že my vás chceme obsadit jako Rusko, že máme pořád imperiální sklony, ale já říkám, že to není náš názor, my řešíme momentálně speciální vojenskou operaci na Ukrajině na ochranu rusky mluvících obyvatel Ukrajiny a na to, aby tam nezůstal fašismus. A nemáme žádný zájem na tom, abychom znovu vstupovali do jiného suverénního státu.‘ Zásadní je to, jakým způsobem se skupina států G20 dohodla na nazírání na suverenitu jednotlivých států,“ upozorňuje Vojtěch Filip.

Pokládá ze neopodstatněné, že na výboru pro obranu v Poslanecké sněmovně v uplynulých dnech zaznělo, že hlavním úkolem české obranné politiky je všestranná příprava na dlouhotrvající obrannou válku vysoké intenzity s technologicky vyspělým protivníkem vybaveným jadernými zbraněmi, tedy s Ruskem.

Vojtěch Filip opakovaně zdůraznil svůj názor, že nehrozí, že by Rusko zaútočilo na Českou republiku. „Já si to opravdu nemyslím, protože nevidím žádný důvod, pro který by měla Ruská federace útočit na Českou republiku. My se dokážeme spíš zničit sami, tím, že nejsme schopni jako Česká republika dělat politiku těch všech azimutů, to znamená řešit ty věcí tak, aby to pomáhalo občanům České republiky,“ podotkl.

Vládní pětikoalici proto podrobil velké kritice, že slouží cizím zájmům. „Naše vláda se rozhodla, že chce být v objetí Spojených států, případně Německa, řešit jejich problémy, jejich dluhy, ale na naše lidi se nemyslí. Proto, aby Česká republika nefungovala, stačí, abychom měli drahou elektřinu. Místo toho, abychom včas dostavěli jaderné elektrárny, tak se jen dohadujeme, jestli vůbec vypíšeme výběrové řízení. A české kroky v Evropské unii spíše snižují naši výkonnost, než že bychom ji zvyšovali. Proč by to Rusové dělali? Nemají žádný důvod, my se stačíme zničit sami,“ pokračoval Vojtěch Filip.

„Takže tohle je podle mého soudu strašení lidí neexistující hrozbou. Už dávno jsem říkal, i během migrační krize, že ten nepřítel není jaksi Ruská federace. Nepřítelem je to, co se odehrává v celém světě – terorismus, který roste. A nekontrolovaná migrace, protože není normální, aby Evropa přijímala migranty a neřešila problémy, ze kterých to vzniká. Přitom Evropa má mnoho možností, jak tomu zabránit,“ dodal Vojtěch Filip.

