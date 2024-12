„Rozhodnou zbraně.“ Dugin, Mearsheimer a zlý konec Ukrajiny

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 6% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8042 lidí



Specifikoval, že naráží na dvojici Putinových podmínek spočívající v požadavku, aby Západ společně s Kyjevem akceptoval, že Ukrajina nikdy nebude moci vstoupit do NATO a že ukrajinské oblasti anektované Ruskem včetně Krymu jsou „navždy ztracené“.



„Je těžké si představit, že by Spojené státy, i s prezidentem Trumpem, přijaly tyto dvě podmínky. A je taktéž těžko představitelné, že by tyto dvě podmínky přijali Ukrajinci,“ dodal Mearsheimer v návaznosti na dvojici podmínek, které Putin nastolil dříve coby požadavky pro to, aby Rusko vůbec začalo vyjednávat o míru.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

„Problémem“ podle Mearsheimera rovněž je, že dle jeho mínění je Trump „obklopen lidmi, kteří mají extrémní rusofobii“ a k Ukrajině mají „super jestřábí“ postoj. „Je velmi jasné, že Trump k moci přivádí skupinu jestřábů, kteří nebudu ochotni přijmout Putinovy podmínky,“ prohlásil americký profesor. A že vidí konec konfliktu na Ukrajině kvůli podmínkám ruského prezidenta, na něž Spojené státy nebudou ochotné ani po nástupu Trumpa kývnout, spíše v podobě černého scénáře v podobě konce konfliktu na bojišti, kde po ruských úspěších vše dospěje k zamrzlému konfliktu či k příměří, a nikoliv ke „smysluplné mírové dohodě“.



Ruský filozof a politolog Alexandr Dugin s Mearsheimerovým popisem situace souhlasí, byť dodal, že si myslí, že situace je „radikálnější“, než jak ji popisuje jeho americký protějšek. Upozornil, že pro Rusko je „situace spojená s Ukrajinou mnohem důležitější a existenciálnější“.



„Nemůžeme tolerovat žádnou verzi nepřátelské Ukrajiny k Rusku, ať už v jakýchkoli hranicích... Pro nás prohrát, nebo vyhrát na Ukrajině znamená – ‚být, nebo nebýt‘ jakožto Ruská federace. Je to mnohem víc, než podmínky, které nastínil Putin,“ řekl Dugin s dodatkem, že ruskému pohledu na Západě lidé nerozumí.

Fotogalerie: - Podpisy memorand a dohod s Ukrajinou

Shodl se s Mearsheimerem na predikci, že nová americká administrativa nastupujícího prezidenta Donalda Trumpa nebude s Putinovými podmínkami souhlasit a že „nemají šanci na přijetí“.



Rusové dle něj podporují Trumpovu politiku namířenou proti globalismu a globalistům, cancel culture či politiku za obnovu tradičních hodnot, ale nedokážou se s nově nastupujícím americkým prezidentem shodnout na řešení války na Ukrajině. Dle Dugina totiž panují „hluboké rozpory ohledně vzájemného porozumění o povaze konfliktu, že to zabrání jakémukoliv řešení“. A shoduje se tedy rovněž na tom, že vše „rozhodnou zbraně“.



Mearsheimer na to navázal, že pokud si vezmeme ruskou perspektivu o „existenciální hrozbě“ v podobě Ukrajiny v NATO, „uvědomíte si, nakolik je situace nebezpečná a že Rusové budou bojovat na život a na smrt“, aby tomu zabránili.

Fotogalerie: - Dny NATO v Ostravě

Na Západě však dle amerického politologa tomuto pohledu mnoho lidí nevěří a nepovažují NATO a jeho rozšiřování za „existenciální hrozbu“ pro Rusko. „Věří, že to, k čemu tady dochází, je prostě to, že je Putin imperialista a staromódní agresor, který chce vytvořit větší Rusko skrze zabrání Ukrajiny a nemá to s existenciální hrozbou nic společného,“ zmínil. Rusové dle něj „dávají jasně najevo“, že je pro ně Ukrajina v NATO nepřijatelná od samého počátku.



Pokud si neuvědomíme, že pro Rusko je vstup Ukrajiny do NATO či byť i jen blízká spolupráce Severoatlantické aliance s Kyjevem „nepřijatelná“, pak je dle Mearsheimera jakákoliv mírová dohoda nemožná.



K „boji na život a na smrt“ následně Dugin připojil varování ohledně možnost použití jaderných zbraní. „Pokud je existenční ohrožení vnímáno v rámci toho, jakou je Rusko jadernou mocností, pak to neznamená smrt pouze pro Rusko nebo pro Ukrajinu. Smrt v případě zapojení jaderného arzenálu znamená i smrt pro Spojené státy, pro západní Evropu, pro každého,“ upozornil Dugin s tím, že to již před lety zdůrazňoval i Putin ve svých slovech, že pro Rusko „není akceptovatelný svět bez Ruska“ a Moskva je v případě svého ohrožení připravena vyhubit lidstvo.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: