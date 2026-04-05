„Šel do koše.“ Co skrývá velikonoční mazanec ze supermarketů

05.04.2026 11:58 | Analýza
autor: Radek Kotas

Dají se velikonoční mazance pořídit za dobré peníze v supermarketu? Nabídka obchodů naznačuje, že pokud chcete pečivo na Velikonoce v domácí kvalitě, musíte se připravit na nemalé sumy. Naopak doma lze letos napéct pečivo za pár korun. Víme, kde je máslo za 16,90 Kč a Hera za 4,90 Kč.

Foto: Radek Kotas
Popisek: Velikonoční pečivo v supermarketu

Upéct si během Velikonoc pořádný mazanec doma, anebo si jej s menší námahou přivézt hotový už ze supermarketu? To je otázka, kterou aktuálně řeší většina domácností, a my jsme se proto vydali do obchodů, abychom sečetli cenu surovin na domácí pečení a koukli se na ceny a složení již hotového pečiva, které je k dispozici jako druhá z variant.

Jako první jsme zkusili nakoupit suroviny a mazanec si upéct doma. Jelikož málokdo bude chtít zvláště v aktuálním teplejším počasí běhat po obchodech, zkusili jsme pořídit si všechny potřebné ingredience v jednom obchodě, díky čemuž bude i celkový výpočet surovin na naše pečení objektivnější, jelikož obchodníci častokrát rádi až abnormálně zlevní jednu ze surovin a doufají, že se většina lidí rozhodne koupit i další položky, i pokud by již nebyly tolik výhodné.

Při výběru supermarketu jsme se zaměřili na cenu másla, jelikož to letos dominuje v boji obchodníků o zákazníky a objevuje se za částky, které jsme neviděli už několik let. Oproti loňským Velikonocům, kdy byla průměrná cena másla v obchodech přes 52 korun a domácí pečení tak zhořklo už při placení u kasy, letos na zákazníky čeká naopak příjemné překvapení. Ochota lidí platit za drahé potraviny pominula, a obchodníci tak musejí sahat k dlouhá léta nestandardním cenám, aby k nim spotřebitelé přišli nakoupit.

Výrazně se letos rozhodl přilákat pozornost Globus, který hlavní surovinu na máslové mazance zlevnil pro držitele své věrnostní kartičky až o 60 % – běžná 250gramová kostka másla v obchodě vyjde na 17,90 Kč. Bez věrnostní kartičky pak na 24,90 Kč.



Velmi atraktivní ceně pak ještě více konkuruje supermarket Tesco s cenovkou 16,90 Kč za 250gramové balení. Této nevídaně nízké ceny dosáhnete při nákupu s věrnostní kartou tohoto supermarketu. Bez věrnostního programu necháte u pokladny opět 24,90 Kč.



Cenovka 16,90 Kč za standardní balení másla je skutečně dlouhé roky nevídaná. Za stejné peníze, které by vás vloni stála jediná kostka másla, letos můžete mít hned tři, a není tak divu, že akce láká nemálo zákazníků. Na kolik ale vyjde nákup dalších surovin na mazanec?

Vejce supermarket nabízí za 4,99 Kč/kus u 10kusového plata a 4,96 Kč stojí podestýlkové vejce velikosti M ve 30kusovém balení.



Mouku jsme sehnali v nedalekém regálu za 9,90 Kč a nejlevnější droždí za 4,90 Kč. Mléko pak za 9,90 Kč/l a cukr za 16,90 Kč/kg.



Při spotřebování 330 gramů mouky, 60 gramů cukru, půl kostky droždí, jednoho vejce, 70 gramů másla, 115 ml mléka jsme s náklady za těsto na přibližně 18 korunách. Když přidáme rozinky, citrónovou kůru anebo více másla pro chuť, jsme na 28 korunách a máme hotový pořádný domácí mazanec. Čerstvý a bez konzervantů či „gumové“ konzistence po jeho stání v igelitu na regálu.

Ještě levnější pečení si pak dopřávají lidé, kteří dávají přednost pečení na rostlinných tucích a namísto másla přidávají tuk Hera. Ten stojí 4,90 Kč za 250gramovou kostku, a rázem tak jsme se vším všudy za použité suroviny na nějakých 24 korunách. Cenovka 4,90 Kč za Heru však neunikla ani zájemcům o nákup většího množství, a my jsme se už setkali akorát s prázdným regálem.



Přestože jde o pečení opravdu za pár korun, ne každý má chuť své volno trávit u trouby, a zaznívá tedy otázka, zdali se vyplatí pro chuť domácího pečiva několik desítek minut v kuchyni strávit, anebo raději koupit již hotové pečivo v odpovídající kvalitě.

Levné velikonoční pečivo ze supermarketu? Na chuťový zážitek většinou zapomeňte

Po zhlédnutí nabídek obchodů s již hotovým velikonočním pečivem můžeme poznamenat, že v supermarketech za pár korun levné a chutné pečivo v domácí kvalitě nenajdete. Spotřebitele, jimž se nechce doma mazance, beránky anebo velikonoční bochánky péct, čeká volba, zda chtějí za více peněz kvalitu, anebo se smíří s pečivem z igelitu, jež půjde s domácím srovnat jen horko těžko.

Náznak, že o slastný zážitek většinou v supermarketu nejde, najdeme i v recenzích na některé z pečiv. „Nekvalitní pečivo se syntetickou příchutí a nechutnou konzistencí. Absolutně bez chuti,“ dozvídáme se u mazance za 39,90 Kč o hmotnosti 400 gramů od jednoho ze zákazníků s dodatkem, že horší mazanec nikdy nejedl a nakonec „šel do koše“.



Zajímalo by vás, co za necelých 40 korun s takovouto nepříliš přívětivou recenzí dostanete? Inu, je toho více, než byste většinou použili běžně v kuchyni: „Pšeničná mouka, Pitná voda, Cukr, Rostlinný olej řepkový, droždí (živá kultura Saccharomyces cerevisiae), Cukr granulovaný nerozpustný, Mandle loupané plátky, Pekařský přípravek (zvlhčující látka sorbitol, sušená syrovátka, pšeničná mouka, emulgátor (E471, E481), Sušený vaječný žloutek, Pšeničný lepek, Sušený vaječný bílek, Bramborové vločky, Aroma, Sušený pšeničný kvas, Dextróza, Maltodextrin, Barvivo (beta-karoten), Kyselina: kyselina citrónová, Stabilizátor (E466, guma guar), Látka zlepšující mouku kyselina askorbová, enzymy), Jedlá sůl, Mašlovací směs (mléčná bílkovina)“.

Malý 200gramový mazanec za 34,90 Kč od značky Penam pak můžete okusit, pokud dostanete chuť na tyto suroviny: „Pšeničná mouka, Voda, Cukr, Margarín (palmový tuk, řepkový olej, voda, emulgátory: E471, E475, lecitiny; aromata, regulátor kyselosti: kyselina citronová), Droždí, Přípravek (pšeničná mouka, pšeničná sladová mouka, emulgátor: E471; zahušťovadlo: xanthan; látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová; regulátor kyselosti: E341; enzymy), Sůl s jódem (jedlá sůl, jodičnan draselný), Vaječná melanž (vaječná melanž, jedlá sůl), Citronové aroma, Enzymy (obsahují pšenici), Látka zlepšující mouku: kyselina L-askorbová“.

A na složení, které se nepodobá domácímu velikonočnímu pečivu, se připravte i třeba u mazance od značky Odkolek za 56,90 Kč.



Skutečně chutné mazance, které vyrábí poctivé pekárny, sice není problém zakoupit – oproti cenám domácího pečení se však pohybujeme v úplně jiných relacích a připravte se, že za mazance v domácí kvalitě jen z běžných surovin necháte nemalý peníz. Poctivý mazanec, u něhož se vám při četbě složení nevybaví chemická laboratoř, je kupříkladu na internetovém supermarketu Rohlík.cz od pekárny Zrno Zrnko. Byť jde o větší kus, vážící 0,78 kg, připravte se, že za něj zanecháte 289,90 Kč. U pečiva holt platí, že čím méně (chemických) surovin, tím více peněz.



Překvapení leckdy skýtá nejen seznam složení. Kromě nízkých cen domácího pečení oproti prefabrikovaným výrobkům ne vždy valné chuti a složení, diskuze na sociálních sítích v posledních dnech pohltila také fotka slevy na mazanec z Globusu, kterou lidé jen tak neviděli. Z původní ceny 69,90 Kč byl zlevněn na 69,80 Kč, a zákazníkům Globus dopřál slevu u půlkilového bochníku celých 0,10 Kč. Daný mazanec už po fiasku s původní slevovou akcí řetězec aktuálně zlevnil na 54,90 Kč, což už je cena blížící se více domácímu pečení, přesto je otázkou, zda po pobytu ve fólii bude jeho chuť totožná jako u domácího pečení.

Jinde na netu:

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

