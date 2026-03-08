„Šidil se o nedělní oběd. Bránit ČT...“ Dozvuky Moravcova odchodu

Václav Moravec oznámil svůj konec. Konec v ČT. A přišly reakce. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib či předseda ODS Martin Kupka Moravcovi poděkovali. Kupka slíbil, že bude dění kolem České televize pečlivě hlídat. Zcela jiný pohled na Moravcův pořad nabídl někdejší hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

„Šidil se o nedělní oběd. Bránit ČT...“ Dozvuky Moravcova odchodu
Foto: Screen: ČT24
Popisek: Václav Moravec oznámil konec v pořadu OVM.

Publicista Václav Dolejší ze serveru Seznam Zprávy si po Moravcově oznámení položil zásadní otázku. „O čem se po dnešních Otázkách bude mluvit?“

 

Digitální tvůrce Adam Komers poznamenal, že v ČT bude docházet k manipulaci a cenzurním zásahům zvenčí.

„Václav Moravec se dnes s diváky rozloučil s tím, že nelze nadále garantovat redakční nezávislost a kritickou reflexi, a tudíž z ČT odchází. To jinými slovy znamená, že do vysílání televize veřejné služby začíná otevřeně zasahovat manipulace a cenzura zvenčí. To je zajímavý kontrast s tím, že svobodu slova Tomia Okamury údajně musí ochránit poslanecká imunita. To se v žurnalistickém prostředí jmenuje novinářská nezávislost, která je v demokracii nejen garantovaná, ale i nedotknutelná. ‚Gratuluji‘ vedení České televize a zejména vedení zpravodajství ČT, že tento základní princip fungování nezávislé žurnalistiky během pár měsíců vlády hnědo-rudé Burešovy junty nedokázala ochránit. Moravec tedy odchází, Mrzena, Kubal a spol. zůstávají a budou ‚bojovat‘,“ poznamenal Komers.

Předseda ODS Martin Kupka Moravcovi poděkoval a slíbil, že bude ČT hlídat.

„Václavu Moravcovi patří velké poděkování za vše, co pro Českou televizi, ale i pro nezávislou a objektivní žurnalistiku v Česku udělal. Byť okolnosti, za kterých odchází, mohou doprovázet různé pochybnosti, budeme pečlivě hlídat dění v ČT a bránit jakýmkoli zhůvěřilostem, které by z Kavčích hor mohly vycházet,“ napsal Kupka na sociální síti Facebook.

I předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel zdůraznil, že je odhodlán ČT bránit.

„Václavu Moravcovi patří poklona za těch 21 let nezávislé a kritické práce vůči nám politikům bez ohledu na to, jaký máme ‚politický dres‘. Okolnosti jeho konce doprovázejí obavy a strach našich občanů o budoucnost nejen ČT, ale také Českého rozhlasu. Za TOP 09 mohu slíbit, že dostojíme usnesení předsednictva z letošního ledna a jsme připraveni bránit média veřejné služby všemi dostupnými politickými a legislativními prostředky,“ zdůraznil.

Také předseda Pirátů Zdeněk Hřib Moravcovi poděkoval.

Velmi mě mrzí okolnosti, za kterých končí Václav Moravec v České televizi. Jeho závěrečná slova jen potvrdila to, co říkáme dlouhodobě. Veřejnoprávní média musejí být nezávislá a nestranná. Jinak budou ztrácet relevanci a kvalitní novináře ve svých řadách. Každý den slýcháme snahy o destabilizaci médií a jejich rozvracení. Útoky, zastrašování, urážky. A to i ze strany politiků. To je nepřijatelné. Média nejsou a nemají být naši lokajové a nemají jít politikům na ruku. Směr, kterým se Česko vydává, mě upřímně děsí,“ zdůraznil Hřib.

A hned pokračoval.

„Za Piráty chci jednoznačně říct, že nechceme jít cestou Slovenska a Maďarska. A nedovolíme to. A Václave Moravče, jménem všech Pirátek a Pirátů děkuji. Za Vaši práci, přístup a úroveň diskuse, kterou jste v uplynulých dvaceti jedna letech do České televize přinášel. Vážím si toho,“ pravil Hřib.

Odchodu Václava Moravce zalitovala i europoslankyně za STAN Danuše Nerudová, která zdůraznila, že prací politiků je i čelit nepříjemným otázkám.

„Chci poděkovat Václavu Moravcovi za 21 let v České televizi. Bylo mi vždy ctí být Vaším hostem, přeji Vám hodně úspěchů v další kariéře. Veřejnoprávní médium přichází o další tvář. P.S. Je mi líto, že řada politiků nechápe, že čelit kritickým otázkám je součástí naší práce,“ napsala na sociální síti X.

O slovo se přihlásil také bývalý jihomoravský hejtman a poslanec Michal Hašek.

„O jakých otázkách budeme mluvit po dnešních veřejnoprávních Otázkách VM? Za mne jednoznačně o tom, že by se slušelo Václavu Moravcovi poděkovat za desítky let práce, kdy se ošidil o nedělní oběd v pravé poledne, dát mu cenu i s diplomem a rozpustit to celé privátní one man show za peníze nás, koncesionářů. Nikoliv bez náhrady, ale Česká televize jistě najde nový formát i nové tváře, které nahradí stárnoucího trucovníka, který se urazí, když mu host nejde na ruku,“ konstatoval Hašek na sociální síti Facebook. 

Podle bývalého hejtmana nastal čas skončit s pozvánkami stále stejných kamarádů před kamery. I podle Haška měl Moravec ve skutečnosti šmrnc, ale tato éra už podle jeho názoru vyčichla.

„Je čas ukončit formát, který by se po těch desítkách let už měl správně jmenovat ‚Otázky a odpovědi Václava Moravce‘. Mimochodem, výběr dnešních témat byl tak katastrofální, že byl pro mne poslední kapkou k napsání těchto řádek. Česká republika čelí opravdu mnohem vážnějším výzvám než pracovní morálka poslankyně Šichtařové či služební auto Ochranné služby Policie ČR pro předsedu Sněmovny, jen tato dvě pseudo témata zabrala podstatnou část z prestižní první vysílací hodiny. Česká televize, Václav Moravec i my diváci máme na víc. Hezký zbytek neděle všem,“ rozloučil se.

