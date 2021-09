„Skoro jsem umřel. Ale velký lockdown už ne.“ Překvapí vás, kdo tohle řekl

reklama

Za ČSSD přijal pozvání Jan Birke. Koalici SPOLU zastupoval Ivan Adamec. Hnutí SPD reprezentovala Vladimíra Lesenská. Za Přísahu dorazil Tomáš Jarkovský, Piráty a STAN reprezentoval Martin Jiránek. Hnutí ANO vyslalo Kláru Dostálovou. A za KSČM byl ve studiu Zdeněk Ondráček.

Úvodním tématem bylo vyšetřování otravy řeky Bečvy. "Když se podíváte na časovou osu, jak se vyvíjela kauza, tak v pondělí to bude rok, kdy kauza Bečva vznikla. Je to rozsáhlá ekologická katastrofa. Všechno by bylo normální, kdyby do toho nevstoupila politika," domnívá se Adamec a poukazuje na výroky ministra životního prostředí Richarda Brabce. "Vyšetřovací komise rozhodně nemá nahrazovat orgány činné v trestním řízení," poznamenal také s tím, že by rád počkal na závěry mimořádné schůze, která má být 30. září. Komise dnes totiž schválila téměř jednomyslně závěrečnou zprávu a požádala právě o svolání mimořádné schůze.

"Takováto velká ekologická katastrofa nemůže být ani pravicová, ani levicová. Mělo by to být padni komu padni, ten, kdo pochybil, by měl nést důsledky," zmínil následně Birke, jenž se podobně jako Adamec těší na zveřejněné závěry vyšetřovací komise, které mají zaznít v pondělí. Již nyní je však možné se dočíst, že došlo k pochybení inspekce životního prostředí, což Adamec i Birke zmíníli.

Klára Dostálová (ANO). Reprofoto: ČT24

Vyšetřovací komisi jako alternativu vnímá Tomáš Jarkovský. "Táhne se to dlouho, a tak považuji za správné, že došlo k prošetřování na půdě Poslanecké sněmovny," míní. "Komise má za cíl přezkoumat postup orgánů, které to vyšetřovaly, zjistit nedostatky. Máme rok od havárie a koncepčně se nic v postupech komise nezměnilo," řekl k vyšetřování Jiránek. "Nejenom tuto věc bychom měli řešit rychleji," dodala k celé věci Lesenská.

V otázce kolem vyšetřování byla ve studiu usvědčena ministryně Klára Dostálová z překrucování citací. Četla totiž tweet ministra životního prostředí Brabce, kdy se jej chtěla zastat, že před rokem tím, že sliboval rychlé vyšetření události, nemyslel zdrojem otravy místo, odkud látka unikla, ale právě danou látku, jež řeku otrávila. Tweet si však upravila, vynechala z něj právě informaci o kyanidech, na což ji upozornil moderátor Řezníček.

Očkovat proti covidu povinně?

Tématem, které také rezonuje společností, je povinné očkování proti covidu-19, kdy většina občanů s tímto nesouhlasí. Nesouhlasí s tím ani hosté ve studiu. Ale jaká by udělali případně kandidáti opatření? "Skoro jsem na covid-19 umřel. Chci na něj rychle zapomenout. V žádném případě bych už určitě ale nikdy nešel do centrálního lockdownu. Je třeba případně lokalizovat ohniska, více testovat," míní Birke.

"My bychom se snažili doočkovat seniory," zmínil jako jedno z opatření Jarkovský. Proti plošným opatřením následně vystoupila Lesenská. "Prosazovali bychom ale určitě uznání protilátek. Protilátky člověk vytváří, když projde onemocněním. Testy na to by měly být zdarma. A následně by mělo být na poradě s praktickými lékaři, zda by doporučili očkování, či nedoporučili, pacientovi s protilátkami," řekla Lesenská. Proti lockdownu pak následně vystoupil i Adamec.

Martin Jiránek (PirSTAN). Reprofoto: ČT24

Dostálová následně obhajovala propagaci očkování, která je podle ní dostatečná. Moderátor Řezníček však tvrdil, že žádnou vládní kampaň nezaznamenal, což však nepotvrdili hosté ve studiu. Ti se ministryně zastali, že kampaň viděli. Řezníček se tak omluvil, že on si jí skutečně nevšiml. Dostálová následně hovořila i o tom, že je třeba vymýtit dezinformace kolem očkování a koronaviru.

Jiránek následně apeloval na to, aby si nenaočkovaní lidé mohli vybrat vakcínu dle vlastního výběru. Ondráček se pro změnu rozhovořil o tom, že není vyloučeno, že bude stačit pouze třetí dávka, ale že bude nutná i dávka čtvrtá.

Rozdělená společnost

Rozpojila, či spojila epidemie koronaviru společnost? Podle Adamce rozpojila. "Někdo věří pohádkám, které věří na sociálních sítích. Vytratil se zdravý rozum, jak s tím covidem se chceme vypořádat. Bariéra se tady už vytvořila, jsou tady striktní očkovači, striktní odporovači. A bylo by nemoudré tu bariéru zvyšovat," řekl Adamec.

Jan Birke (ČSSD). Reprofoto: ČT24

"Nadělali jsme spoustu chyb, ale celý svět stál před novou situací. Společnost je rozdělená, nejen u nás," podotkla následně Dostálová a poznamenala, že určitě je vláda poučenější, než byla. Ona sama by následně byla také pro uznávání protilátek, což by důvěře společnosti dle jejích slov mohlo pomoci. Zároveň zdůraznila, že nevěří, že Česko patří mezi nejhorší v covidu. Podle ní existuje řada zemí, které si upravovaly čísla ohledně mrtvých - a zároveň "vyzdvihla", že se u nás nemuselo masově pohřbívat. "Tím nezpochybňuji číslo 30 tisíc mrtvých," zdůraznila však.

Bezpečnost. Jak na ni?

V Česku chybí státní i městští policisté. Jak změnit to, aby byl zájem o pozice strážníků i policistů? Birke by například nabídl stabilizační příspěvky při přijetí. "V žádném případě bychom neměli sahat na výsluhy, zdaňovat je. Co se týče městské policie, jsem rád, že z ministerstva vnitra přišel program, kdy dávají 5000 na městského strážníka, město může přidat - za to covidové období. Jsou lokality, které jsou velmi nebezpečné, ale žijeme v jedné z nejbezpečnějších zemí na světě," poukázal Birke, že jsme v první desítce.

Jiránek následně za Piráty slíbil, že nebudou snižovány výsluhy policistů. "To se šíří nějaký hoax," sdělil Jiránek. "Každá země si musí hýčkat policisty, hasiče. Problém je zejména management u policie, kdy se z nich stávají úředníci. Byrokracie při sepsání každého přestupku je děsivá," poznamenal následně k mužům zákona a k problémům, které je trápí, Adamec. Chybí mu také dostatek policistů na silnicích v označených autech. "Doporučoval bych příští vládě, aby to řešila," sdělil Adamec závěrem. Lesenská pak už jen podotkla, že by si policisté zasloužili, aby byly schvalovány takové zákony, které budou smysluplné - narážela tím na současné schválení zákona, kdy řidiči musí dodržovat 1,5metrový odstup při předjíždění cyklisty.

