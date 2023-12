„Starejte se radši o ČR.“ Kalousek se nemazal s Fialou, který ho nechce

„Kdybych byl někdy premiér, kandidatury řadových členů koaličních stran by mě nezajímaly. Měl bych jiné starosti. Třeba o Českou republiku.“ Tak Miroslav Kalousek odpověděl premiéru Petru Fialovi (ODS) na jeho slova, že Kalousek by byl „přítěží“ chystané kandidátky koalice SPOLU pro volby do Evropského parlamentu. Expředseda TOP 09 a exministr financí dostal nominaci pražské organizace strany pro účast na kandidátní listině.

Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek, jenž je dnes jen řadovým členem TOP 09 dal před časem najevo, že by se rád stal europoslancem. O jeho kandidatuře v rámci koalice SPOLU, tedy v rámci koalice ODS, lidovců a TOP 09, však ještě není rozhodnuto a premiér Petr Fiala (ODS) dal ve vyjádření pro CNN Prima News najevo, že si Kalouskovu kandidaturu v rámci SPOLU nedovede představit. Např. kvůli tomu, jak se Kalousek mnoho měsíců vyjadřuje o vládě.

„Nedokážu si to představit,“ řekl Fiala na dotaz, co říká případné Kalouskově kandidatuře.

Fiala zdůraznil, že jako předseda ODS a premiér nemůže ovlivnit, koho do eurovoleb nominuje jeho koaliční partner – TOP 09, ale vyjádřil naději, že členové této strany při úvahách o nominaci zohlední všechny faktory. „Ale počkejme, až TOP 09 dá nominace, věřím, že bude uvažovat ve všech souvislostech,“ nechal se slyšet premiér.

A Kalousek mu odpověděl přes sociální síť X.

„Tak to mám kliku. Pokud vím, pan předseda Petr Fiala není členem výkonného výboru. Nebo že by už byl? Těžko říct, nějak už to dopadne,“ konstatoval. A později ještě doplnil pár slov. „Omlouvám se všem, kterým tahle malichernost zapleveluje stránky. Snažím se ji komunikovat co nejméně. Slibuji jediné: Kdybych byl někdy premiér, kandidatury řadových členů koaličních stran by mě nezajímaly. Měl bych jiné starosti. Třeba o Českou republiku,“ prohlásil.

V diskusi po svými příspěvky se dozvěděl, že by si raději měl založit novou politickou stranu. „Vás je na europoslance škoda, stejně jste tu kandidaturu nemyslel vážně, přijdete s něčím novým a 15–20 % voličů dostanete,“ zaznělo.

„Chtěl bych se dožít doby, ve které budete premiér,“ padlo také.

Ale ne každý Kalouskovi vyjádřil podporu.

„Já se fakt picnu. Tak se ještě může začít hádat koalice a Andreje nebudeme mít za dva roky, ale podstatně dřív,“ napsala Pavlína Slabá.

„Sláva, porazili jsme Bureše, nastal pravý čas okopávat si kotníky,“ doplnil Jirka Honzů.

Tereza Coufalová Kalouska požádala, aby to nepřeháněl.

„Nepřekrucujte to. Interview jsem sledovala. Paní redaktorka se ho na Vaši kandidaturu zeptala a on stručně odpověděl. Z Vašeho tweetu to vypadá, že se celý pořad řešil jen Kalousek,“ poznamenala.

