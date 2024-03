„Stejně si to prosadíme.“ Zamítnutí peněz pro Prague Pride: Víme, co se dělo

reklama

„Je rok 2024 a kulturní výbor magistrátu neschválil dotaci pro Prague Pride v rámci podpory cestovního ruchu,“ tweetovala v úterý rozčíleně zastupitelka za Prahu Sobě Hana Třeštíková.

Nařkla zástupce koaličních ODS a KDU-ČSL, jejichž zástupci prý hlasovali proti, a Piráty, kteří na jednání výboru nedorazili, tím pádem se nepodařilo sehnat dost hlasů. A rovněž Jiřího Pospíšila z TOP 09, který prý byl přítomen, ale „ani nehlesnul“.

„To je zase ostuda,“ rozčílila se bývalá radní pro kulturu, že duhový průvod nebyl uznán za turistické lákadlo hodné veřejné podpory.

Je rok 2024 a kulturní výbor magistrátu neschválil dotaci pro Prague Pride v rámci podpory cestovního ruchu. Proti byl zástupce @kdu, SPD a @SpoluKoalice. Na výboru nebyl nikdo od @piratipraha. Pan náměstek @Pospisil_Jiri k tomu ani nehlesnul. To je zase ostuda. — Hana Třeštíková (@hankatrest) March 12, 2024

Že je „pochod hrdosti“ menšin pro Prahu turistickým přínosem, je některými zdůrazňováno od dvou covidových ročníků 2020 a 2021.

Při tom prvním zmíněném byla přiznána milionová dotace, větší než kdy dříve, i když akce kvůli pandemické uzávěře proběhla jen ve formátu on-line, bez velkého průvodu, bez setkání a dalších akcí. Dotace byla navíc přiznána dodatečně, protože na podzim 2019 spolek nestihl zažádat v oficiální termínu. Pomohla jim právě Hana Třeštíková, tehdejší radní pro kulturu.

Ta hned v první Prague Pride ve funkci společně s primátorem Hřibem nechala na magistrátu vyvěsit duhovou vlajku (poprvé v historii) a vyznala se: „Chodím na Prague Pride každý rok a těším se do průvodu i letos. Chci žít ve městě, kde každý může žít beze strachu a cítit se přijímaný.“

Psali jsme: Primátor Hřib: Je potřeba se zasadit, aby měli všichni stejná práva a příležitosti

„Živnostníci nám odpadávají jak hrušky, služby závislé na turistickém ruchu kolabují, ale pražští zastupitelé podpoří zbytný pochod. Je až s podivem, že někdo takovou reprezentaci podporuje,“ poznamenala k tomu na twitteru Eva Hrindová z hnutí Naštvané matky.

O rok později dotace ve výši 650 tisíc neprošla. „Zastupitelstvo hl. m. Prahy dnes neschválilo můj návrh na podporu festivalu Prague Pride. Chyběly hlasy opozičních ODS a ANO, ale také bohužel koaličních zastupitelů z řad TOP 09 a STAN. Je to smutná vizitka těchto stran,“ tweetovala tehdy Třeštíková, která opět byla navrhovatelkou.

„Prague Pride není pouze pro LGBTIQ komunitu, ale přináší úžasný program pro celou Prahu, miliony do cestovního ruchu a můj oblíbený čas v roce,“ bouřil se tehdy Kryštof Stupka, duhový aktivista a zaměstnanec Evropského parlamentu. A vybízel tehdejšího primátora Hřiba, aby to napravil.

Psali jsme: Duhová NULA – na magistrátu nepřiklepli dotaci pro Prague Pride. Aktivista už žaluje Hřibovi

Důvodem bylo, že k hlasování o této položce se zastupitelstvo po celodenním jednání dostalo až k půl jedné v noci, kdy už řada zastupitelů tehdejší koalice, duhovému průvodu nakloněných, odešla spát.

Kromě toho spolek Prague Pride čerpá na další své aktivity částky v milionech. Například i na projekt Jsme fér, který provádí s pěti dalšími neziskovkami a který má za oficiální cíl lobbovat mezi poslanci za tzv. manželství pro všechny.

Její rozčílení ale krotí Jiří Pospíšil, náměstek pro kulturu, kterého ParlamentníListy.cz oslovily: „O žádné schválení nebo neschválení dotace se nejednalo. O samotné dotaci rozhoduje zastupitelstvo na základě usnesení Rady. V tomto případě se jednalo o stanovisko výboru, kde každý člen má právo vyjádřit svůj názor,“ sdělil Pospíšil pro ParlamentníListy.cz.

Podle informací z jednání výboru, potvrzených z několika zdrojů, bylo původně v plánu schválit dotaci na Prague Pride 2024 skrytě v balíku s dalšími turistickými pobídkami.

Proti tomu se ale postavil předseda výboru, lidovec Jan Wolf, který navrhl a prosadil vyčlenění této dotace k separátnímu hlasování.

Třeštíková měla lidovci v rozčílení říci něco ve smyslu, že „za ty roky by už taky mohl změnit názor“, ale hlasování proběhlo.

Podle našich zdrojů hlasoval proti dotaci Jan Wolf a zástupce SPD; zastupitel ODS se měl zdržet hlasování. Pro malý počet přítomných ale dotace na Prague Pride nebyla schválena.

Rozčílená Hana Třeštíková měla podle informací z jednání pronést, že v zastupitelstvu to stejně projde.

„Přestože se s jejich stanoviskem neztotožňuji a dotaci podporuji, nevidím důvod skandalizovat a útočit na ty, kteří mají jiný názor,“ říká pro ParlamentníListy.cz Jiří Pospíšil.

„Je dobré zmínit, že se jedná o veřejné peníze a na ty nemá žádný projekt, tím pádem ani Prague Pride, automatický nárok,“ dodává radní pro kulturu.

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Budeme muset počkat, jak rozhodnou zastupitelé hlavního města,“ uzavírá.

Pirát Adam Zábranský k tomu na síti X napsal, že je především trapné, jak to konzervativci vždycky vytáhnou z balíku turistické podpory a chtějí hlasovat odděleně.

„Hlavní je, co k tomu řekne zastupitelstvo, a tam to jako vždy podpoříme. Ale teda je to trapný (trapné je ostatně každý rok i projednání na zastupitelstvu, kdy to na vyžádání konzervativců hlasujeme odděleně),“ tweetoval radní.

Hlavní je, co k tomu řekne zastupitelstvo, a tam to jako vždy podpoříme. Ale teda je to trapný (trapné je ostatně každý rok i projednání na zastupitelstvu, kdy to na vyžádání konzervativců hlasujeme odděleně). Kulturní výbor byl oproti původnímu termínu přesunutý, proto tam třeba… — Adam Zábranský ???? ???? (@adamzabransky) March 12, 2024

V loňském roce kolem Prague Pride proběhl menší spor v rámci vládní koalice. Zatímco Zdeněk Hřib každý rok vyvěšoval na celý týden duhovou vlajku z balkonu magistrátu, jeho nástupce Bohuslav Svoboda z ODS neakceptoval všechny nápady, co by v Praze mohlo být o srpnovém „Pride týdnu“ v duhovém. A schytal to.

„ODS vadí duha. Z rozhodnutí primátora Svobody Praha během Pridu nenaváže na některé symbolické kroky: Město letos nevyvěsí v ulicích duhové vlajky, neosvítí Petřínskou rozhlednu duhovými barvami, ani nepřemaluje přechod na Mariánském náměstí,“ psal novinář Filip Titlbach.

Hana Třeštíková dokonce Svobodu obvinila, že nechce vyvěšovat duhovou vlajku z magistrátu. To primátor popřel.

Loňská Prague Pride nakonec proběhla s nejvyšší politickou záštitou, když v čele průvodu z Václaváku na Letnou pochodoval nejen náměstek primátora Hřib, ale i první vicepremiér Rakušan a ministři Bartoš a Lipavský.

Fotogalerie: - Pochod Prague pride 2023

Psali jsme: Proč být hrdý na to, s čím se člověk rodí? Rozhovor s gayem, který to vidí jinak Pekarovou nahradil proti Schillerové Niedermayer. Důchody vysvětlil na přitoku s výtokem Ukrajina, solární baroni, neziskovky. Na to peníze najdou. Český občan je pro ně až úplně poslední, protestuje Okamura „Ostuda, smutek, hnus“. Martha Issová se pustila do poslanců kvůli manželství

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE