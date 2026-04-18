„To budou všichni koukat.“ Klempíř se těší na další bitvu Motoristů

19.04.2026 12:11 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Ve Sněmovně sedí politici a pak Motoristé. A to jsou rváči. Přesně tak se na dnešní politické poměry dívá ministr kultury Oto Klempíř, podle kterého Motoristé představují protiváhu „lepšolidí“ z pražské kavárny. Stranou jeho pozornosti nezůstala ani změna financování České televize. Popsal také, jak vnímá české umělce. Vidí je prý jako hráz proti Tetrisu. Nakonec prozradil, co chystá do budoucna.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministr kultury Oto Klempíř

Ministr kultury za Motoristy Ota Klempíř zavítal do podcastu Chuť moci Thomase Kulidakise. Motoristy popsal jako rváče, kteří se ve Sněmovně opravdu snaží. Thomas Kulidakis Klempíře označil za člověka, který nenechává chladným prakticky nikoho.

Anketa

Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?

2%
96%
2%
hlasovalo: 12634 lidí
„Když to vidíš v tý Sněmovně, tak vlastně jediný rváči jsou tam jako Motoristi, to je speciální skupina lidí, tam zbytek jsou politici, ale ty Motoristi nejsou úplně politici, to je klub rváčů,“ nechal se slyšet člen vlády.

Motoristy vnímá jako protiváhu „lepšolidí“ z pražské kavárny. „Tak jsme tam měli koncept, který se jmenoval: My jsme vaše garáž, ne kavárna,“ vrátil se Klempíř do časů předvolební kampaně. Kampaně, kterou podle vlastních slov zakončil vítěznou tečkou.

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Teďka musíme dát tu vítěznou tečku a vymyslel jsem koncept spolu s mojí ženou, ona je jako hodně kreativní, jsem vymyslel koncept, který se jmenuje: Volte motoristy, nikdo se to nedozví.“

Oto​ Klempíř

  • AUTO
  • ministr kultury
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdůraznil přitom, že nekandidoval kvůli penězům. Pochopil prý také, že politika je hodně tvrdá a mohou do ní vstoupit jen lidé, kteří se nebojí tvrdosti politiky. Podle Klempíře politika není v žádném případě hra. Je to tvrdá rvačka, zdůraznil Klempíř.

Anketa

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?

2%
97%
1%
hlasovalo: 24208 lidí
Pozornost věnoval i změně financování České televize. Zdůraznil, že koalice nechce ovládnout ČT, jen se chce přidat k těm evropským zemím, které média nefinancují skrze nějaké koncesionářské poplatky, ale fakticky ze státního rozpočtu. Klempíř prohlásil, že členové koalice rozhodně nechtějí udělat žádnou ze tří věcí, ze kterých jsou podezíráni. Nechtějí prý Českou televizi a Český rozhlas ani ovládnout, ani ožebračit, ani zničit. „Třikrát ne, za tím stojím,“ zdůraznil Klempíř.

Zdůraznil také, že chce hledat peníze pro kulturu. I pro živé umění. Rozhodně prý nechce českou kulturu ničit, byť v souladu s ostatními ministry Motoristů vnímá, že Česko musí šetřit.

V tu chvíli se ho Kulidakis zeptal, co tedy koaliční poslanci ANO, SPD a Motoristů vlastně chtějí. A dostal odpověď.

„No, chceme, aby to byla normálně fungující televize, která bude placena ze státního rozpočtu a která bude pod kontrolou NKÚ, neboli kontrolního úřadu. Jo, který bude kontrolovat hospodaření, protože víš co, my tam máme taky určitý jako lidi v televizi, v rádiu, kteří říkají, že se tam nehospodaří dobře, i se tady dobře, a my to nemáme jak dokázat,“ vysvětloval Krejčíř, který otázky hospodaření ČT a ČRo vnímá jako minové pole. „No a my jsme se rozhodli, že to minové pole odminujeme.“

A kvůli tomu si vysloužil nálepku ničitele české kultury. Osobně se mu prý zdá, že až do konce volebního období budou před veřejností stát čtyři mušketýři, kteří neustále budou pod tlakem. Bude to prý Klempíř, Macinka, Turek a Babiš.

Ing. Andrej Babiš

  • ANO 2011
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Petr Macinka

  • AUTO
  • místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
9%
7%
hlasovalo: 6342 lidí
„To jsou takoví čtyři mušketýři, do kterých se to bude valit. No a já chci přesvědčit lidi, že to tak není,“ pravil Klempíř s tím, že se rozhodně nevidí jako ničitele české kultury. Osobně vnímá kulturu jako sepětí ducha a hmoty. Umělci podle něj neustále působí na lidi. „Aby to nebylo o tom, že přijdeš domů, zapneš si počítač a hraješ prostě Tetris. Oni jsou hráz proti Tetrisu,“ zavzpomínal na slavnou hru, která kralovala v Česku v 90. letech minulého století.

Nakonec prozradil ještě jednu věc.

„By the way, se se těším na další kampaně, protože už mám motoristům vymyšlené další kampaně a to budou všichni koukat,“ nechal se slyšet Klempíř.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

Babiš , ČRo , ČT , ekonomika , ODS , rozpočet , volby , Turek , ANO , motoristé , Macinka , Klempíř , Chuť moci , kulura

Váš názor? (Hlasovali 3 čtenáři)

Je podle vašeho názoru Ota Klempíř dobrým ministrem kultury?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 4 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„To budou všichni koukat.“ Klempíř se těší na další bitvu Motoristů

12:11 „To budou všichni koukat.“ Klempíř se těší na další bitvu Motoristů

Ve Sněmovně sedí politici a pak Motoristé. A to jsou rváči. Přesně tak se na dnešní politické poměry…