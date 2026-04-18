„To budou všichni koukat.“ Klempíř se těší na další bitvu Motoristů

Ministr kultury za Motoristy Ota Klempíř zavítal do podcastu Chuť moci Thomase Kulidakise. Motoristy popsal jako rváče, kteří se ve Sněmovně opravdu snaží. Thomas Kulidakis Klempíře označil za člověka, který nenechává chladným prakticky nikoho.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Motoristy vnímá jako protiváhu „lepšolidí“ z pražské kavárny. „Tak jsme tam měli koncept, který se jmenoval: My jsme vaše garáž, ne kavárna,“ vrátil se Klempíř do časů předvolební kampaně. Kampaně, kterou podle vlastních slov zakončil vítěznou tečkou.
„Teďka musíme dát tu vítěznou tečku a vymyslel jsem koncept spolu s mojí ženou, ona je jako hodně kreativní, jsem vymyslel koncept, který se jmenuje: Volte motoristy, nikdo se to nedozví.“
Zdůraznil přitom, že nekandidoval kvůli penězům. Pochopil prý také, že politika je hodně tvrdá a mohou do ní vstoupit jen lidé, kteří se nebojí tvrdosti politiky. Podle Klempíře politika není v žádném případě hra. Je to tvrdá rvačka, zdůraznil Klempíř.
Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
Zdůraznil také, že chce hledat peníze pro kulturu. I pro živé umění. Rozhodně prý nechce českou kulturu ničit, byť v souladu s ostatními ministry Motoristů vnímá, že Česko musí šetřit.
V tu chvíli se ho Kulidakis zeptal, co tedy koaliční poslanci ANO, SPD a Motoristů vlastně chtějí. A dostal odpověď.
„No, chceme, aby to byla normálně fungující televize, která bude placena ze státního rozpočtu a která bude pod kontrolou NKÚ, neboli kontrolního úřadu. Jo, který bude kontrolovat hospodaření, protože víš co, my tam máme taky určitý jako lidi v televizi, v rádiu, kteří říkají, že se tam nehospodaří dobře, i se tady dobře, a my to nemáme jak dokázat,“ vysvětloval Krejčíř, který otázky hospodaření ČT a ČRo vnímá jako minové pole. „No a my jsme se rozhodli, že to minové pole odminujeme.“
A kvůli tomu si vysloužil nálepku ničitele české kultury. Osobně se mu prý zdá, že až do konce volebního období budou před veřejností stát čtyři mušketýři, kteří neustále budou pod tlakem. Bude to prý Klempíř, Macinka, Turek a Babiš.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Nakonec prozradil ještě jednu věc.
„By the way, se se těším na další kampaně, protože už mám motoristům vymyšlené další kampaně a to budou všichni koukat,“ nechal se slyšet Klempíř.
