„To se dozvídám až od vás.“ Zima se střetl s Fischerem a ukázal čísla

Podle bývalého rektora Karlovy univerzity a kandidáta na prezidenta Tomáše Zimy není deklarovaná podpora koalice SPOLU pro trojici kandidátů překvapivá. „Vybrali si tři nejpopulárnější osobnosti,“ prohlásil Zima s tím, že on má podporu třinácti senátorů a senátorek. To, že Zimu naopak veřejně podpořil prezident Miloše Zeman, může podle senátora a dalšího z kandidátů prezidentské volby, Pavla Fischera, mít vliv na některé nerozhodnuté voliče.

„Koalice SPOLU si vybrala tři nejpopulárnější osobnosti, které v tom pelotonu jsou a určitě je to jejich názor. To ale neznamená, že by ostatní nebyli demokratičtí, však se jedná o demokratické volby, ve kterých občané rozhodnou,“ prohlásil Zima v debatě na CNN Prima NEWS.

To, že ho koalice SPOLU podpořila, nijak zvláště nekomentoval senátor Pavel Fischer. „Volby jsou soutěž a koalice došla k závěru, že podpoří více lidí. Já vím, že mám co nabídnout, umím pracovat s politickými strukturami státu, a to je podle mě důležitá kvalifikace,“ uvedl Fischer.

Podle něj by to mohlo některé nerozhodnuté voliče ovlivnit, stejně jako podpora Tomáše Zimy prezidentem Zemanem. „Je to věc názoru. Určitě to může nějaké nerozhodnuté voliče ovlivnit. Mě podpořilo na padesát lidí ze Senátu a ze Sněmovny, což je mnohem širší podpora, než je potřeba. Je to politická legitimizace vstoupit do té soutěže,“ pochlubil se Fischer.

„Já se toto dozvídám teď od vás, já se soustředím na sbírání podpisů občanů, těch mám přes čtyřicet tisíc, kvalifikaci mi zajistilo třináct senátorek a senátorů jak za ODS, ANO, tak STAN a tito lidé vyjádřili jako zástupci občanů tuto svoji vůli,“ kontroval Zima se svými čísly.

Velkým tématem jejich debaty byla loňská krize, kdy se kvůli zdraví prezidenta uvažovalo o aktivaci článku 66 ústavy. Fischer tehdy jako člen výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost prosazoval aktivaci článku, zatímco Zima jako vedoucí lékařského konzilia posuzoval Zemanův zdravotní stav.

Podle Fischera v první řadě nešlo o Zemanovo zdraví, ale o nedostatečnou reakci na zjištění tajných služeb o zapojení Ruska do výbuchů ve Vrběticích. „Jak se vůbec dostala diskuse o článku 66 na stůl? Náš výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost sledoval pozadí té velké krize s ohledem na Vrbětice a nás zajímalo, jak na to reagovaly jednotlivé instituce, a ta reakce od prezidenta zcela chyběla. Proto jsme dali na stůl aktivaci článku 66, a to bylo dávno před tím, než nastaly ty zdravotní obtíže hlavy státu. Prezident podle nás vypadl ze své role,“ prohlásil Fischer.

„To, co se potom dělo, bylo jen pokračování, ale Senát nemá v popisu práce sledovat něčí zdravotní stav, nám stačí vysledovat, jestli je někdo schopen vykonávat svoji funkci, nebo ne. Pokud ne, tak musí preventivně připravovat přechod některých pravomocí na ostatní ústavní činitele, a to do doby, než bude prezident zase fit,“ vysvětloval.

Zima se k aktivaci článku 66 vyjadřovat nechtěl, prý se soustředil jen na zdravotní stav prezidenta. „Je to otázka komunikace, mě ustavila Ústřední vojenská nemocnice jako vedoucího konzilia, já jsem se věnoval čistě těm postupům, zda je postupováno správně v té léčbě. Několikrát jsem ho navštívil, i teď jsem s ním v kontaktu a mě osobně se týkala jen ta stránka léčebné péče o hlavu státu,“ uvedl Zima.

„Je ale samozřejmě otázka, jak by měla kancelář prezidenta republiky informovat veřejnost o zdravotním stavu hlavy státu,“ dodal Zima za souhlasného pokyvování Fischera.

„Právě o to šlo, kancelář prezidenta neplnila svoji roli, kterou má ze zákona, však si vzpomeňte, jak kolem zdraví tehdy těžce nemocného Zemana mlžili, a mluvčí Ovčáček dokonce psal něco o tom, že prezident snědl vinnou klobásu a meruňkové knedlíky,“ pokračoval Fischer.

Podle Zimy ale bylo tyto informace nutné brát s rezervou. „Pan prezident doopravdy jedl vinnou klobásu, ale bylo to pár soust, a ne standardní porce,“ zavzpomínal Zima.

Posledním tématem diskuse obou kandidátů na prezidenta bylo manželství stejnopohlavních párů a adopce. Fischer dnes na tiskové konferenci prohlásil, že jako prezident by podepsal zákon o stejnopohlavním manželství.

„Jsme parlamentní demokracie, když se na něčem usnesou poslanci a senátoři, tak to musí každý uznat, dokonce i prezident. Prezident nenavrhuje zákony, o těch se rozhoduje v Parlamentu, proto to musí prezident podepsat,“ uvedl Fischer, ale dodal, že jinak k tomu má své názory.

„Jinak k těm právům a povinnostem stejnopohlavních párů, ta musejí být samozřejmě v zásadě srovnaná, ale s prominutím bych nechtěl, aby se tomu říkalo manželství. Tady bych doporučil, aby nadále zůstalo to rozdělení. A jinou optikou by se měla řešit i problematika dětí, protože to je nejcitlivější téma,“ uvedl s tím, že nesouhlasí například s adopcí, protože dítě má právo znát svoji matku a otce.

Takové případy se ale podle Zimy musejí posuzovat individuálně. „Já se domnívám, že stejnopohlavní páry by měly mít stejná práva, a co se týče adopcí, já si myslím, že u nás se to vždy velmi pečlivě posuzuje jak u manželů, kteří nemohou mít děti, a stejným metrem se to musí pečlivě posuzovat i u stejnopohlavních párů. Pokud bude naplněna výchova dítěte mezi stejnopohlavním párem, což bude individuálně posouzeno, tak proč ne,“ uvedl Zima.

