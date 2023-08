„Trestáme Rusko včetně občanů!“ Rakušan přiložil a to neměl dělat

Na průzkum upozornila ČTK, od které informaci převzala další média včetně veřejnoprávního Českého rozhlasu. Káťo, konečná! Takhle to je, i když děláš, že to nechápeš. Ministr vnitra Vít Rakušan se na sociální síti X, dříve Twitter, vrátil ke dvěma kauzám znásilnění, které se odehrály v posledních dnech a měli se jich dopustit Ukrajinci. Vysvětlil, jaký je rozdíl mezi uplatňováním kolektivní viny vůči Ukrajincům a vůči Rusům. U jeho příspěvku se rozjela ostrá diskuse, která už si žije vlastním životem…

reklama

V neděli uspořádal ministr vnitra Vít Rakušan tiskovou konferenci ke dvěma případům znásilnění a pokusu o vraždu, kterého se v Česku měli v posledních pár dnech dopustit dva občané Ukrajiny. Rakušan zdůraznil, že pachatelé nejen těchto trestných činů nesmějí ujít trestu, ale jedním dechem dodal, že je obrovskou chybou, pokud někdo rozmíchává nenávistné nálady namířené proti ukrajinské komunitě jako celku. Do protikladu k ukrajinské komunitě postavil ruské občany.

„Rozmohl se nám tu takový nešvar: Že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu: Pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde. Takže jednou provždy, Péťo, Káťo a vy ostatní, co děláte, že to nechápete: Ne, není to totéž,“ zdůraznil Rakušan na sociální síti X.

Mgr. Bc. Vít Rakušan STAN



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V diskusi pod příspěvkem se přihlásil komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk, který parafrázoval slova expremiéra Andreje Babiše (ANO), který dostal pod tlak svého někdejšího ministra zdravotnictví a dnes velvyslance ve Finsku a kdysi také účastníka soutěže Super Star Adama Vojtěcha.

„Kdo je Péťa, kdo je Káťa? Řekněte jména, nebuďte slušnej!“ pravil Honzejk.

A Rakušan mu odpověděl.

„Pěťa je ještě součást filmový hlášky. No dobře, a Káťa je Konečná, vy novináři z člověka dostanete po neskutečným tlaku i to, co vůbec nechtěl říct!“ odvětil ministr.

Své si v příspěvku řekla i předsedkyně komunistů a europoslankyně Kateřina Konečná. „Víťo, nešvar, který se nám tu rozmohl, je hlavně Vaše pokrytectví a dvojí metr,“ sdělila ministrovi.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Promluvil též její dlouholetý stranický kolega, který býval v 90. letech minulého století mladou tváří komunistů.

„Já bych rozlišoval občany Ruska na ty, co Putinově válce fandí a ty, co mají odvahu nesouhlasit. Sdílená odpovědnost za režim asi existuje, ale není Rus jako Rus,“ konstatoval Dolejš.

Na přelomu tisíciletí Dolejše v pozici mladé tváře strany nahradila právě Konečná, která se poslankyní Parlamentu stala v roce 2002 ve svých jednadvaceti letech. Poslankyní byla až do roku 2014. Poté se stala europoslankyní a tou je dodnes.

Brněnský právník Tomáš Tyl to vzal od podlahy.

„Víš, Vítku, bych Ti něco řekl, ale za ten ban mi to nestojí. Tady máte rusofobního ministra vnitra, který zavádí cenzuru a chová se jak despota, protože nás zatáhl do jeho vlastní války. Přiznám se, že by mi vůbec nevadilo, kdyby sem přišel Rus a vzal si ho na převýchovu. Gulag nebo Guantanámo, oni si ti imperialisti z Východu i Západu nemají vůbec co vyčítat. Akorát nevím, jak se rusky řekně běžná americká výslechová metoda – waterboarding,“ začal zostra.

Ukrajinský režim označil za „fašistický“ a konstatoval, že tento režim vládne v Kyjevě od roku 2014, od demonstrací na Náměstí Nezávislosti – na Majdanu.

„A co je nejvíc – mluvte s Ukrajinci! Oni Vám nejvíc řeknou, v jaké bídě je nechal Zelenský a jak utíkali ne před Rusy, ale před partičkama nácků,“ žádal Tyl.

Nakonec Rakušana označil za „Ropušana“ a přidal další slovní ránu.

„A Ropušan? Vyfetovaný vykulenec, co se vyžívá v moci à la Bach. Zvrhlík a nemocný člověk. Bohužel je před ním o dost nemocnější Černochová a úplně tupý Blyštivý Péťa – ten je prostě jen hadrovej...“ nešetřil kritikou.

Člen Rady pro Rozhlasové a televizní vysílání Vadim Petrov se v myšlenkách vrátil do minulosti a připomněl Rakušanovi, že po druhé světové válce v Norimberském procesu se svět rozhodl kráčet složitou cestou a hledal v soudních procesech individuální viníky a vyhýbal se paušálnímu odsouzení všech Němců. Už proto, že i v Hitlerovském Německu žili Němci, kteří se Hitlerovi stavěli na odpor.

„Když se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Když se něčeho dopustí stát, je potrestán stát včetně svých občanů. Tedy lidí. Vždy je tedy potrestán člověk. Na principu individuální viny byl postaven Norimbersky proces. Nikoliv na principu viny kolektivní. Za válečné zločiny nebylo potrestáno Německo, ale zločinci, kteří páchali válečné zločiny. Nebyli odsuzováni VŠICHNI příslušníci německého národa. Na principu kolektivní viny byli pronásledovaní Židé jen proto, že byli Židé. I etnická čistka, tedy vysídlení německého obyvatelstva z Československa po roce 1945, bylo uplatnění kolektivní viny. Takhle jednoduché to je. I když to Vítek Rakušan nechápe,“ vzkázal Petrov ministrovi vnitra.

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 18498 lidí

Slovní kanonádu namířenou na ministra vnitra uzavřel Daniel Vávra, herní tvůrce a spoluzakladatel Společnosti na obranu svobody projevu.

„Prosím vás, řekněte mi, že to je fake. Že to nenapsal? Že ne? Tohle už je i pod úroveň Gustáva Husáka. A je vcelku jedno, kolik hlášek z filmů k tomu obhajování svýho donebevolajícího pokrytectví použije,“ žádal Vávra.

A pokračoval:

„Hentý imperialisti trestajů ludí! To je tudlencta kolektivná vina, sůdruzi! To my něrobíme! My tresceme Rusko! A všetkých jeho občanou! A to niesů ludi! Takže netresceme ludí, ale ludí! To vám vravím! A na všetkých rozvracečov nášho demogratického zrízenia si posvítí sůdruhovia z našich demogratických bezpečnostných sborov. Obzvlášť na sůdružku Katku a sůdruha Péťu!“

Psali jsme: Přežívá, shání práci, moc nejí. Rom o Ukrajincích, úřadech práce a Češích Baxa a soudy s emigranty. Nevzpomíná si, dohledat důkazy bude složité Přehlídka policejní techniky v Plzni. „Někomu fakt je*lo“. Na prázdném náměstí si ji fotili turisté Rakušane, odstupte, nezvládáte to. Po noční Hostivaři vyslovil Okamura výzvu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama