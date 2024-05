„USA, Německo. A dobrá zpráva: Bývalí voliči Fialy.“ Novinky o svobodě slova na konferenci. Od kandidátů do EP

reklama

Přežije svoboda slova boj s dezinformacemi? Tuto otázku vetkla do názvu 2. ročníku konference ke svobodě slova Společnost pro obranu svobody projevu, která ji uspořádala v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí. Do prvního diskusního panelu byli pozváni zástupci stran, které mají reálnou naději na zastoupení v novém Evropském parlamentu, přičemž jejich reprezentanty mohli být jen lidé z prvních tří míst stranické kandidátky. Cílem bylo zjistit jejich postoje ke svobodě slova, boji s dezinformacemi a hate speech, k unijním legislativám přebírajícím pravomoci České republiky. A také se od nich dozvědět, budou-li zvoleni, co od nich a jejich kolegů z kandidátky očekávat a co by byly jejich priority v Evropském parlamentu pro svobodu projevu. Toto téma asi nebylo zcela po chuti zástupcům České pirátské strany a STAN, a tak se „z časových důvodů“ omluvili.

Anketa Má být Luboš Xaver Veselý odvolán z Rady ČT za svá slova o Magdě Vášáryové? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 630 lidí

Moderátorka z Rádia Universum Martina Kociánová v úvodu připomněla dobu nesvobody před rokem 1989 a nadnesla, zda se do oněch časů v posledních letech nevracíme. Tato úvaha zvedla ze židle nynějšího europoslance za ODS a lídra kandidátky Spolu Alexandra Vondru. „Myslím si, že jsem tady jeden z mála, možná jediný, kdo šel kvůli svobodě slova sedět,“ připomněl někdejší disident a signatář Charty 77, že od 18. září do 10. listopadu 1989 pobýval ve vězení v Praze-Ruzyni, a dal tak rázně najevo, že k tomuto tématu je on osobou nejpovolanější. „Přirovnání dneška k tehdejší situaci není namístě. Stoprocentně jsem si jistý, že pražský magistrát sem nevyšle policii, aby tohle shromáždění nějakým způsobem umlčel,“ upozornil Alexandr Vondra.

Svoboda je pod tlakem mainstreamových liberálních elit

Připustil, že paralely s dobou komunismu sice nejsou namístě, ale titul konference Přežije svoboda slova boj s dezinformacemi? namístě zcela je. „Svoboda slova je v posledních letech pod stoupajícím tlakem. A to ze dvou směrů. Jednak je to tlak mainstreamových liberálních elit z Ameriky, z Británie, v Evropě v tom má čelné místo Německo. Pod tímto společenským tlakem se šíří autocenzura přes imperativy politické korektnosti. Proto je nejdůležitější mít odvahu mluvit. I proto si vážím práce Společnosti pro obranu svobody projevu. A za druhé tu jsou legislativní akty, které k nám směřují z Bruselu. Já jsem nepodpořil ani jeden z těch, kterými se tady zabýváme,“ zdůraznil Alexandr Vondra. „Nepodpořil, ale zdržel jste se hlasování,“ podotkla moderátorka. „Jiní nehlasovali vůbec,“ ohradil se europoslanec ODS.

Fotogalerie: - Konference SOSP

Anketa Jsou za pokus o atentát na Roberta Fica zodpovědní činitelé liberální opozice, médií a neziskových organizací? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20792 lidí

Zástupce hnutí ANO Ondřej Knotek, který v blížících se volbách obhajuje mandát europoslance na 3. místě kandidátky, přiblížil, jak to také v Bruselu funguje. „Místopředseda Evropské komise odpovědný za klimatickou politiku se bavil jenom s těmi, kteří mu kývali. Těm, co mu nekývali, řekl: ‚Vy nechcete zachránit planetu, váš názor není důležitý‘. Dokonce se stávalo i to, že pracovní skupiny evropských úředníků konzultovaly téma především s těmi, kteří zastávali názor, co chtěly ty skupiny slyšet. Čím méně některý europoslanec souhlasí s evropskou integrací, čím méně souhlasí s Green Dealem, čím méně souhlasí s migrací, tím víc je izolován. Existuje tam sanitární kordón. Pokud nějaký návrh takový europoslanec předloží, hlasuje se proti ne kvůli návrhu samotnému, ale kvůli tomu, kdo ho předložil,“ líčil fungování EP Ondřej Knotek.

Je nepochopitelné přijít s myšlenkou dezinformace

Lídr kandidátky SPD a Trikolory Petr Mach předeslal, že obě strany mají ve svém volebním programu pro evropské volby napsáno, že boj za svobodu slova a právo na ni považují za posvátné. „Takové slovo tam máme, protože svobodu slova považujeme za problém prvního řádu, zatímco náš boj proti migračnímu paktu, proti Green Dealu je až boj druhého řádu. Když nebudeme mít svobodu slova, tak k čemu nám bude si myslet, že migrační pakt je špatný, že Green Deal je špatný, když se naše myšlenky nedostanou k uším voličů?“ položil řečnickou otázku. A k tomu citoval někdejšího libertariánského kandidáta na prezidenta USA Rona Paula: „Svobodu slova nemáme proto, abychom se bavili o počasí. Svobodu slova máme proto, aby lidi mohli říkat velmi kontroverzní věci. Pokud v tom nejsme konzistentní, tak neobhajujeme svobodu doopravdy.“

Psali jsme: SPOLU do kampaně: Porazit Putinovy užitečné idioty, vyzval Vondra Macinka, Dostál a Mach společně na ČT. Pirát se posmíval „Nejnebezpečnější průlom do našeho ústavního systému v historii.“ Češi jdou na hokej, ve Sněmovně dusno „Migranti tu nejsou.“ Nerudová v superdebatě, vypukl smích

Podle Petra Macha z toho plyne, že jakýkoli pokus omezovat svobodu slova jde proti samotnému principu svobody slova, protože svobodu slova musíme hájit absolutně. „Je pro mě naprosto nepochopitelné, jak může někdo přijít s myšlenkou pojmu ‚dezinformace‘. Je názor, je nějaký popis faktu, který může být přesný–nepřesný, pravdivý–nepravdivý, ale každý má právo říkat svůj názor. Každý má právo říkat nějaké své tvrzení a jiný na to může reagovat, že to tak není. Ale jakékoli názory nebo informace potírat a nějak shora označovat, že jsou jedny správné a jiné nesprávné, je strašně zlé a budeme proti tomu bojovat,“ slíbil historicky první předseda Strany svobodných občanů, kterou v Bruselu v letech 2014 až 2017 jako europoslanec zastupoval.

Ti, co ničí evropský automobilový průmysl, jsou pitomci

Lídrem společné kandidátky koalice hnutí Přísaha a politické strany Motoristé sobě je podnikatel a expert v oblasti automobilového průmyslu Filip Turek. „Pokud zasednu v europarlamentu za koalici Přísahy a Motoristů, tak vás mohu ujistit, že budu hlasovat proti jakýmkoli snahám řešit svobodu slova, řešit cenzuru, řešit hate speech na nadnárodní úrovni a nenechat si pouze naši právní úpravu, která funguje podle mě skvěle. Šíření poplašných zpráv, šíření dětské pornografie, pomluvy, to jsou všechno věci, které v našem právním systému jsou popsány. Takže úplně nesouhlasím s absolutní svobodou, protože absolutní není. Ale je velmi dobře popsaná v našem právu. Jakákoli snaha o to potlačovat dezinformace jde většinou ze strany dezinformátorů, kteří věří tomu, že když destruujeme evropský automobilový průmysl, tak ochladíme planetu. Já je s nadsázkou považuji za dezinformátory, když oni toto slovo používají, ale ve skutečnosti jsou to pitomci,“ prohlásil bývalý formulový pilot.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nemyslí si, že by jakákoli elita, jakákoli politická síla v jakékoli zemi na světě měla určovat, kdo má a nemá pravdu, kdo má, nebo nemá blbý názor. „Každý má právo i na sebeblbější názor, každý má právo se plést. A pokud tím nikoho neohrožuje, neměl by ho nikdo penalizovat nebo odsuzovat. Svoboda slova je zcela zásadní téma. Rozhodně jsme proti snahám, o které se dlouhodobě usilovala paní Jourová, aby se stalo to nejhorší pro twitter, když začal provozovat svobodu slova. Je úplně jednoznačné, že i ve Spojených státech byly volby ovlivňovány pomocí toho, že sociální sítě označily někoho za dezinformátora nebo za nevhodného pro vyjadřování se na sociálních sítích. To je něco, co do moderní společnosti v žádném případě nepatří, a budu proti tomu vystupovat za jakoukoli cenu,“ zdůraznil Filip Turek.

Pomluva je pomluvou na hliněné tabulce i v televizi

Odborník v oboru zdravotnického práva Ondřej Dostál bude usilovat o zvolení do Evropského parlamentu z druhého místa kandidátky. „Je mi potěšením vystoupit na tomto semináři jako reprezentant koalice STAČILO!, která se dala dohromady na základě toho, co nás spojuje, ne rozděluje. A právě důsledná ochrana svobody projevu je jedna z věcí, na které jsme se jasně shodli. Já jsem za covidu učinil osobní zkušenost s ‚legracemi‘, jako je pojem dezinformací, cancel culture a podobně. Především bych chtěl zdůraznit, že svoboda projevu není nějaký abstraktní ústavně-právní koncept, ale důsledný nástroj zpětné vazby, aby se společnost vyhýbala chybným rozhodnutím a dokázala se dostat z chybné koleje. Jenom taková společnost, která umožňuje svobodu slova, se nezapouzdří a dokáže prosperovat,“ vysvětlil Ondřej Dostál.

Ing. Ondřej Knotek ANO 2011



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Odůvodnil, proč je nutné trvat na tom, aby nakládání s informacemi zůstalo v demokratickém státě pod kontrolou ústavních principů a veřejného dohledu. „Ústavní principy jsou neměnné. Pomluva je pomluvou, ať ji někdo napsal na hliněnou tabulku, nebo ať někdo řekl v televizi, že někdo jiný napsal proruský dopis na ambasádu,“ připomněl blamáž přítomného europoslance Vondry. „Stejně tak hate speech, nenávistný projev, je stejný, ať už někdo říkal, že Kartágo musí být zničeno, nebo někdo jiný říkal, že Palestince musíme vybombardovat,“ přidal narážku na komunálního politika také v barvách ODS. „Tyto nástroje mají trestněprávní popis, nepotřebujeme pracovat s žádnými novými pojmy dezinformací na to, abychom se před těmito jevy chránili. Stačí vymáhat to, co tady vždy bylo. Tyto principy zachovám já i moji kolegové v Evropském parlamentu. Proč byste mi to měli věřit? Protože jsem to činil dosud,“ konstatoval právník Ondřej Dostál.

Nespokojení voliči pětikoalice jí vyčítají cenzuru

Předseda Svobodných Libor Vondráček začal tím, že jeho strana má svobodu už v názvu, a tak jí lze určitě věřit, že za ni bude bojovat. „Bojovali jsme za ni už tehdy, kdy to ještě nebylo tak atraktivní téma. Jsem rád, že se nás tu sešlo tolik, že tu máme vyloženě společnost, která má za cíl bránit svobodu projevu, a že těch lidí, kteří si uvědomují, že tu ubývá svobody projevu, je čím dál tím víc. Mám pro vás dobrou zprávu. Podle exkluzívního průzkumu pro TV Nova, v němž byly zkoumány názory nespokojených voličů pětikoalice, jichž je prý 50 procent z těch, co ji volili, 56,7 procenta z nich vyčítá nynější vládě, že zavádí cenzuru. Možná je to pravda, možná ne, na to si asi každý udělá názor sám. Ale fakt je ten, že když se tady zaváděla cenzura v době, kdy jsme ještě v ústavě neměli napsáno, že je cenzura zakázaná, tak cenzoři říkali stejné dobré důvody, proč máme zavést cenzuru. A dnes slýcháme úplně stejné argumenty, proč máme tzv. bojovat s dezinformacemi,“ poznamenal Libor Vondráček.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jako právník vnímá problém svobody slova i jako dvě strany jedné mince. „Na jedné straně se blokují a trestají nežádoucí projevy a na druhé straně se privilegují média, která jsou ta ‚správná‘. Ať už je to v legislativě EMFA, tedy Evropského aktu o svobodě médií, nebo v případě, kdy dnes máme do České televize sypat daleko více peněz, ačkoli na ni nekoukáme. Tohle jsou dvě strany jedné mince. Je důležité si uvědomovat nejen to, že se na nás něco chystá, ale že už se tady mnoho nedobrého v ochraně svobody projevu stalo. Možná jste zaregistrovali nějaké soudní excesy, se kterými třeba nesouhlasíte. Já jsem přesvědčen, že naše předpisy nejsou úplně v pořádku, že je třeba už existující předpisy opravit. Máme totiž obecně formulované verbální trestné činy, které dávají příležitost ke zneužití této obecné formulace, aby se někteří za velice podobné projevy trestali a jiní netrestali,“ připomněl předseda Svobodných ne neobvyklou praxi našich soudů.

Piráti bojují proti autoritářům, o svobodě se nebaví

Videoherní designér, scenárista, režisér, ale také spoluzakladatel Společnosti pro obranu svobody Daniel Vávra vylíčil svou zkušenost s počítačovou hrou Kingdom. Ta je situovaná do 15. století a inspirovaná českými zeměmi v době husitské. Ve světě ovšem sklidila kritiku jako rasistická a sexistická, neboť v ní chybějí černoši, takže neodpovídá rozmanitosti dnešního světa. „Nekandiduji ani se na to nechystám, ani jsem do revoluce neseděl, protože mi v její době bylo 14 let. Nicméně mám velmi osobní zkušenost s cancel culture kvůli husitům. Ne lokální, ale celosvětovou. A to tak, že o mně psal New York Times či CNN, že jsem šovinistický rasista. Ale ‚novináři‘, co o tom psali, se odmítali s námi bavit, protože jsme ohavní a nechutní, se kterými se nebaví, protože jsou ohavní a nechutní, natož aby se jim dala možnost se obhajovat, protože obhajování nechutností nepatří do slušné společnosti. A to se bavíme o počítačových hrách. To bylo v roce 2016, od té doby se nic k lepšímu nezměnilo,“ zhodnotil Daniel Vávra.

Ing. Petr Mach, Ph.D.



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Věnoval se také tomu, že se Piráti odmítli zúčastnit konference o svobodě projevu. „Viděl jsem jejich volební spot, kde uvádějí, že bojují proti autoritářům. To je zajímavé, protože kdo je dnes autoritář? V Polsku vyhrála liberálně demokratická vláda a spustila čistky, za které by v případě předchozí vlády bylo Polsko nejspíš vyloučeno z Evropské unie nebo by na ně EU uvalovala brutální sankce. Kdo je tedy autoritář, proti němuž chtějí Piráti bojovat? Zaujalo mě vyjádření Dava Smithe, amerického libertariánského politického komentátora, že konzervativní a ‚pravicové‘ strany plní v posledních desítkách let, bohužel, jakousi roli stafáže pro liberály. Vždy proti něčemu strašně bojují, prohrají, ale když se později dostanou k moci, tak místo aby to vrátili do původní podoby, tak s tím neudělají vůbec nic a začnou bojovat proti něčemu jinému, co je momentálně aktuální téma. Tím se ta společnost posouvá čím dál tím víc liberálně. To mi přišlo úplně příznačné,“ dodal předseda správní rady SOSP.

Psali jsme: „Zastavovat vás bude Rumun? Zhovadilost.“ Turek a Šlachta drtili Rakušana. Posměch i Nerudové „Regulovat se to musí. Ale...“ Vondra o internetu. Zítra to vyřeší konference Zlikviduje Jourová svobodná média? Nedovolme jí to. Konference v Praze Vydírání? Někdo drží Fialu za… To není normální. Lídr eurokandidátky Turek tuší

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE