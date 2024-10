„Umírá mnohem víc Ukrajinců než Rusů. V zimě nebudou mít topení.“ Profesor temně

Profesor John Mearsheimer v internetovém zpravodajství System Update prohlásil, že podpora Západu určená Ukrajině viditelně ochládá. Rusové ničí Ukrajinu už 955 dní a podle profesora politologie je jasné, že s Ukrajinou je zle.

Jedním dechem dodal, že podpora ochabne nejen ze strany Spojených států. Profesor má za to, že jak Němci, tak Britové dávají Ukrajincům najevo, že s další pomocí už to nebude nijak slavné, protože vyčerpali své možnosti. To všechno podle něj znamená, že se Ukrajinci ocitnou v hlubokých, ale opravdu hodně hlubokých problémech, protože jsou na pomoci od Západu existenčně závislí.

John Joseph Mearsheimer je americký politolog, filosof a teoretik realistické teorie mezinárodních vztahů. Je profesorem na Chicagské univerzitě. Jeho nejznámější prací je odborná publikace o izraelské lobby v zahraniční politice Spojených států, Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.

To, v jak velkém srabu Ukrajinci jsou, je podle profesora politologie vidět i na samotném bojišti.

„Když pak jdete na bojiště a podíváte se, co se děje na bojišti, je naprosto strašné, co se děje s Ukrajinci. Opakovaně poukazuji na to, kolik umírá Ukrajinců a kolik umírá Rusů. Jaký je poměr ztrát. vzhledem k obrovské ruské převaze v palebné síle a ve vzdušné síle umírá mnohem, mnohem více Ukrajinců než Rusů,“ zdůraznil profesor s tím, že to je pro Ukrajinu devastující už kvůli tomu, jak početnou populaci mají k dispozici obránci a kolik je naproti tomu Rusů. „Takže v této opotřebovávací válce Rusové zvítězí,“ zaznělo z úst profesora.

Mearsheimer k tomu dodává, že ruská vojenská mašinérie evidentně šlape. Ruští vojáci postupují a zabírají další a další metry ukrajinské půdy.

„A pak bych chtěl na závěr říct, že se blíží zima a Rusové už zničili obrovskou část elektrické sítě na Ukrajině a je zcela jasné, že jsou připraveni zničit to, co z té elektrické sítě zbylo, což znamená, že mnoho civilistů v zimě nebude mít topení, nebudou mít teplou vodu a tak dále a tak dále,“ pravil profesor.

Takhle podle profesora vypadá katastrofická situace. „V novinách se objevují příběhy, které říkají, že možná dalších 400 000 Ukrajinců opustí zemi a přestěhují se do západní Evropy kvůli drsným podmínkám, kterým čelí v důsledku rozpadu elektrické sítě,“ doplnil.

Jeví se mu to prý jako naprosto příšerná situace, ale bohužel nepochybuje o tom, že Ukrajinci jsou odsouzeni ke zkáze. Pokud tato válka potrvá dostatečně dlouho.

Prof. John Mearsheimer warns that Ukrainians are "definitely doomed" in the war against Russia: pic.twitter.com/Ra3c0XU1Qu — System Update (@SystemUpdate_) October 4, 2024

A to je důvod, proč by z jeho pohledu měli Ukrajinci válku ukončit co nejrychleji. „Měli by tuto válku ukončit co nejrychleji, aby minimalizovali počet mrtvých Ukrajinců a maximalizovali množství ukrajinského území, které si mohou ponechat. Čím déle tato válka trvá, tím více Ukrajinců umírá a tím více území ztrácejí,“ zdůraznil Mearsheimer. Jen má za to, že jeho slova se asi dostanou až k příliš málo uším.

Moderátor Glenn Greenwald okamžitě doplnil, že Západ Ukrajince prakticky obětoval. „Je pozoruhodné, že od začátku bylo jasné, že argumentem bylo, že musíme udělat vše pro záchranu Ukrajiny a Ukrajinců. To, co jsme ve skutečnosti dělali, bylo obětování Ukrajiny a Ukrajinců na oltář našich geopolitických cílů týkajících se Ruska.“

