„Ušatý šmoula.“ To Šlachta neuslyší rád. Jeho život a práce...

„Žádný spasitel (zase) nepřijde,“ varuje v rámci blížících se voleb hudebník Petr Štěpánek (Trikolóra) před očekáváním velkých povolebních změn od nových stran. Míní, že výsledek v případě jejich vstupu do Sněmovny je jasný již předem, a očekává tedy, že i nové protikorupční hnutí Přísaha bývalého policisty Roberta Šlachty skončí ve stejných kolejích jako předtím Věci Veřejné či ANO premiéra Andreje Babiše. „Ušatý šmoula nyní chce být politikem, pročež chce opět co? Samozřejmě, nemýlíte se, chce bojovat proti korupci. Co také jiného, že? Kouzelné ovšem je, že když byl policistou, téměř nic nevypátral,“ píše a vzpomenul, jak to bylo s pádem Nečasovy vlády.

Vždy je podle něho výsledkem to stejné a záhy se prý ukáže, že „ona nová spasitelská partička trpí úplně stejnými neduhy jako jakákoli jiná politická partaj před nimi i po nich, je jen v řádu věcí“.



„V každém větším kolektivu se totiž kromě slušných lidí vyskytují také hajzlíci, vezoucí se na vlně uměle vybuzené poptávky,“ dodává s tím, že po prázdných řečech nastává období, kdy tyto nové tváře začnou dělat sami totéž, co „nesmlouvavě a hlasitě kritizovali“. Mgr. Petr Štěpánek Trikolóra



Připojil i několik příkladů z ne až tak vzdálené minulosti. „To bylo slávy, když nastupovaly Věci Veřejné. Na Klárově při té příležitosti dokonce pálili z děla. Pak ovšem přišel náraz na realitu, trapasy, skandály, soudy, rezignace, a nakonec hodně neslavný konec. Vzpomínáte ještě? Novinář Radek John byl kdysi ministrem vnitra a majitel bezpečnostní agentury Vít Bárta ministrem dopravy. Záhy už ministrem nebyl ani John, ani Bárta, VeVerky, jak se jim říkalo, se štíply, vznikla stranička LIDEM, Karolina Peake byla osm dní ministryní obrany, no, a pak přišly další volby a nad Věcmi Veřejnými se zavřela voda,“ vzpomenul.



A v narážkách pokračoval i k aktuálně nejsilnějšímu politickému subjektu premiéra Andreje Babiše. „Nastoupil další protikorupční spasitel. Tentokrát slovenské provenience. Akce nespokojeného občana. Opět se našla spousta voličů. Oligarcha, kterého devadesátá léta učinila druhým nejbohatším člověkem v zemi, svůj politický vzestup postavil na kritice devadesátých let. Ne že by i on v něčem neměl pravdu, ale o to teď nejde. Máte snad pocit, zvláště pak vy, kteří jste jej volili, že za těch osm let, co je ve vládě, respektive co je nejvlivnějším mužem v zemi, se nějak zásadně k lepšímu změnilo české korupční prostředí? Že se zlepšil dennodenní provoz české politiky? Že vládní politici už nemají žádné skandály? Pokud o něčem takovém víte, dejte vědět,“ ohodnotil stav po několikaleté vládě Babišova hnutí ANO. Radek John VV



Jiné to podle něj nebude ani v případě zvolení bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Roberta Šlachty a jeho Přísahy. „Chlapík, který se tak strašně moc chtěl stát policejním prezidentem, že pak ty, kteří mu nevyhověli, pomohl zlikvidovat policejně-prokurátorským pučem. Něčemu podobnému se obvykle říká státní převrat. Čtyři sta policistů v akci, zabavené zlato, zabavené miliony, poslanci ve vazební šatlavě, premiérova nejbližší spolupracovnice zatýkaná uprostřed noci a voděná spoutaná v ‚medvědovi‘ jako nějaký vrah. A na samém konci? Nezdaněné kabelky. Jako vedlejší efekt ovšem pád vlády a změna mocenských poměrů v zemi. Bravo!“ vzpomíná na pád Nečasovy vlády.



„A tenhle ušatý šmoula nyní chce být politikem, pročež chce opět co? Samozřejmě, nemýlíte se, chce bojovat proti korupci. Co také jiného, že? Kouzelné ovšem je, že když byl policistou, téměř nic nevypátral a výsledky jeho práce – rozuměj počet případů, které byly nejen stíhány, ale také skutečně odsouzeny – jsou tristní,“ míní Štěpánek o Šlachtovi. Andrej Babiš ANO 2011



A dodává, že to má být vidět i v samotném programu jeho hnutí: „Kromě korupce nyní přísahá také na Evropskou unii. Jenže chtít bojovat proti korupci a zároveň podporovat bruselský byrokratický moloch, který korupci přímo generuje, je dokonalý oxymóron. Obojí naráz prostě nelze. Ale to je asi pro některé voliče příliš složitá úvaha.“





