„V Bruselu chtějí Maďarsko udusit.“ Viktor Orbán řekl XTV vše. Zvlášť o Ukrajině

Jako úvodní otázku Viktor Orbán zodpověděl, kdy se naposledy bál o život svůj či svých blízkých: „Já na to nemyslím. Když postřelili Roberta Fica, tak tehdy jsem na to myslel. Od té chvíle se velmi modlíme za uzdravení mého přítele, ale napadla mne tehdy myšlenka, jestli to byl osamělý atentátník, nebo jestli je v pozadí tohoto činu nějaká organizovanost. Kdyby šlo o organizovanost, tak všichni, kteří jsme nyní na straně míru a argumentujeme v zájmu míru, jsme ve větším ohrožení,“ uvedl maďarský předseda vlády s tím, že v Maďarsku se žije dobře, protože je to svobodná země. „Nám je cizí, abychom prožívali každodenní strach, že může dojít k atentátu. Budapešť je bezpečné město,“ podotkl v rozhovoru pro XTV.

Od atentátu na Fica však sleduje reakce, které jej znepokojují neméně než samotný atentát. „V on-line prostoru proudí nenávist bez jakýchkoli právních mantinelů, které by se daly uplatnit. Tady musíme něco udělat, protože pak se takové případy mohou opakovat,“ uvedl Viktor Orbán.

Se svým slovenským protějškem Robertem Ficem se Orbán shoduje v otázce odmítání dodávek zbraní na Ukrajinu a zahájení mírových jednání. Naopak poznamenal, že české a maďarské stanovisko jsou si vzájemně velmi vzdálené. „A mohu říct českým divákům, že podle maďarského vnímání není tato válka naše válka. Paní Jourová vždy říká, že je to naše válka, ale Maďaři si to nemyslí. Maďaři si myslí, že je to válka mezi dvěma slovanskými národy, dokonce válka bratrů, kterou by Evropané neměli interpretovat za svou vlastní válku. Není naším úkolem, abychom se do toho zapojovali, zamotali, ale abychom tuto válku izolovali. To jsme měli dělat od počátku, stejně jako v případě krymského konfliktu,“ zdůraznil Orbán.

Odmítl, že by Rusko plánovalo napadnout NATO: „První věc, co by Evropa měla učinit, je, aby konflikt neeskaloval dále. Jsem přesvědčen, že i Rusové budou mít problém porazit ukrajinskou armádu. Představa, že Rusové zaútočí na NATO, na jakýkoli členský stát NATO, není racionální předpoklad. Severoatlantická aliance je tisíckrát silnější než Ukrajina. Nikdo se neodváží zaútočit na NATO. Neměli bychom na to hledět z aspektu ohrožení, ale dívat se na to, jaké jsou ztráty – ztráty na lidských životech a ekonomické potíže kvůli nákladům na válku,“ poznamenal Orbán.

Psali jsme: Velká demonstrace za mír v Budapešti. Evropa si chystá cestu do pekel, varoval Orbán

Nový „mesiáš“ proti Orbánovi. Rozvedený s ministryní, s kufříkem nahrávek

Zdůraznil rovněž, že je důležité dosáhnout na Ukrajině příměří. „Je důležité přistoupit k jednáním o míru. Prvním krokem by mělo být příměří. Nikdo nemá kompletní mírový plán, ale když bude příměří, tak budeme mít čas a my politici můžeme od generálů převzít řízení událostí, spustíme mírová jednání a znemožníme, aby válka pokračovala,“ uvedl Viktor Orbán maďarské stanovisko pro XTV.

Klíčová otázka podle Viktora Orbána je, kdo by měl vyjednávat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem: „Rozhodování jednání nebude mezi Ukrajinou a Ruskem, ale mezi Spojenými státy a Ruskem. Protože když Spojené státy a po nich Evropská unie nebude poskytovat Ukrajině zbraně a peníze, tak na ukrajinské straně boje končí. Válku vede Západ přes Ukrajinu. Americko-ruské jednání neukončí jenom válku, ale vytvoří v Evropě bezpečnostní systém, stejně jako po druhé světové válce a změny politického systému,“ míní maďarský ministerský předseda.

„Řekl bych, že kdyby v roce 2022 byl Donald Trump prezidentem Spojených států, tak dnes tato válka není. Z rukou politiků by se to nikdy nedostalo do rukou generálů. Ústřední otázkou války nejsou území, ale skutečné ohnisko konfliktu je členství Ukrajiny v NATO,“ komentoval Viktor Orbán prohlášení Donalda Trumpa, že pokud bude znovu zvolen americkým prezidentem, ukončí válku na Ukrajině. Když se vrátí Trump do Bílého domu snáze se uzavře příměří, věří Orbán.

Pokud americké prezidentské volby vyhraje Joe Biden, měli bychom se naopak modlit: „Pak by nastaly problémy. Spojené státy jsou tak zamotané do této války, že ten, kdo Spojené státy do této války zavedl, ten je z ní nedostane,“ řekl maďarský premiér, že Biden má svázané ruce a těžko se vymaní z obchodních skupin a kruhů, v jejichž zájmu je pokračování války.

Anketa Kdo zvládl TV debatu lépe? Danuše Nerudová 2% Filip Turek 86% Bída od obou 12% hlasovalo: 6816 lidí Jak blízko jsme podle Viktora Orbána třetí světové válce? „Krok po kroku se přibližujeme velkému konfliktu. Je strašidelné, co říká generální tajemník NATO. Když slyším o ukrajinské misi NATO, je to strašidelný výraz. V Evropě je nyní taková nálada, že ani nevíme, jak jsou některé věty hrozivé. Měli bychom celý tento proces zastavit. Hlasy za mír by v Evropě měly být silnější, než hlasy za válku,“ uvedl maďarský předseda vlády v internetové televizi XTV.

„Evropskou unii, která vznikla v zájmu blahobytu a míru, bychom chtěli přetvořit na svaz, který je na straně války a ekonomicky upadá. Chtěli bychom výrazné personální i politické změny a vyměnit válku za mír,“ uvedl na dotaz, zda doufá, že Evropský parlament nyní obsadí poslanci bojující dojednání příměří na Ukrajině. „Doufám, že po volbách nás takových bude většina. Ale jen to nepostačí, potřebujeme i změnu v Americe, pak bude Západ na stramě míru,“ řekl.

V Evropě je Maďarsko často označováno za tzv. potížistu i proto, že odmítá posílat zbraně na Ukrajinu, blokovalo například 50miliardovou pomoc Ukrajině. Během dalšího druhého hlasování pomoc Ukrajině nakonec odsouhlasilo. Orbán to vysvětluje tím, že Maďarsko musí vědět, kde má své místo. „Jsme rovnoprávní členové Evropské unie. Do poslední chvíle se držím svého stanoviska, argumentuji, snažím se najít spojence, ale když to nejde, tak já sám nechci překážet, aby 26 zemí uplatnilo svůj postoj. Jejich stanovisko nechceme přijmout za své, ale nechceme zabránit, aby tyto země konaly,“ zdůvodnil, proč od blokování peněz pro Ukrajinu nakonec ustoupil.

Popsal, že Evropská unie na Maďarsko útočí v mnoha oblastech: „Maďarsko chtějí v Bruselu udusit z finančního hlediska, chtějí nás přinutit k věcem, které vůbec nechceme. A neplatí to jen v případě války, je to i v jiných záležitostech. Maďarsko je jedinou zemí, která se byla schopna ochránit před migranty. Nikoho sem nepustíme. Evropská unie na nás útočí, protože podle ní bychom sem měli migranty vpustit. Maďarsko každý den platí šest milionů forintů za to, že nechce vpustit do země migranty. Konflikt máme i v otázce ochrany tradičního modelu rodiny,“ připomněl Orbán.

„Ze strany Evropské unie je to vydírání. Musím bojovat za každý maďarský forint, který nám z Bruselu přináleží. Některé zdroje nám chtějí uzavřít. Paní Leyenová v tomto procesu sehrála velmi špatnou roli. Je to primárně politické vydírání, nemá to nic společného s právním státem,“ řekl k předsedkyni Evropské komise.

Orbán se zaměřil i na problémy, které jeho země zažívá v Evropské unii, i díky české političce. „Víte, my Maďaři jsme hodně trpěli kvůli jedné české dámě. Žádná česká dáma nám zatím tak neublížila jako paní Jourová, která nás urážela a mluví s takovým pohrdáním o Maďarech. Zneužívá svou pravomoc na úkor Maďarů. Vždyť paní Jourová, která nás vydírá a hrozí nám, je ve skutečnosti naší zaměstnankyní, od členských států dostává výplatu. Její úkol je členským státům sloužit a nemyslet si o sobě, že může řídit jiné státy, je to neakceptovatelné,“ řekl na adresu Věry Jourové (ANO), která na konci října po více než deseti letech skončí jako eurokomisařka.

Psali jsme: Orbán chce k evropským konzervativcům. Vidle do toho hází česká ODS

„My považujeme Čechy za bratry. Sdílíme společný osud ve střední Evropě. Vždy jsme si mysleli, že bychom jeden druhému neměli ubližovat, ale naopak pomáhat. To, co se v uplynulých letech událo za pomoci participace paní Jourové, tak to bylo velmi nehezké. Doufáme, že zmizí stejně jako předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která nebyla schopna dodržet ani jeden svůj slib,“ doplnil.

Nabídla se otázka, proč je Maďarsko stále členem Evropské unie a jestli by nebylo lepší z ní vystoupit? „My jsme to vypočítávali a nebylo by to dobré... Vývoz do Evropské unie je u nás asi 75 procent. Nepovažujeme unii za cíl, cíl je bezpečný a blahobytný život maďarského národa, k tomu je Evropská unie dobrým prostředkem. Evropská unie je politickou institucí, máme tu jen racionální hlediska, nikoli citové. Unie je pro nás dobrá, pokud slouží i našim zájmům. Nechceme vystoupit, ale změnit Evropskou unii, hledáme proto další partnery, abychom této změny dosáhli. Nynější Evropská unie nás vydírá a chce nám vnutit věci, které nechceme, neváží si národní nezávislosti,“ uvedl Viktor Orbán, že je potřeba vrátit se k původnímu záměru otců zakladatelů.

Přiblížil svou představu o tom, jak konkrétně by se Evropská unie měla změnit: „Evropský parlament bude zapotřebí rozpustit. Dlouhodobě se musí měnit jeho forma. Evropská unie už měla takový parlament, když členské státy delegovaly své zástupce do europarlamentu. A myslím si, že tehdy byl lepší parlament než nynější. Musíme se také zbavit byrokratické nadvlády Evropské komise, která si myslí, že je politický sbor, přitom to má fungovat jako neutrální ochránce evropských úmluv. Musíme se vrátit tam, kde jsme kdysi byli, aby Evropská rada jednoznačně a rozhodně řídila Evropskou unii,“ uvedl maďarský premiér v XTV.

Souhlasí se slovy prezidenta Miloše Zemana, že Evropská unie měla heslo jednota v různosti, kdežto dnes uniformní až téměř totalitní. „Pan prezident Zeman to popsal lépe než já,“ pousmál se Viktor Orbán. „Vůči prezidentovi Zemanovi jsem zaujat, byli jsme kolegové. Vždy jsem se modlil, kdyby takoví levičáci jako on byli i v Maďarsku. Prostě ale nemáme tak dobrou levici. Jeho formulace je přesná, protože různost je podstatou Evropské unie, když to někdo nerespektuje, tak zneužívá svou moc,“ sdělil souhlasně maďarský premiér Viktor Orbán.

Kritizoval také nově schválený evropský migrační pakt a připomněl, jak proti podobným paktům bojoval ještě s tehdejším premiérem Andreje Babišem. „Dlouhé noci jsem bojoval s premiérem Andrejem Babišem, abychom překazili pokusy o migrační pakty, tak abychom ochránili své země a nebyly tu povinné migrační kvóty. V tomto směru má Babiš nehynoucí zásluhy. On bojoval nejsilnějí, nejodhodlaněji. Ale uplynula nějaká doba a nyní Maďarsko zůstává u svého dřívějšího stanoviska, dokud budu premiérem, nebudeme budovat tábory migrantů a nebude tu ani jediný migrant. Myslím, že v budoucnosti se ale Češi a Maďaři opět setkají v boji proti migraci,“ věří Viktor Orbán.

„České a maďarské zájmy nebyly nikdy totožné, ale také jsem nikdy neurážel pana Babiše, pana Zemana ani český národ, nynější české vedení uráží Maďarsko, Maďary a mne osobně. Měli bychom se opět vrátit na cestu vzájemného respektu,“ uvedl maďarský premiér Viktor Orbán, jak se opět vydat na cestu vzájemné spolupráce. Nestane se to však zřejmě za vlády premiéra Fialy: „On je vůči nám velmi drsný, uráží nás, ale také český prezident a předsedkyně Parlamentu. My myslíme na budoucnost, a proto se raději tváříme, že to neslyšíme. Nechceme nějak definitivně překazit česko-maďarské vztahy,“ doplnil.