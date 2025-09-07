„Volil bych ODS, ale bez Fialy.“ V Budějovicích řeší i útok na Babiše

07.09.2025 17:12 | Reportáž

Tohle nepamatuji od revoluce. Lidi šílí, nenávidí se i ve vlastní rodině kvůli politice. To je přece hnus. Pro mě je důležité, aby se příští vláda starala hlavně o Českou republiku. To, co se stalo Babišovi… prasárna. I taková slova jsme si vyslechli v ulicích Českých Budějovic. Volil bych ODS, ale to by musel být v čele někdo jiný, dozvěděli jsme se také. Promluvil i českobudějovický promotér a hudební producent Aleš Trdla.

„Volil bych ODS, ale bez Fialy.“ V Budějovicích řeší i útok na Babiše
Foto: Zuzana Bednářová
Popisek: Volební plakáty v Českých Budějovicích.

„Jaké ‚téma‘ podle vás nejvíce ovlivní výsledky voleb? Bude to špatně dostupné bydlení, drahé potraviny, energie, nebo třeba válka na Ukrajině, či něco jiného? A co říkáte na předvolební atmosféru v naší zemi? Podívejme se i na ten útok na Babiše, ale i různé nadávky na sociálních sítích… Takové otázky jsme kladli lidem v Českých Budějovicích. Většina z nich se shodla na tom, že atmosféra v České republice je opravdu před volbami poměrně vyhrocená.

Volil bych ODS, ale…

V Českých Budějovicích je vidět, že je zde poměrně hodně voličů ODS. Jak jsme se ale dozvěděli, ne celostátní ODS, ale té „jihočeské“.

„Volil bych ODS, ale to by v čele musel být někdo jiný,“ dozvěděli jsme se od muže zhruba středního věku. Zamyslel se i nad tím, co nejvíc ovlivní výsledky voleb. „Co je ovlivní, nevím. Pro mě je to hodně zahraniční politika. Také bych rád, abychom přijali konečně euro,“ prozradil a dodal. „Hlavně tam nechci komunisty, to opravdu ne.“

O tom, že by volili ODS, kdyby bylo jiné vedení, nejlépe prý jako na jihu Čech, se zmínili ještě tři další lidé, které jsme oslovili.

„Násilí do politiky nepatří. Ten útok na Babiše byl přes čáru. Tady u nás se prý zase někdo snažil plivnout na Fialu. To je všechno špatně. A na těch sociálních sítích, to máte pravdu, to je děs. Ta nenávist je často strašná,“ kroutil hlavou další muž, přibližně stejného věku. Koho bude volit, prozradit nechtěl. Jen utrousil, že Babiš to rozhodně nebude.

Hlavně ať se starají o Českou republiku

Narazili jsme i na voliče opozice. „Pro mě je důležité, aby se příští vláda starala hlavně o Českou republiku. Já opravdu nerozumím tomu, jak může někdo říct, že nebude na důchody, když si na ně celý život platíme. Co je to za strašnou drzost? To by si dříve nikdo nedovolil,“ rozčílila se starší žena a dodala. „Mně by se prostě líbilo spojení ANO a STAČILO!. A klidně se k tomu přiznám,“ řekla ParlamentnímListům.cz trochu bojovně. Ohledně předvolební atmosféry v zemi se pak už docela rozčílila. „Je to strašné. Tohle nepamatuji od revoluce. Lidi se bojí říct, koho budou volit. Já se ale nebojím, proč také. Tvrdí, že tady máme demokracii, přece.“

„Všechno je vyhrocené. Lidi šílí, nenávidí se i ve vlastní rodině kvůli politice. To je přece hnus. Přijde vám to v pořádku? A to, co se stalo tomu Babišovi, nejsem vyloženě nějaký jeho skalní fanoušek, ale tohle je přece prasárna,“ rozčílil se ještě víc důchodce, který u nás „přizastavil“, když slyšel, o čem se se zmíněnou ženou bavíme. „Pro mě je, jak říkáte, důležité to dostupné bydlení a ceny potravin, energií. Mám dvě vnučky, oběma je přes dvacet. A dokud nějaké bydlení nezdědí, můžou si o něm nechat jen zdát. A když jdu nakoupit jídlo, mám pocit, že mě klepne pepka. Ty ceny jsou sprosté, jinak to říct nemůžu,“ dostal se do varu. Na závěr prozradil, že on bude rozhodně volit opozici. „Ještě se rozmýšlím koho, ale současnou vládu určitě ne,“ uzavřel.

To, že atmosféra před volbami není mezi lidmi právě příjemná, jsme zažili i na vlastní kůži. Poměrně velká část lidí, které jsme oslovili, s námi mluvit o volbách a celkově o politice vůbec nechtěla. Někteří byli i poměrně neurvalí, což se nám běžně nestává. Nikdo pak tentokrát nechtěl prozradit své jméno, natož aby se nechal vyfotit.

Kdo se za nás, tedy národ, opravdu vezme

O názor jsme požádali i známou osobnost z Českých Budějovic, promotéra a hudebního producenta Aleše Trdlu. I on se zamyslel nad tím, jaké téma by mohlo nejvíce ovlivnit výsledky voleb.

„Mám za to, že lidé už mají dost těch silných slov a velikášství. Většinová populace bude brát v potaz hlavně to, kdo se za nás, tedy národ, opravdu vezme. Kdo bude mít pro ně blíž českou košili nežli kabát EU či svrchní šat ukrajinský. Myslím, že lidé mnohdy i omluví něco, co se nakonec nepovede, ale jde jim o to, aby konečně „my všichni“ jsme byli na prvním místě. A od toho se odvíjí potom i to všechno ostatní. Tedy tyto volby budou především o tom, kdo a jak bude mít smysluplně sestavené priority českého občana,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.

A co říká na předvolební atmosféru v naší zemi, útok na Babiše i různé nadávky na sociálních sítích?

„Společnost a v podstatě celý svět je dnes bipolární. Tedy žijeme v období zmatku a neustálého napětí. Tudíž narůstá nenávist a nesnášenlivost. Je to především tím, že dnes už politický souboj v demokracii, tedy volby, nerozhodují ideje zleva či zprava, avšak jen prosazování sebe na úkor těch druhých, což se projevuje nejvíce nenasloucháním druhé straně a nehledáním konsenzu ve prospěch většiny. A pokud jsem prázdný, nemám vnitřní nastavení ke zkoumání, porovnávání či naslouchání jiným, mně „na první pohled“ nelahodným a v podstatě někdy i antagonistickým názorům, snadno pak sklouznu k útokům verbálním i fyzickým. Z většiny lidí se staly amorální konzumní trosky s deficitem jakékoli empatie a zkoumání stavu věci, tedy i sebe, přičemž celá společnost potom jaksi hraje jen manipulativní přetlačovanou bez vnějšího cíle i obsahu,“ uzavřel.

autor: David Hora

