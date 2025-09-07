„Volil bych ODS, ale bez Fialy.“ V Budějovicích řeší i útok na Babiše

„Jaké ‚téma‘ podle vás nejvíce ovlivní výsledky voleb? Bude to špatně dostupné bydlení, drahé potraviny, energie, nebo třeba válka na Ukrajině, či něco jiného? A co říkáte na předvolební atmosféru v naší zemi? Podívejme se i na ten útok na Babiše, ale i různé nadávky na sociálních sítích… Takové otázky jsme kladli lidem v Českých Budějovicích. Většina z nich se shodla na tom, že atmosféra v České republice je opravdu před volbami poměrně vyhrocená.
Volil bych ODS, ale…
V Českých Budějovicích je vidět, že je zde poměrně hodně voličů ODS. Jak jsme se ale dozvěděli, ne celostátní ODS, ale té „jihočeské“.
„Volil bych ODS, ale to by v čele musel být někdo jiný,“ dozvěděli jsme se od muže zhruba středního věku. Zamyslel se i nad tím, co nejvíc ovlivní výsledky voleb. „Co je ovlivní, nevím. Pro mě je to hodně zahraniční politika. Také bych rád, abychom přijali konečně euro,“ prozradil a dodal. „Hlavně tam nechci komunisty, to opravdu ne.“
O tom, že by volili ODS, kdyby bylo jiné vedení, nejlépe prý jako na jihu Čech, se zmínili ještě tři další lidé, které jsme oslovili.
„Násilí do politiky nepatří. Ten útok na Babiše byl přes čáru. Tady u nás se prý zase někdo snažil plivnout na Fialu. To je všechno špatně. A na těch sociálních sítích, to máte pravdu, to je děs. Ta nenávist je často strašná,“ kroutil hlavou další muž, přibližně stejného věku. Koho bude volit, prozradit nechtěl. Jen utrousil, že Babiš to rozhodně nebude.
Hlavně ať se starají o Českou republiku
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
Anketa
„Všechno je vyhrocené. Lidi šílí, nenávidí se i ve vlastní rodině kvůli politice. To je přece hnus. Přijde vám to v pořádku? A to, co se stalo tomu Babišovi, nejsem vyloženě nějaký jeho skalní fanoušek, ale tohle je přece prasárna,“ rozčílil se ještě víc důchodce, který u nás „přizastavil“, když slyšel, o čem se se zmíněnou ženou bavíme. „Pro mě je, jak říkáte, důležité to dostupné bydlení a ceny potravin, energií. Mám dvě vnučky, oběma je přes dvacet. A dokud nějaké bydlení nezdědí, můžou si o něm nechat jen zdát. A když jdu nakoupit jídlo, mám pocit, že mě klepne pepka. Ty ceny jsou sprosté, jinak to říct nemůžu,“ dostal se do varu. Na závěr prozradil, že on bude rozhodně volit opozici. „Ještě se rozmýšlím koho, ale současnou vládu určitě ne,“ uzavřel.
To, že atmosféra před volbami není mezi lidmi právě příjemná, jsme zažili i na vlastní kůži. Poměrně velká část lidí, které jsme oslovili, s námi mluvit o volbách a celkově o politice vůbec nechtěla. Někteří byli i poměrně neurvalí, což se nám běžně nestává. Nikdo pak tentokrát nechtěl prozradit své jméno, natož aby se nechal vyfotit.
Kdo se za nás, tedy národ, opravdu vezme
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Anketa
„Mám za to, že lidé už mají dost těch silných slov a velikášství. Většinová populace bude brát v potaz hlavně to, kdo se za nás, tedy národ, opravdu vezme. Kdo bude mít pro ně blíž českou košili nežli kabát EU či svrchní šat ukrajinský. Myslím, že lidé mnohdy i omluví něco, co se nakonec nepovede, ale jde jim o to, aby konečně „my všichni“ jsme byli na prvním místě. A od toho se odvíjí potom i to všechno ostatní. Tedy tyto volby budou především o tom, kdo a jak bude mít smysluplně sestavené priority českého občana,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.
A co říká na předvolební atmosféru v naší zemi, útok na Babiše i různé nadávky na sociálních sítích?
„Společnost a v podstatě celý svět je dnes bipolární. Tedy žijeme v období zmatku a neustálého napětí. Tudíž narůstá nenávist a nesnášenlivost. Je to především tím, že dnes už politický souboj v demokracii, tedy volby, nerozhodují ideje zleva či zprava, avšak jen prosazování sebe na úkor těch druhých, což se projevuje nejvíce nenasloucháním druhé straně a nehledáním konsenzu ve prospěch většiny. A pokud jsem prázdný, nemám vnitřní nastavení ke zkoumání, porovnávání či naslouchání jiným, mně „na první pohled“ nelahodným a v podstatě někdy i antagonistickým názorům, snadno pak sklouznu k útokům verbálním i fyzickým. Z většiny lidí se staly amorální konzumní trosky s deficitem jakékoli empatie a zkoumání stavu věci, tedy i sebe, přičemž celá společnost potom jaksi hraje jen manipulativní přetlačovanou bez vnějšího cíle i obsahu,“ uzavřel.
autor: David Hora