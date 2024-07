„Vraťte se domů a splňte povinnost.“ Generál Syrskyj vyzval ukrajinské muže v cizině

Oleksandr Syrskyj, nejvyšší vojenský velitel Ukrajiny, pokud nepočítáme politického nejvyššího velitele prezidenta Volodymyra Zelenského, věří, že Ukrajinci nakonec uhájí svou zemi a zvítězí. A dává to hlasitě najevo. I v rozhovoru pro britský The Guardian.

Uznává, že Rusové jsou mnohem lépe vybaveni. Mají víc všeho: tanků, bojových vozidel, pěchoty, vlastně v podstatě všeho. Zatím prý Rusové drží na Ukrajině na 520 tisíc svých vojáků a do konce roku to má být až 690 tisíc.

„Pokud jde o vybavení, je v jejich prospěch poměr 1:2 nebo 1:3,“ řekl. Od roku 2022 se počet ruských tanků zdvojnásobil, z 1700 na 3500. Dělostřelecké systémy se ztrojnásobily a počet obrněných transportérů vzrostl ze 4500 na 8900. „Nepřítel má významnou výhodu v síle a zdrojích,“ řekl Syrskyi. „Proto je pro nás otázka nabídky, otázka kvality opravdu v popředí.“

Syrskyj však nepochybuje o tom, že Rusové nakonec prohrají. Protože navzdory síle, kterou už proti Ukrajincům nasadili, že dokázali posunout frontovou linii jen na několika místech. A že nikde nedosáhli velkého průlomu na frontě. Oněch menších úspěchů Rusové dosáhli za cenu velkých ztrát. Ty jsou podle Syrského třikrát vyšší než ztráty ukrajinské. Každých sto či dvě stě metrů, které Rusové na Ukrajině získají, jsou „zality velkým množstvím ruské krve“. Ukrajinci podle Syrského postupují jinak, snaží se chránit životy svých vojáků.

V exkluzivním rozhovoru pro Guardian, jeho prvním rozhovoru pro zahraniční noviny ve funkci hlavního vojenského velitele Ukrajiny, Syrskyj připustil, že věci byly „velmi obtížné“. „Ruský agresor útočí na naše pozice v mnoha směrech,“ řekl. Mohl by být ruský postup zastaven? „Ano, samozřejmě. Především to záleží na našich statečných vojácích, na našich důstojnících,“ řekl Syrskyj.

Pokud Rusové zaútočí na Charkov znovu, nebo místo toho zaútočí třeba v Záporožské oblasti, Ukrajinci prý budou mít připravenou odpověď. Odpověď, kterou do jisté míry dávají už dnes. Na ruskou kvantitu jednotek odpovídají kvalitou ukrajinské techniky. Např. mnohými útoky dronů do hloubi ruského území. Tyto útoky se podle Syrského daří. Stejně tak se z jeho pohledu podařilo vytlačit ruské vojenské síly, především lodě, z Krymu. A teď, dle Syrského slov, ještě zbývá zničit Kerčský most, silniční a železniční. Ukrajina má podle Syrského realistický plán, jak Krym vrátit do ukrajinských rukou. „Ale o tomto plánu nelze mluvit. Je to velké vojenské tajemství,“ pravil ukrajinský generál Syrskyj.

V obecné rovině poznamenal, že „Ukrajinci chtějí osvobodit všechno své území v hranicích roku 1991 a zajistit klid pro všechny Ukrajince, i pro Ukrajince z dnes okupovaných oblastí,“ řekl Syrskyj pro The Guardian. „Ale vím, že vyhrajeme. Vím, jak to musím udělat. A jsem si jistý, že to uděláme.“ Generál prozradil, že „nespí mnoho hodin“. Ve vzácných chvílích volna četl knihy o ukrajinské historii, aby pochopil „minulé procesy“. „Máme statečné lidi a složitou historii,“ poznamenal.

Jenže i Syrskyj uznal, že bez „lidské síly“ se Ukrajinci efektivně nebrání. Vyzval proto Ukrajince žijící v zahraničí, „aby se vrátili domů a aby splnili svou povinnost“. „Doufám, že po vítězství budou moci svým dětem říct, kde byli. Kde jste byl, když všichni občané Ukrajiny bojovali v tak urputných bojích? To je ta otázka,“ nakladl otázku generál Oleksandr Syrskyj.