„Zalehli mě tři policisté.“ „Dali mi pěstí.“ Po průvodu lezou ven příběhy

11.04.2026 18:59 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Prahou dnes prošly dva pochody. Pochod pro život, jenž se staví proti potratům, a pochod nazvaný Praha je feministická. Jeho účastníci se vymezují proti aktivistům z Pochodu pro život. V akci se objevili i policejní těžkooděnci, kteří oba průvody důsledně oddělovali. K pochodům napsala pár slov i členka SPD původem z Ukrajiny Olga Tietz. Napsala pár slov o hnutí Antifa. Ale je tu i pohled tzv. „z druhé strany barikády“.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Policejní vůz, ilustrační foto

Strážci zákona měli dnes v Praze plno práce. Oddělovali od sebe účastníky dvou pochodů, Pochodu pro život a akce Praha je feministická. V ulicích se objevili i policejní těžkooděnci.

A členka SPD Olga Tietz si pochvalovala, že tentokrát levicové hnutí Antifa narazilo. Letos Antifa nedostala šanci Pochod pro život zastavit.

„Antifácká košťata letos NEPROŠLA! A moje skupinka dorazila na Václavák jako první. Tentokrát díky za práci Policie ČR,“ napsala členka SPD.

Antifa je volná síť aktivistů stavících se proti krajní pravici. Sami však mnohdy volí radikální projevy a jsou označováni za krajní levici. Prezident USA Donald Trump nechal Antifu zařadit do kolonky „teroristické organizace“.

Podle výpovědi jednoho mladíka se prý protestující neštítili násilí.

„Já jsem chtěl projít jako turista a oni řekli, že jsem prostě fašista, že jsem klerofašista, a dali i pěstí s tím, že tady neprojdu. Tak jsem to tady musel obejít. Bylo to tady u stanice metra Můstek. Normálně mi dali pěstí,“ poznamenal jeden z účastníků Pochodu pro život.

„Neštítí se ničeho, ani násilí. Antifa by se měla zakázat jako teroristická organizace. Tečka,“ poznamenala k tomu Olga Tietz v komentáři.

 

Mezitím se k účastníkům pochodu neslo volání z opačného tábora: „Škodíte, nepomáháte, škodíte, nepomáháte. Škodíte, nepomáháte.“

Jedna z aktivistek dle svých slov skončila na policejní služebně. A odtud sepsala tweet, v němž dala najevo, že jí je počínání Policie ČR k smíchu.

„V antonu je nuda a na služebně ještě větší. Zhodnotila jsem, že jsem si měla nabarvit vlasy. Ve složce mám teď hnusnou fotku s hnusnými odrosty. Ještě že mi Policie ČR dovolí tweetovat. Svoboda slova a odřenina od pout na rukách,“ napsala zadržená aktivistka.

Údajně ji coby padesátikilovou holku s plyšákem na kabelce zalehli tři policisté. Konstatovala, že ji policisté přimáčkli k zemi a drželi ji v kravatě. „Je mi (to) s dovolením velmi k smíchu a majestátu policie to nepřidává,“ poznamenala aktivistka.

A proč ji zalehli?

„Mnozí se mě ptáte, co jsem udělala. Sdílet to s vámi budu, jelikož mi to přijde neskutečně k smíchu. Snad se panu policistovi oslovovanému ‚junior‘ splnil sen. Půl hodiny v Bartolomějské nemohli přijít na to, jestli je můj transparent zbraň, nebo ne. Pomáhat a chránit, všechna čest.“

Jejím přestupkem mělo být, že jednomu z policistů transparentem šťouchala do helmy.

