„Zalehli mě tři policisté.“ „Dali mi pěstí.“ Po průvodu lezou ven příběhy

Má Petr Pavel právo jet na summit NATO s Babišem a Macinkou?
A členka SPD Olga Tietz si pochvalovala, že tentokrát levicové hnutí Antifa narazilo. Letos Antifa nedostala šanci Pochod pro život zastavit.
„Antifácká košťata letos NEPROŠLA! A moje skupinka dorazila na Václavák jako první. Tentokrát díky za práci Policie ČR,“ napsala členka SPD.
Antifa je volná síť aktivistů stavících se proti krajní pravici. Sami však mnohdy volí radikální projevy a jsou označováni za krajní levici. Prezident USA Donald Trump nechal Antifu zařadit do kolonky „teroristické organizace“.
Podle výpovědi jednoho mladíka se prý protestující neštítili násilí.
„Já jsem chtěl projít jako turista a oni řekli, že jsem prostě fašista, že jsem klerofašista, a dali i pěstí s tím, že tady neprojdu. Tak jsem to tady musel obejít. Bylo to tady u stanice metra Můstek. Normálně mi dali pěstí,“ poznamenal jeden z účastníků Pochodu pro život.
„Neštítí se ničeho, ani násilí. Antifa by se měla zakázat jako teroristická organizace. Tečka,“ poznamenala k tomu Olga Tietz v komentáři.
Jedna z aktivistek dle svých slov skončila na policejní služebně. A odtud sepsala tweet, v němž dala najevo, že jí je počínání Policie ČR k smíchu.
„V antonu je nuda a na služebně ještě větší. Zhodnotila jsem, že jsem si měla nabarvit vlasy. Ve složce mám teď hnusnou fotku s hnusnými odrosty. Ještě že mi Policie ČR dovolí tweetovat. Svoboda slova a odřenina od pout na rukách,“ napsala zadržená aktivistka.
Údajně ji coby padesátikilovou holku s plyšákem na kabelce zalehli tři policisté. Konstatovala, že ji policisté přimáčkli k zemi a drželi ji v kravatě. „Je mi (to) s dovolením velmi k smíchu a majestátu policie to nepřidává,“ poznamenala aktivistka.
A proč ji zalehli?
„Mnozí se mě ptáte, co jsem udělala. Sdílet to s vámi budu, jelikož mi to přijde neskutečně k smíchu. Snad se panu policistovi oslovovanému ‚junior‘ splnil sen. Půl hodiny v Bartolomějské nemohli přijít na to, jestli je můj transparent zbraň, nebo ne. Pomáhat a chránit, všechna čest.“
Jejím přestupkem mělo být, že jednomu z policistů transparentem šťouchala do helmy.
