„Zavřít je. Už to nejde.“ Jan Kraus sekl do politiky. Překvapivě

Jan Kraus sekl do politiky. Opakovaný vandalismus ze strany klimaaktivistů se v Německu přestává setkávat s pochopením soudů a kvůli poškození obrazu od raně renesančního malíře Lucase Cranacha staršího v zemi padl rozsudek bezpodmínečného vězení. „Je nepřijatelné, aby část společnosti přestala dodržovat zákony,“ vyjádřil se soudce podle Bild.de k poškození více než 400 let starého rámu díla, k němuž se v loňském roce přilepila čtyřiadvacetiletá členka hnutí Poslední generace, a poslal ji na 4 měsíce do vězení. Zavřít je? „V pořádku,“ hodnotí rozsudek moderátor Jan Kraus. Klimaaktivisté dle něj „připomínají bolševiky“. Chtějí nás ovládat a to už nejde, překvapivě uvedl moderátor.

Caranchův obraz Odpočinek při útěku do Egypta si v srpnu loňského roku vytipovala dvojice klimaaktivistek a společně se k němu přilepily za rozvinutí transparentu organizace Poslední generace (Letzte Generation), která je známá podporou vandalství významných pamětihodností či uměleckých děl v mnoha zemích.



V Itálii členové toho hnutí „prosluli“ například tím, že postříkali oranžovou barvou fasádu Starého paláce (Palazzo Vecchio) ve Florencii, v Německu pomazali tmavou hmotou památník německé ústavy stojící nedaleko Spolkového sněmu a v Praze jsou známi pravidelnou blokací dopravních tepen, prostřednictvím které se snaží docílit změny maximální rychlosti v Praze na 30 km/h. Zatímco ve většině měst se takovéto počínání klimaatkivistů nesetkalo s přílišným pochopením, pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) po schůzi s aktivisty ze skupiny Poslední generace oznámil, že lidé blokující dopravu v jeho městě mají „společný cíl“ jako on a uvedl, že hodlá jednotlivé radnice vyzvat k „revizi dopravních režimů“.

Případ vandalismu v Berlíně se také pojil s blokací dopravy, jelikož se jej dopustila čtyřiadvacetiletá aktivistka Maja Winkelmannová (24), která už na začátku ledna podle německého serveru Bild.de dostala zatím nepravomocně pokutu 1350 eur za čtyřnásobnou blokaci dopravy, při nichž kladla odpor policii.

Jelikož mladá žena prohlásila, že chce podobné činy i přesto páchat nadále, rozhodl se soudce v případu poškození historického rámu díla Lucase Cranacha staršího pro její odsouzení ke čtyřem měsícům vězení nepodmíněně, a to za nátlak, kladení odporu policii a poškození majetku.

„Překročily hranici legitimního protestu. Je nepřijatelné, aby část společnosti přestala dodržovat zákony,“ uvedl soudce s tím, že tento rozsudek pronesl z preventivních důvodů.



Obviněná se hájila tím, že umělecké dílo, jež utrpělo poškození přes 400 let starého a zcela unikátního rámu v částce přesahující 2300 eur, poškodila „z lásky k životu“.



„Celé naše přežití závisí na tom, co uděláme v příštích několika letech. Můj strach z toho, že vláda bude pokračovat ve svém vražedném kurzu a zničí životy nás všech, je větší než z toho, že budeme sedět v cele,“ prohlásila podle hnutí Poslední generace. Winkelmannová též avizovala, že se hodlá proti rozsudku odvolat.

Případ vzbudil ohlas i v Česku a komentoval jej i známý televizní a rozhlasový moderátor a herec Jan Kraus. Podle něj je rozsudek v podobě čtyřměsíčního vězení „v pořádku“.

„Oni se furt k něčemu lepěj. Hlavně ať se nikdo nelepí na mě, to bych jako nedoporučoval. Oni se lepí k silnicím nebo k těm obrazům. Když se nad tím zamyslíte, tak je to bohapustý nesmysl a primitivismus. A to že je to předkládáno jako boj, mi hrozně připomíná bolševiky. Ti také měli takhle blbý nápady a dávali najevo, jak jsou bojovní,“ zhodnotil Kraus případ v pořadu Kraus a blondýna na Frekvenci 1 s tím, že ideologie se nakonec stává „fanatickým zaslepením“ a daní lidé se pak „chovaj pitomě“.

Klima aktivistům je dle známého moderátora jedno, že si berou jako rukojmí cenná umělecká díla, protože jim „hoří hlava“. „Oni se nebojí, protože dosud mají určité privilegium v tom, že ta zbývající část společnosti na to kouká s určitým pochopením, jaksi kvůli tomu ‚boji za planetu‘. To si myslím, že v sobě většina máme – že chápeme, že se musíme chovat ohleduplněji, lépe a šetřit přírodu a klima… Ale oni z té určité liberálnosti zbytku společnosti, která se na to dívala s pochopením, přešli do ofenzívy, kdy už tu společnost ovládaj. No a to nejde,“ uzavřel.

