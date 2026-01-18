„Zbytečná Svobodná Evropa.“ Nový vývoj. I za naše daně?

V březnu loňského roku Donald Trump nařídil razantní škrty v Agentuře pro globální média (USAGM), která z amerických peněz financuje nejen Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL), ale také Hlas Ameriky či Rádio Svobodná Asie. Trumpova poradkyně Kari Lakeová, která se později postavila do čela agentury, tyto kroky zdůvodnila tím, že tyto stanice byly infiltrovány cizími špiony, sympatizanty extremistů a lidmi napojenými na radikální levici.
Podle Jana Zahradila, experta Motoristů na zahraniční politiku, nejde o náhodu, ale o jasný signál změny světového řádu. „Sentiment stranou. Multipolární svět je definitivně tady. Není lepší důkaz než konec RFE/RL. Končí vývoz euroatlantické demokracie a éra ,havlovského‘ idealismu, nastává doba reálpolitiky a nové dělení sfér vlivu. Snad nám to konečně dojde – dřív, než se ocitneme úplně mimo,“ uvedl na síti X.
Sentiment stranou. Multipolární svět je definitivně tady.— Jan Zahradil (@ZahradilJan) March 16, 2025
Není lepší důkaz, než konec RFE/RL.
Končí vývoz euroatlantické demokracie a éra “havlovského” idealismu, nastává doba reálpolitiky a nové dělení sfér vlivu.
Snad nám to konečně dojde - dřív, než se ocitneme úplně mimo????>?. pic.twitter.com/mIOpSkjGoR
Ing. Jan Zahradil
Rozhodnutí Trumpovy administrativy vyvolalo okamžitě odpor establishmentu. Ve Spojených státech následovaly soudní spory a střety s Kongresem, v Evropě pak panika. Fialova vláda začala bít na poplach a na půdě Evropské unie otevřela debatu o tom, zda by se financování amerického politického rádia nemělo přesunout na evropské daňové poplatníky. Cena by ale nebyla vůbec nízká. Ročně stojí provoz Svobodné Evropy přes tři miliardy korun.
Tehdejší ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) českou veřejnost ubezpečoval, že Česká republika by přispěla jen „symbolickými stovkami milionů“. Někteří politici z vládních řad včetně Ondřeje Koláře (TOP 09) či Jana Farského (STAN) ale rovnou vyzývali k převedení licence z USA na Českou republiku.
To vyvolalo posměch ze strany slovenských europoslanců. Erik Kaliňák z Ficovy sociální demokracie odmítl, aby se na financování rozhlasu evropské státy jakkoli podílely, protože prý slouží jako nástroj amerických vlivových operací. Milan Uhrík (Republika) šel ještě dál: vyzval ke zrušení Svobodné Evropy a její novináře označil za „radikální levicové blázny“.
Podobné argumenty ale Evropskou komisi nepřesvědčily. Hned v květnu Kaja Kallasová oznámila, že Brusel pošle Svobodné Evropě zhruba 135 milionů korun. Europoslanec Farský rozhodnutí přivítal: „Kvůli Trumpovi Rádio Svobodná Evropa málem přišlo o financování z USA a jeho existence byla ohrožena. I díky našemu nátlaku se podařilo získat krizovou peněžní podporu od EU. Pokud Trump opět vystrčí růžky, rádio v nás stále má své spojence.“
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Anketa
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Trumpova poradkyně Kari Lakeová reagovala stručně a ironicky: pokud si EU přeje Svobodnou Evropu, ať si ji také sama zaplatí. Peníze z Bruselu ale evidentně nestačily. Na konci října přerušilo svou činnost Rádio Svobodná Asie, sesterská stanice Svobodné Evropy. Symbolicky se tak stalo krátce po setkání Donalda Trumpa s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.
V listopadu pak následovalo uzavření pobočky Svobodné Evropy v Maďarsku. Podle šéfky USAGM totiž stanice sloužila k destabilizaci středoevropské země a vlády Viktora Orbána. „Američtí daňoví poplatníci financují globalistické rozhlasové programy zaměřené na destabilizaci Maďarska, spojence z NATO. To musí skončit,“ zdůraznila.
A pak pokračovala: „Pracující Američané by neměli platit za štvavou globalistickou propagandu, která poškozuje naše spojence, jako je Maďarsko.“ Podle ní navíc Svobodná Evropa úzce spolupracovala s Georgem Sorosem. Ten je trnem v oku jak Trumpovy, tak Orbánovy administrativy.
Otázka budoucnosti pražské centrály tak zůstává otevřená. ParlamentníListy.cz se s žádostí o komentář obrátily na americké velvyslanectví. To nás odkázalo přímo na Agenturu pro globální média ve Washingtonu. Do uzávěrky jsme však od ní vyjádření nezískali. Minulý týden nicméně americký Kongres navzdory Bílému domu schválil dotaci ve výši přes 13 miliard korun, která má zčásti jít i na provoz Svobodné Evropy. Zdá se proto, že Trumpův plán nechat instituci „vyhladovět“ letos ještě nevyjde.
Na české straně se navíc nadále ozývají hlasy, aby další fungování Svobodné Evropy v případě nových škrtů zajistila EU, respektive členské státy. Myslí si to například exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Nedávné kroky Trumpovy administrativy vůči rozhlasu pro ParlamentníListy.cz komentovat nechtěl, ale v otázce podpory Svobodné Evropy má jasno: „Podporovat ji máme,“ odpověděl lakonicky.
Mezi oslovenými vládními politiky a europoslanci nicméně převažuje opačný názor. „Svobodná Evropa je naprosto zbytečná. Nevidím jediný důvod, proč by ji měla Česká republika z peněz daňových poplatníků podporovat. Postrádá to jakýkoliv smysl,“ domnívá se Jindřich Rajchl (PRO).
JUDr. Jindřich Rajchl
Podle europoslankyně a předsedkyně KSČM Kateřiny Konečné je řada jiných oblastí, které si zaslouží více peněz. Mediální projekty typu Svobodné Evropy mezi ně nepatří. „Jsem toho názoru, že na prosazování narativů zahalených pod roušku ,demokratických hodnot a lidských práv‘ tady už máme nespočet jiných médií a dobře placených politických neziskovek, takže nevidím důvod utrácet další stovky milionů až miliardy daňových poplatníků, které jsou potřeba ve zdravotnictví, dopravní infrastruktuře, sociálním systému nebo školství,“ konstatuje Konečná.
Ing. Kateřina Konečná
Podporu Svobodné Evropy odmítá i poslanec Evropského parlamentu Ondřej Dostál (Stačilo!). Podle něj nemá nárok na financování z peněz daňových poplatníků žádné médium, zvlášť pokud slouží k politickému ovlivňování jiných zemí. „Zcela nežádoucí je, aby cizí země A sponzorovala politické vysílání do země B s cílem ovlivnit tam volby nebo rozvracet tamní zřízení. Pokud tedy Maďarsko požádalo Trumpovy USA, aby napříště nechali maďarskou politiku na Maďarech a neovlivňovali ji zvenčí skrz politické rádio, a Trump Maďarsku vyhověl, je to správné. Tento princip nevměšování bychom měli prosazovat i v ČR, neboť jsme suverénní stát,“ argumentuje europoslanec.
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M.
Inspiraci bychom si podle Dostála mohli vzít přímo v USA a jejich zákoně o registraci zahraničních agentů (FARA), který vyžaduje, aby osoby a organizace působící v zemi ve prospěch zahraničních subjektů tyto vazby veřejně deklarovaly. „Takový zákon mají v USA od roku 1938, protože Američané si svou suverenitu proti vnějšímu vměšování chrání, a měli bychom tak urychleně učinit i my,“ řekl ParlamentnímListům.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.