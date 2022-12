„Znám ženy, které se bojí Vánoc.“ Max Kašparů o skutečných svátcích

Psychiatr Jaroslav Maxmilián Kašparů v rozhovoru pro RadioUniversum.cz hovořil o vánočních svátcích. „Človíčku, narozenému o Vánocích, můžeme odevzdat vše, co nás tíží. Bůh se stal člověkem, aby z nás snímal to negativní,“ poznamenal Kašparů.

Jediná povinnost, která podle Kašparů o Vánocích je, je mluvit o ideálech a o naději. "Jsme ve vánočních svátcích, které jsou v našich krajích více vyznávány než třeba svátky velikonoční. Je to způsobeno atmosférou, která při tom je, ale je to také způsobeno konzumem, který se kolem nich točí. Já jsem to pozoroval už koncem října, kdy začala masáž z televize, z rozhlasu, že nekoupíte-li náš výrobek, jako byste Vánoce neměli, a jenom s naším výrobkem budou šťastné a veselé. Mně tyto řeči připadají nesmírně hloupé, protože Vánoce by měly být také o tom, o čem mluvím, ale nejen,“ poznamenal, že jsou dvě možnosti: Buď člověk projde skrze vánoční svátky, nebo vánoční svátky projdou skrze něj.

„Znám spoustu žen, které se bojí Vánoc, protože všechno leží na nich: Sehnat, nakoupit, upéct, připravit, obalit, osmažit – už aby Vánoce byly za mnou. A pokud si to takhle rozvrhneme, v myšlenkově duchovním světě, tak nám to hodně pomůže prožít Vánoce hlouběji. My jsme totiž velmi zpovrchněli. Loni jsem měl půlnoční kázání a říkal jsem, že jsem jednou četl soudničku, kdy jistá paní vedoucí jedné prodejny elektro, prodávali televize, rádia, reproduktory, která to zboží prodávala, ale krabice nechávala v regálech, a když přišla inventura, tak spočítala krabice, řekla, že je všechno v pořádku. Jenže ty krabice byly prázdné. A my jsme se dostali do této situace, naše Vánoce jsou taková krabice, na kterou se nalepí pozlátka, umělotiny, umělé stromečky, umělé svíčičky, umělé koledy. Jsem zvědav, kdy budeme kousat umělého kapra na umělém chrupu... Ale obsah je prázdný. Čili, my bychom měli mít krabice plné, a to nejenom dárků, ale vůbec atmosféry a smyslu. Takže, pokud člověk ztratí smysl, tak neví jak, a neví kudy. Ale pokud mám smysl, tak vím. Myslím, že to byl nějaký filosof, který říkal, že když člověk ví ‚proč‘, najde si vždycky ‚jak‘,“ podotkl Kašparů.

Ve vánočním rozhovoru se vyjádřil také k tomu, jak začít milovat lidi. „Prvně si musíme uvědomit, že každý člověk je originál. Bůh tvoří originály. Tak jako každý strom je originál, a na světě není jiný takový, jako ten, u kterého stojíme, tak žádný člověk není takový, jako ta, před kterou tady sedím. Každý z nás jsme originál, a na originalitu není možné šít konfekci. Na originalitu musí mít každý svou míru, a tu si musí prostě ušít. A aby toto věděl, musí chodit mezi hromadou látek kvůli inspiraci. Nechme se také oslovit inspiracemi, čtěme, čtěme hlavně básníky, kteří často píšou o lásce, a píší o ní proto, že jsou si vědomi toho, že ji stále hledají. Čili, my budeme stále hledat obsah lásky, ale když už se nemůžeme dostat k obsahu, tak se alespoň můžeme naučit formu. Forma je – mám tě rád, odpouštím ti, objímám tě, jsi mi milý, jsem rád, že jsem s tebou. Toto je forma. Ale pravý obsah, to je jedno velikánské tajemství. A je dobře, že to je tajemství, protože kdyby to nebylo tajemství, tak nám bude jasno. A když nám bude jasno, tak budeme na špatné cestě,“ pravil Kašparů.

A jak být na sebe hodnější? „Hodnější je člověk na sebe tím, že je schopen odevzdat to, co ho tíží,“ sdělil, jaký je vlastně smysl Vánoc. „Dát všechny věci, které nás tíží, které se nám rozbily, a ze kterých máme nedostatečnou, jemu, odevzdat je, a pak o Vánocích pochopíme, proč se Bůh stal člověkem, že tento narozený malý človíček je tu proto, aby z nás snímal to negativní, a aby nám pomáhal uzdravit se pro další cestu do života,“ zakončil Kašparů.

