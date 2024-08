„Zradikalizovaná“ pirátka Gregorová: Vojáky NATO poslat na Ukrajinu

Jak si jediná pirátská europoslankyně vysvětluje vzestup pravicových konzervativních sil ve volbách do Evropského parlamentu? A jak by se Gregorová rétoricky postavila vedle volebního lídra Motoristů sobě Filipa Turka a porovnala vzájemou politickou cestu Pirátů a Motoristů? „Já si ve skutečnosti myslím, že mezi námi je mnoho podobností a že možná z toho vyplývá proč, zvlášť pro ty mladé lidi nebo prvovoliče nebo ty trošku i naštvané, tak jsme tou variantou takových, až bych řekla nepolitiků. Samozřejmě Filip Turek byl výrazně víc nepolitikem než já,“ řekla Gregorová.

Poznamenala, že voliči ji stále vnímají jako jistou rebelku proti systému. Ale zcela jinak, než jak vnímají Turka. Jenže Turek podle ní tíhne spíše k autoritářství. „Myslím si, že tam je jeden takový podobný prvek, ale zároveň nás s Filipem Turkem i extrémně rozděluje. A to je fakt, že oba hodně mluvíme o svobodě, ale vnímáme se navzájem jako antiteze té svobody. Filip Turek je tezí autoritářství, on se rád obklopuje autoritami, rád by byl autoritou. Je to takový ten silný vůdce,“ ukázala Gregorová na Filipa Turka.

Filip Turek AUTO



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A jak podle ní vnímá Turek Gregorovou? „On mě nepochybně vnímá optikou přeregulovatelnosti a toho, že všude jsou nějaká omezení a podobně. Navzájem se pak vnímáme jako antiteze svobody. Ale právě proto naši podporovatelé a voliči k nám tak trochu tíhnou,“ myslí si Gregorová. „A také proto, že jsme oba jak z Minecraftu,“ řekla s humorem Gregorová.

Došlo i na genderové rozdělení populace. Podle průzkumu NY Times tíhnou mladé ženy spíše k levici, zatímco mladí muži k pravici. Čím to je? „Ženy byly v posledních dekádách velmi silně emancipovány. Už nemusí být jenom doma, můžou mít vlastní peníze, můžou volit, můžou si budovat kariéru nebo mít tu volbu,“ popsala Gregorová vývoj v ženské emancipaci. Anketa Zvrátí Ukrajinci průběh války pomocí nově dodaných západních zbraní? Zvrátí 3% Nezvrátí 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 15077 lidí

A dodala, že mladí muži podobnou emancipací neprošli. „Na emancipaci mužů se zapomnělo nebo nějakým způsobem z různých důvodů neproběhla. A teď ti kluci si hledají to svoje místo. Tak co mám dělat, když teda už se na mě nespoléhá tou tradiční stereotypní rolí nějakého živitele rodiny, když ta žena se živí sama,“ myslí si Gregorová, co probíhá v hlavách mladých mužů.

A tak muži volí pravicově konzervativně, protože v tom podle Gregorové vidí návrat ke „stereotypním rolím“, a ženy volí levicově, protože si chtějí ponechat a budovat to, co si vybojovaly emancipací. A vzpomněla americký film Barbie, kde soucítila nejvíce s postavou Kena. Byl ztracený a bez Barbie na okraji. Podle Gregorové by společnost měla mladým mužům pomoci. „My jsme se emancipovaly samy. Společnost by klukům mohla pomoct i tím, že by jim řekla – no, můžete být taky cokoliv chcete,“ zamyslela se Gregorová.

Na přetřes přišly kulturní války. Podle Gregorové jsou jen uměle vyvolané „velkými byznysovými kluky“ jako je Křetínský. Oni si tiše rozdělují podle Gregorové zisky a fosilní paliva a dělají velkou politiku, a plebsu předhodí témata jako jestli smí závodit translidé, nebo ne.

Fotogalerie: - Duhový průvod 2024

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 13% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 83% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 16932 lidí

V Evropském parlamentu se europoslankyně-pirátka Gregorová věnuje bezpečnosti a boji proti dezinformacím. A mrzí ji, že média radši okomentují její slova o translidech, než její návštěvu Ukrajiny. „Mrzí mě, když moje návštěva Ukrajiny má násobně menší pokrytí než to, že někde na Twitteru okomentuji poslední výrok Miloše Zemana k trans osobám,“ postěžovala si Gregorová.

Gregorová také razí federalizaci Evropské unie. „Já si myslím, že Evropská unie v současné podobě má opravdu obří problém, protože lidé mají pocit, že Brusel je daleko, že se rozhoduje o nich bez nich, neznají svoje zástupce, vůbec nevědí, co se tam děje. A já to chápu. To prostředí je poměrně komplikované,“ pravila. A že zažila debatu se zástupcem SPD a ten vytáhl argument zakřivení banánu a pomazánkového másla. A Gregorová mu dala za pravdu. „Vy máte vlastně do nějaké míry pravdu. Evropská unie se do velké míry zabývá podružnostmi. Protože národní státy jí vůbec nedovolí zabývat se důležitými otázkami, protože všechny ty důležité zásadní největší otázky...(nedopověděla).“ „Ekonomickou prosperitu by právě zajišťovala federace, ale už by tam nebyl ten mezistupeň dysfunkčních národních států, které dlouhodobě měly svoji šanci,“ vyjevila pirátka Gregorová.

Mgr. Markéta Gregorová Piráti

Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11255 lidí

Podle ní pomáháme Ukrajině málo. Jen tolik, aby si mohla udržet pozice. „Když budete někam neustále jenom sypat drobný, tak se vždycky nakoupí dostatek munice jen na to, aby se třeba udržely pozice, ale už se neposunou ti vojáci dál,“ míní Gregorová.

Na Ukrajinu by také poslala vojáky armád NATO s tím, že by nešli rovnou na frontu, ale do administrativy nebo do logistiky, aby uvolnili ruce ukrajinské armádě. „Já bych poslala naše vojáky na Ukrajinu, ale ne rovnou na frontu, ale třeba do míst, kde se jenom udržuje pozice, nebo jsou tam jenom administrativní věci.“

V Charkově prý potkala spoustu lidí, s kterými „se bavila“. A Charkov podle Gregorové není jako Kyjev, kde lidé většinou chtějí do Evropské unie a jsou prozápadní. V Charkově jsou jiní lidé. „Bavila jsem se s těmi lidmi. Tam je ještě důležité říct, že když řeknu nacionalismus, tak pro ně to neznamená to samé, co znamená nacionalismus tady v Evropě. Tedy lidé, kteří zažili Hitlera. Pro lidi z Charkova to vyloženě znamená antibolševismus, antiimperialismus.“

Dodala, že lidé z Charkova chtějí do NATO, ale do Evropské unie nikoliv. „,Protože ta je přece hrozně voke a oni nám tady budou nutit, abychom si brali prostě stejný pohlaví a už mě nebudou moct kluci plácat po zadku a nebudu ženou a já nebudu mužem’ a podobně a ironicky vlastně opakovali to, co jede ruská propaganda v Evropě, protože jí taky do nějaké míry podlehli, ale neuvědomují si, že to je ruská propaganda,“ popsala smýšlení východních Ukrajinců Gregorová. „Vedou se tam debaty o zhýralé Evropské unii, kde se po sobě neustále válí jenom homosexuálové, to není moc zábavné.“